转给你的老板看 京东宣布全员涨薪两个月

京东集团董事局主席兼CEO刘强东发表致股东信称，今年是京东的18岁，京东的成长也来自于几十万员工数年如一日的努力，我们有全球最顶尖的科学家，同样也有边陲小镇的快递员，他们的工作不同，但都是甘于去做行业最苦最难的事，敢于去挑战不可能，用理想主义、坚持和无所畏惧，把很多不可能变成了可能。