美团：腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成

企查查数据显示，2021年仅过去半年，游戏行业投资高达126起，创下近年新高，数量较2019年、2020年同期分别上涨了34%、157%（受疫情影响）。这其中，腾讯、B站、字节跳动分别以37起、11起、7起的投资数量，位列前三。腾讯投资是最激进的，上半年平均每5天投资一家游戏公司，字节跳动是最肯“砸钱”的，据媒体报道，其为并购沐瞳科技一口气豪掷了40亿美元。