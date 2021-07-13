美团：腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:美团发布公告，腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。
因此，腾讯认购事项已于2021年7月13日完成。腾讯认购事项完成后，公司已向腾讯配发及发行1135.3万股腾讯认购股份，相当于公司经发行腾讯认购股份扩大的已发行股本的0.2%。
腾讯认购事项的估计所得款项净额预计约为4亿美元。公司拟将腾讯认购事项的估计所得款项净额用于技术创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发及一般公司用途。
站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:美团发布公告，腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。
因此，腾讯认购事项已于2021年7月13日完成。腾讯认购事项完成后，公司已向腾讯配发及发行1135.3万股腾讯认购股份，相当于公司经发行腾讯认购股份扩大的已发行股本的0.2%。
腾讯认购事项的估计所得款项净额预计约为4亿美元。公司拟将腾讯认购事项的估计所得款项净额用于技术创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发及一般公司用途。
企查查数据显示，2021年仅过去半年，游戏行业投资高达126起，创下近年新高，数量较2019年、2020年同期分别上涨了34%、157%（受疫情影响）。这其中，腾讯、B站、字节跳动分别以37起、11起、7起的投资数量，位列前三。腾讯投资是最激进的，上半年平均每5天投资一家游戏公司，字节跳动是最肯“砸钱”的，据媒体报道，其为并购沐瞳科技一口气豪掷了40亿美元。
腾讯科技（深圳）有限公司申请“伙子团”商标，国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
凤凰网科技讯 北京时间7月14日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注股市：腾讯收购搜狗获批 搜狐股价暴涨28%搜狐股价收涨27.58%截至周二收盘，搜狐股价暴涨27.58%，搜狗股价上涨2.30%。昨天，国家市场监管总局已无条件批准腾讯控股收购搜狗公司股权。美团向腾讯配发1135.3万股 筹资4亿美元美团发布公告，腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。因此，腾讯认购事项已于2021年7月13日完成
天眼查App显示，6月25日，腾讯科技（深圳）有限公司获得“自动签到系统、方法、装置、电子设备及计算机存储介质”专利授权。
今日，北京微播视界科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司不正当竞争纠纷案正式开庭，案号为（2021）粤03民初1128号，审理法院为广东省深圳市中级人民法院，承办部门为知识产权审判庭。
7月9日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“乘车支付方法、装置、电子设备及存储介质”专利，公开号CN113095842A，申请日期为2021年5月。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司获得“自动签到系统、方法、装置、电子设备及计算机存储介质”专利授权，公告号CN110910524B，申请日为2019年12月。
（海口， 2021 年 6 月 16 日）值全球电竞运动领袖峰会开幕之际，腾讯游戏与腾讯电竞正式发起“腾讯互娱数字IP酒店共创合作”邀请，将与香格里拉、凯悦、万达、雅诗阁、金茂集团、超竞集团、烨侃科技、全游电竞、欧愉科技首批联盟伙伴，共同打造全场景的电竞游戏主题酒店，构筑酒店行业新生态，使酒店更年轻、更社交、更未来。与此同时，香格里拉集团与腾讯游戏、腾讯电竞联合定制的游戏电竞主题房于 6 月 16 日正式开放预定。首批
滴滴已获得10倍超额认购，获得超过400亿美元订单，提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。6月11日，滴滴向SEC递交IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。
企查查APP显示，7月13日，腾讯科技（深圳）有限公司获得“热点内容挖掘的方法、装置、计算机设备及存储介质”专利授权，公开号为CN108304371B。
今日，国家市场监管总局公布了2021年7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表，其中，腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权案在列。
不知大家是否还记得，在2019年至2020年间，腾讯面对字节跳动在社交领域的攻势，密集上线了包括“卡噗”、“猫呼”、“轻聊”、“有记”、“灯遇”、“轻缘”、“朋友”、“回音”、“Hood”、“去聊”10款社交类产品，并涵盖了从虚拟人物社交、短视频社交、恋爱交友社交、图片社交、匿名社交、真实信息社交等品类。
企查查APP，腾讯科技(深圳)有限公司申请注册“毛雪汪”商标，或为“毛血旺”谐音。
天眼查App显示，6月18日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“毛雪汪”“拔丝评果”“拔丝小镇”谐音商标，国际分类含广告销售、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。
腾讯科技（深圳）有限公司公开“车辆违章识别方法与装置、介质及电子设备”专利，公开号为CN112991749A。
【TechWeb】6月18日消息，奈雪的茶今起正式招股，根据富途证券显示的信息，奈雪的茶首日融资认购790.68亿港元，超额认购154倍。据悉，奈雪的茶计划全球发行2.57亿股股份，其中包括中国香港公开发售股份25,727,000股（可予重新分配），国际发售股份231,542,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），发行价区间为每股17.2-19.8港元，预计将于2021年6月30日挂牌上市。同时，奈雪的茶将引入5名基石投资者，包括瑞银资产管?
