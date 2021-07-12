超级马里奥游戏卡带拍出千万元 保存完好全球不超过5份

据外媒报道，一张N64《超级马里奥64》卡带在拍卖网站上以156万美元（约合1009万元）的价格售出，成交价创下单个电子游戏的拍卖纪录。
拍卖行介绍，“超级马里奥64”是任天堂64家用游戏机上最畅销的游戏，也是首个将马里奥的形象用3D效果呈现的电子游戏。
这个游戏卡是1996年生产的，除了游戏本身出名外，卡带保存完好是卖出高价的原因。
据介绍，由于近年来怀旧玩家越来越热衷于复古游戏，带动这些经典的游戏机与游戏卡在拍卖会的成交价水涨船高。
据外媒报道，一张N64《超级马里奥64》卡带在拍卖网站上以156万美元（约合1009万元）的价格售出，成交价创下单个电子游戏的拍卖纪录。
拍卖行介绍，“超级马里奥64”是任天堂64家用游戏机上最畅销的游戏，也是首个将马里奥的形象用3D效果呈现的电子游戏。
这个游戏卡是1996年生产的，除了游戏本身出名外，卡带保存完好是卖出高价的原因。
据介绍，由于近年来怀旧玩家越来越热衷于复古游戏，带动这些经典的游戏机与游戏卡在拍卖会的成交价水涨船高。
上周五，《塞尔达传说为NES》一张卡带卖了87万美元的高价，并创下新的纪录，成为最昂贵的视频游戏卡带。仅仅两天后，任天堂64主机上的《超级马里奥64》封闭卡带在上周日Heritage Auctions平台以156万美元（1009万人民币）售出，打破了塞尔达传说刚刚创下的纪录。
在日前的周二补丁更新日中，微软发布了KB5003690累计更新补丁，适用于Win10 20H1、20H2及21H1三个版本，解决了4月份补丁更新出现的游戏性能卡顿、模糊等问题。4月份，微软推出了累积更新 KB5001330，不过这个补丁在部分玩家的电脑上出现了游戏性能下降的问题，主要影响多显示器用户，导致游戏以全屏或无边框模式运行出现故障，包括性能下降、卡顿甚至无法正常在多个屏幕上显示等问题。随后微软确定了补丁存在的问题，并回撤了补丁?
此前，由于法律意识淡薄，以及网友恶意抬价，陆续出现了8700万的游戏王青眼白龙纪念卡片、以及3万天价U盘等司法拍卖闹剧。
近日，一张20周年纪念版青眼白龙”金卡（品牌真伪不详）现身阿里拍卖网站，昨日下午16点正式开拍，起拍价80元。谁成想，在短短的半小时内，其拍卖价格从80元狂飙的8700万元。随后，阿里拍卖网站显示，本场已中止。拍品与实际竞拍价格严重不符，可能存在恶意炒作与竞价行为。如果这次没有中止，真的拍卖成功，但竞拍者拿不出8700万，悔拍的话会有哪些后果呢？阿里拍卖官方进行了相关科普。下面是相关法律条文：保证金不退还:《最高?
6月21日，一张《游戏王》的纪念卡牌青眼白龙”司法拍卖于阿里拍卖正式开始。然而，距拍卖开始仅半个小时，这张卡牌便被拍出了约8732.61万元的天价”。随即，因拍品与实际竞拍价格严重不符，法院当即中止了本次拍卖。随后，这张游戏卡牌的消息也是成为了众多网友的围观，为什么一张卡牌能这么值钱呢？提及《游戏王》，大概是国内年轻群体耳熟能详的动漫作品。该作品于1996年开始连载，后被日本游戏公司科乐美开发为卡牌游戏。值得一
一张80元起拍的游戏卡，开拍起20分钟内拍卖价突破人民币8千万元。引来网友200多万次围观！近日，安徽滁州中院在阿里拍卖上，公开拍卖一涉刑案财物，其中一款标明为游戏王青眼白龙金卡”的卡牌，成为近几年来网络拍卖平台上最火的一拍。6月21日，安徽省滁州市中级人民法院开启了该卡牌的司法竞拍。拍卖刚刚开启不到20分钟，竞拍价格就迅速达到了1000万。此后的10分钟里，竞拍价格一路狂飙，仅仅半小时，就达到了惊人的8732万6098元?
