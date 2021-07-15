狗狗币创始人之一帕尔默表示：永远不会重返币圈

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狗狗币创始人之一帕尔默表示：永远不会重返币圈

2021-07-15 09:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:加密货币狗狗币的共同创始人杰克逊·帕默 （Jackson Palmer） 周三通过推特发布了一系列对加密货币发表了一些严厉的评论，并且表示自己此生不悔重返加密货币这个圈子。

狗狗币 (3)

2013年，杰克逊·帕默尔和比利・马库斯（Billy Markus）根据柴犬(Doge)模型创建了狗狗币，由于使用了柴犬的图案，因此后来被大家叫做狗狗币。不过这两位创始人并未将这一加密货币看得十分重要。

然而，随着近几年加密货币的火热，狗狗币也被带动起来。尤其是特斯拉CEO马斯克多次在自己的推特上发布狗的表情之后，狗狗币目前是市值排名前10的加密货币。今年早些时候，狗狗币创下了近74美分的历史新高。尽管最近人气飙升，但马库斯和帕默尔并没有从中获利，因为他们都在狗狗币迅速崛起之前将它清空。

在帕尔默的推特帖子中，他批评了加密货币领域的控制者，称它“由一个强大的富人集团控制”，这些人已经发展到整合了许多与他们理应建立的现有中心化金融系统相关的机构。”他还批评加密货币本质上是通过避税、减少监管和人为实施的稀缺性相结合来扩大其支持者的财富。

帕尔默还表示，自己此生不悔重返币圈。此前另一位狗狗币创始人马库斯则表示重返币圈，并且对媒体的采访中表示:“加密社区可能非常精英化，但包容性并不强，我们希望打造一个更有趣、更轻松、更具包容性的社区”。

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