三星Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3价格曝光 最低约6772元

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三星Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3价格曝光 最低约6772元

2021-07-13 17:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:作为最早推出折叠屏智能手机的制造商，三星目前也是全球折叠屏手机最大的品牌，其下一代新机型Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3也备受很多人关注。现在有爆料消息显示，这两款机型的价格曝光，最低的约6772元人民币。

三星折叠屏手机Galaxy Z flip

最新的一份报告显示了这两款手机在韩国国内的定价。尺寸较大的Galaxy Z Fold3的售价在1，900，000韩元到1，999，000韩元之间，也就是10723元至11282元人民币之间。另外一款Galaxy Z Flip3的售价可能在1，200，000韩元至1，280，000韩元之间，大约在6772元至7224元之间。

此前已有消息称，今年两款三星折叠屏智能手机的价格，对比上一代型号成本降低了20%，因此可以提供给消费者更多选择的空间。去年三星推出的折叠屏手机，最低的售价为9999元人民币，因此今年价格有望会降低2000元左右，至8000元人民币。

另外，三星也正积极推动可折叠智能手机的推广。为此，三星有望推出以旧换新优惠，允许用户更换旧设备并升级到新的可折叠手机，从而降低购买新手机的成本。

以上两款三星手机有可能在8月11日的三星新品活动上公布，这对比去年已经是推迟了一个月时间。不过考虑到市场上成熟的可折叠手机选择范围较少，预计Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3会获得不错的销量成绩。

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