国家统计局：上半年全国网上零售额61133亿元 同比增长23.2%

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:今日，国家统计局发布了2021年上半年居民收入和消费支出情况。

支出方面，上半年，全国居民人均消费支出11471元，比上年同期名义增长18.0%。分城乡看，城镇居民人均消费支出14566元，增长16.7%。农村居民人均消费支出7464元，增长20.2%。

其中，全国居民人均食品烟酒消费支出3536元，增长14.2%，占人均消费支出的比重为30.8%;人均衣着消费支出742元，增长21.4%，占人均消费支出的比重为6.5%;人均居住消费支出2649元，增长7.5%，占人均消费支出的比重为23.1%;人均生活用品及服务消费支出669元，增长15.1%，占人均消费支出的比重为5.8%;人均交通通信消费支出1455元，增长17.5%，占人均消费支出的比重为12.7%;人均教育文化娱乐消费支出1119元，增长68.5%，占人均消费支出的比重为9.8%;人均医疗保健消费支出1015元，增长19.7%，占人均消费支出的比重为8.8%;人均其他用品及服务消费支出286元，增长33.0%，占人均消费支出的比重为2.5%。

此外，在收入方面，上半年，全国居民人均可支配收入17642元，比上年同期名义增长12.6%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入24125元，增长11.4%，全国居民人均可支配收入中位数14897元，增长11.6%。

同时，国家统计局还公布数据称，1—6月份，社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%，两年平均增速为4.4%。1—6月份，全国网上零售额61133亿元，同比增长23.2%，两年平均增长15.0%。其中，实物商品网上零售额50263亿元，增长18.7%，两年平均增长16.5%，占社会消费品零售总额的比重为23.7%;在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长23.5%、24.1%和16.7%，两年平均分别增长30.9%、9.8%和17.0%。