近日，腾讯旗下社区平台腾讯朋友App宣布，由于业务发展策略调整，将于2021年6月30日关闭服务器，正式停止运营。
科幻想象自现实，亦能反过来塑造现实。大概从上世纪80年代的《回到未来》系列开始，无数经典科幻作品里就总会有“投影”的存在，它常常与“虚拟现实”“脑机接口”等技术并列，成为“未来”的标配。譬如在《回到未来》里，主角麦克弗莱在每个房间都配备了投影，并成为家庭娱乐的核心。在科幻世界，“赛博朋克运动之父”威廉·吉布森说过一句名言：“未来已经来临，只是尚未普及”。在我看来，这句话有两种诠释空间：一是从“物”的
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，由于腾讯视频存在大量有关于热播电视剧《亮剑》的疑似侵权视频，字节跳动已与6月11日在重庆市第一中级法院起诉腾讯。要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。起诉状显示，字节跳动在2019年6月10日起的五年内已经获得电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对
今日盘中，腾讯港股涨幅一度扩大超4%。截至目前，腾讯港股股价上涨3.65%，报554港元，总市值5.32万亿港元。就在不久前，市场监管总局宣布无条件批准腾讯收购搜狗公司股权。
在截至2021年6月的这一季度，美国的iPhone销量被苹果最新的iPhone 12系列所主导。然而，在四个型号中，最大的成员iPhone 12 Pro Max的市场份额最高..
台积电董事长刘德音表示，该公司计划于2024年在亚利桑那州的工厂开始芯片生产，但它将在那里生产什么还不太清楚。据《日经亚洲评论》报道，周四，..
在比亚迪的动力电池业务开始对外开放之后，其电池项目第一次来到了长春。据媒体报道，长春市政府官网发布消息称，7月14日，长春市政府、中国一汽集..
7月15日，中国电信在港交所发布了公告，公布了2021年上半年业绩，利润同比大涨26-28%，日赚约1亿元。中国电信表示，预计上半年营业收入约为2,136...
全球各行各业都在缺芯”，而作为小厂”的AMD，虽然锐龙处理器各种叫好、各种YES，但受制于行情、产能、产品线等各方面因素，一直供应紧张，无论桌..
在互联网上，刷量”普遍存在，甚至已经成为一种灰色产业，无论用户还是运营方都不堪其苦。7月15日上午，上海市浦东新区人民法院对深圳市腾讯计算机..
彭博社报道，芯片制造商台湾半导体制造公司（TSMC）重申，它预计芯片短缺将持续到明年。这一警告是在该公司公布其最新的财务业绩时发出的，该公司..
【TechWeb】7月15日消息，币世界在官网上宣布，遵照央行营管部文件涉及虚拟货币领域的条款，积极配合监管部门的行业整顿要求，即日起币世界APP和网..
今日，中国电信在港交所公告称，预计上半年归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元至178.55亿元，同比增长幅度约为26%至28%。..
一、前言：S10系列依然主打柔光双摄+轻薄机身S系列是vivo针对年轻人设计的潮流轻薄旗舰产品，诞生虽然只有两年，但每一款都极具个性，尤其是自拍不..
今天晚上，vivo正式发布S10和S10 Pro两款新机。售价方面，vivo S10和 S10 Pro售价分别为2999元（8GB+256GB）和3399元（12GB+256GB），均于7月23日..
据俄媒报道，俄罗斯政府投资的大型科技企业Rostec已经与芯片设计公司Syntacore、服务器公司Yadro达成合作协议，开发一款自己的处理器，采用开源的..
今年4月初，Intel发布了代号Ice Lake-SP的第三代至强可扩展处理器，面向数据中心，10nm工艺，Sunny Cove架构，最多40核心80线程、50MB二级缓存、6..
7月15日消息，宁德时代与腾讯云达成了合作协议，双方将重点对新能源领域的一系列世界级难题进行联合攻关。双方宣布人工智能技术研发、成果转换、人..
7月15日晚，vivo召开新品发布会，正式发布了vivo S10系列手机，售价2999元起。我们快科技已经拿到了这款新品，下面为大家带来图赏。vivo S10系列后..
今天晚上，vivo正式发布S10和S10 Pro两款新机。售价方面，vivo S10和 S10 Pro售价分别为2999元（8GB+256GB）和3399元（12GB+256GB），均于7月23日..
【TechWeb】7月15日消息，今日，中国一汽与中兴通讯在长春签署深化战略合作协议，双方将在汽车电子、5G行业、产品服务、数字化及品牌建设五大业务..
今晚vivo发布了主打自拍的S10系列手机，有S10、S10 Pro两款，售价2999、3399元，前置4400万柔光双摄，后置最高1亿像素镜头，处理器则是天玑1100，..
vivo S10系列依旧主打轻薄，厚度为7.29mm，是vivo S系列中最薄的一款手机，重约173g。边框采用航空铝直角边设计，其光致变色版本绮光焕彩，充满夏..
凤凰网科技讯（作者/阎烁）7月15日晚，vivo在线上召开发布会推出vivo S10系列手机，做为一直主打美颜自拍的S系列，vivo S10依旧搭载前置双摄像头，..