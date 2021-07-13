转给你的老板看 京东宣布全员涨薪两个月

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转给你的老板看 京东宣布全员涨薪两个月

2021-07-13 15:35 · 稿源：站长之家

刚刚京东集团宣布2021年7月1日到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪，在2021年7月1日之前的基础上直接涨薪两个月。这种“直男式涨薪”你羡慕了么?

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