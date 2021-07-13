转给你的老板看 京东宣布全员涨薪两个月

刚刚京东集团宣布2021年7月1日到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。这种“直男式涨薪”你羡慕了么?
刚刚京东集团宣布2021年7月1日到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。这种“直男式涨薪”你羡慕了么?
京东董事局主席兼CEO刘强东今日发布《致股东信》，信中回顾京东18年的发展历程，称京东的成长得益于蓬勃发展的中国经济。
京东集团宣布自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。
京东集团董事局主席兼CEO刘强东发表致股东信称，今年是京东的18岁，京东的成长也来自于几十万员工数年如一日的努力，我们有全球最顶尖的科学家，同样也有边陲小镇的快递员，他们的工作不同，但都是甘于去做行业最苦最难的事，敢于去挑战不可能，用理想主义、坚持和无所畏惧，把很多不可能变成了可能。
综合国内媒体报道，6月18日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东今日发表一封题为《心存敬畏 永葆情怀》的致股东信。信中，刘强东表示，京东取得这一切成就和梦想，都是要依靠团队和员工，多年来京东也始终坚持一个最朴素的商业逻辑：企业对员工好，员工才能用真心去服务客户，客户才能用信赖回馈企业。京东有20多万一线员工，他们中有80%都是来自于并不富裕的农村地区，他们用自己勤劳的双手创造着属于自己的幸福，而公司的责?
京东集团今天宣布，要将员工平均年薪涨至16薪。
今日京东集团宣布，自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。据京东2021Q1财报显示，京东第一季度营收2032亿元，同比增长39%。归属于普通股股东的净利润为36亿元，同比增加227%。
她虽不在企业创始人的功劳簿上，但却是成就创始人的不二伯乐。想起娃哈哈，我们脑海里浮现的是王力宏和那瓶水。
今日是618，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东发布股东信称，今年是京东的18岁。18年，京东员工从38人增加到37万人，2020年收入超过7458亿元，服务着5亿用户、数百万合作伙伴。
7月13日京东集团宣布，自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。不过值得注意的是，此次涨薪并非全员实行，京东的员工分为mpt序列和os序列，其中m是指管理，p是指项目经理，t是指产品和技术。而os是指基层员工，比如分拣员，配送员。本次加薪mpt序列全覆盖，os序列会对部分地区和部分工种进行加薪。具体方案和内容将由hr委员会讨论出方案另行
【TechWeb】7月4日消息，日前，京东物流对外发布公告称，公司与京东科技订立京东科技共享服务框架协议。据悉，京东科技将向公司提供若干技术支持相关服务，包括但不限于IDC相关服务、云计算服务、云存储服务、智能客服、电子签约云平台、信息技术支持服务以及商事服务。公告指出，京东科技共享服务框架协议将使集团能够继续利用京东科技已建立的成熟基础设施及业务范围（如上文所述重组前京东集团先前已建立或拥有的技术设施），同
网上流传的两张截图，内容显示京东研发团队成员因压力大，把骂公司的话写在了代码中。京东方面回应：经过京东全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面； 京东在发现问题的第一时间已经对该页面进行处理，并开始全面排查，保障内容的安
【TechWeb】6月19日消息，根据京东官方发布的数据显示，2021年6月1日0时至6月18日24时，2021“京东618，18周年庆”累计下单金额超3438亿元，创下新的纪录。在这背后，首次亮相的京东云混合云操作系统云舰（JDOS），通过对千万核计算资源的弹性调度，平稳应对了今年618同比增长152%的每秒用户访问峰值。同时，京东云则实现单位订单资源成本同比下降30%，交付效率同比提升150%。采用液冷技术的数据中心可100%利用自然冷源，直接达到?
据深交所网站显示，厦门美柚股份有限公司（以下简称“美柚”）首次公开发行股票并在创业板上市状态已更新为终止（撤回），原因系美柚主动撤回发行上市申请。另据IPO早知道报道，这家女性健康互联网公司或将改道境外上市。
距离京东618的年中大促活动已经没几天了，目前已经进入到了活动的高潮期，在15日还开启了京东健康日，购买一些健康产品有超值优惠，更是有大额的红包可以领取，下面就来为大家分享一下活动的地址。
7月2日消息，京东App在各大应用商店更新。新版京东App最大的变化是图标变了，京东吉祥物Joy的头所占比例再度提升，四肢被隐藏，更具辨识度。在历史上，京东App图标经过多次改版换新，刚开始京东App图标上的Joy是金属狗”，2017年8月份，京东Joy从硬核的金属狗”变为更有亲和力的小白狗”，萌化的形象受到了更多年轻用户的喜爱。如今小白狗”再度升级，Joy更加灵动、活泼、赏心悦目。据悉，Joy是京东2013年发布的吉祥物，其中文直译
近年来，空气循环扇由于具有较普通风扇两倍以上送风能力，可以让室内空气快速循环，搭配空调使用效果更佳等特点，成为众多消费者提升居家吹风品质感的选择。 面对不断增加的品牌，眼花缭乱的广告，产品如何挑选、性能如何保证、需求如何满足等成为困扰消费者的难题。而对于空气循环扇厂家来说，则关注产品宣传的依据是什么？有没有一个行业内认可的技术规范或测试方法？ 针对这些行业内关注的痛点，6月12日，京东家电联合中国标准
京东618进入高潮阶段，京东全品类家电持续热卖中。作为大件耐用消费品占据较大比例的品类，服务也是家电消费中至关重要的一环。为了解决消费者在服务上的痛点，真正实现“无忧焕新”，今年京东618，京东家电携手美的、海尔、格力、小米、奥克斯、TCL、飞利浦、海信、康佳、松下、西门子、创维、老板、方太、华帝、史密斯等众多知名家电厂商集体官宣，共同成立了京东618“焕新服务联盟”，承诺用优质的产品和极致的服务，为消费者?
2021年6月20日，今天是周日，京东的618年中大促活动已经正式的进入到了最后一天，很多小伙伴还在找有优惠的大额红包，下面就来为大家分享一下。
京东618活动已经进入到了最后的冲刺阶段了，明天就是618的最终日子，很多朋友还不清楚现在还有哪些优惠可以领取，下面就来为大家分享一下。
2021年6月18日，今天是京东618的最终高潮日，即将进入优惠的最后几天，所以优惠的力度也是最大的，很多朋友还不知道到底在今天要怎么省钱买入更划算的商品，下面就来为大家分享一下。
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