美团：腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成

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美团：腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成

2021-07-13 22:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:美团发布公告，腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。

因此，腾讯认购事项已于2021年7月13日完成。腾讯认购事项完成后，公司已向腾讯配发及发行1135.3万股腾讯认购股份，相当于公司经发行腾讯认购股份扩大的已发行股本的0.2%。

腾讯认购事项的估计所得款项净额预计约为4亿美元。公司拟将腾讯认购事项的估计所得款项净额用于技术创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发及一般公司用途。

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