近日，一则游戏卡牌拍出8700万天价的事件引起了大家的关注，这场拍卖的主体是一张《游戏王》动漫的限量卡牌，最终因竞拍者恶意加价被官方叫停。据悉，这张纯金的青眼白龙”则是为了纪念《游戏王》发售20周年特别定制的，用料为约11g的24K金，限量发售500件，商品还会印有有No.1500”的收藏编号，是集换式卡牌中的王者。但是，官方表示这张卡牌并不明确真伪，有网友称如果是真品，其价值大概在20万元人民币左右，在尚未与明确真伪的
现在不管是大人还是小孩,都喜欢玩游戏,但是不管是电脑还是手机玩游戏,相对来说都有点伤脖子,屏幕不够大伤眼睛,相对来说用电视玩游戏的体验的体验会更加不错,今天就给大家分享一下在电视上怎么玩街机游戏。现在在电视上玩街机游戏主要有两种方法,一种是下载云游戏软件在云端玩游戏,另外一种则是直接下载街机游戏玩,现在还有一些软件会对街机游戏进行一个整合。首先来说一下云游戏,现在云游戏平台很多,像腾讯云游戏、网易云游戏、格?
进入2021年后，内容公司加速了对游戏的布局，腾讯、字节跳动、B站等内容公司纷纷出手，仅第一季度游戏行业就发生了200起投资事件。
企查查数据显示，2021年仅过去半年，游戏行业投资高达126起，创下近年新高，数量较2019年、2020年同期分别上涨了34%、157%（受疫情影响）。这其中，腾讯、B站、字节跳动分别以37起、11起、7起的投资数量，位列前三。腾讯投资是最激进的，上半年平均每5天投资一家游戏公司，字节跳动是最肯“砸钱”的，据媒体报道，其为并购沐瞳科技一口气豪掷了40亿美元。
说到亲子互动游戏,很多人会说一些玩具,还有我们小时候玩的跳房子、拍皮球,但其实除了这些游戏,电子游戏也是一个比较不错的选择,虽然现在很多的游戏成瘾性比较大,对眼睛也不好。现在的体感电子游戏倒是一个相对健康,娱乐性也比较好的亲子游戏方式,在互联网时代,也是让孩子接触电子产品比较好的一个方式。这边给大家推荐一个相比普通体感游戏机,更适合我们亲子一起玩的亲子互动游戏机,这就是当贝在今年发布的当贝智慧盒子Z1 Pro,这款
游戏，在当下，已经成为了大多数人消磨时间的一大利器。据《2020年中国游戏产业报告》数据显示，2020年，我国游戏玩家规模就已经达到了6.65亿人，游戏行业总收入更是高达2786.87亿元，同比增速超过20%。
今日，据腾讯游戏”微信公众号消息，为针对性解决未成年人冒用成年人身份在夜间偷玩游戏的问题，7月5日，腾讯游戏在现有人脸识别验证的基础上进一步强化，正式上线零点巡航”功能。据介绍，零点巡航”旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。值得一提的是，针对孩子可能盗用家长手机修改守护方案的情况，腾讯
今日，腾讯游戏宣布正式上线“零点巡航”功能。“零点巡航”旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。
日前，随着中国对比特币态度明确，大量显卡挖矿的玩家退出市场，在市面上出现了以前几个月很难看到的高端PC显卡。这让争论多年的PC游戏与主机游戏之争再起波澜。游戏市场是一个金矿市场，中国互联网巨头腾讯的游戏收入是重要收入来源。在美国，75%的美国人拥有一台游戏主机，在中国，游戏笔记本是618、双十一大促的重要单品。
近几年，红海市场下游戏行业的市场集中度进一步提高，头部企业的资源优势和抗风险能力凸显，这也获得了资本的认可。据InvestGames公布的数据显示， 2020 年游戏产业的投资总额达 336 亿美元，大宗交易共有 664 笔，而今年仅 1 季度公开的 280 宗交易总价值已达 390 亿美元，超过去年全年;全球游戏市场收购交易总额达到 143 亿美元，较上年同期增长了5. 9 倍。其中，投资额位居前五位的投资方(包括腾讯、微软、Embracer、电子艺界和
（海口， 2021 年 6 月 16 日）值全球电竞运动领袖峰会开幕之际，腾讯游戏与腾讯电竞正式发起“腾讯互娱数字IP酒店共创合作”邀请，将与香格里拉、凯悦、万达、雅诗阁、金茂集团、超竞集团、烨侃科技、全游电竞、欧愉科技首批联盟伙伴，共同打造全场景的电竞游戏主题酒店，构筑酒店行业新生态，使酒店更年轻、更社交、更未来。与此同时，香格里拉集团与腾讯游戏、腾讯电竞联合定制的游戏电竞主题房于 6 月 16 日正式开放预定。首批
在炎热的夏日里，如果能吹着空调玩着游戏，该是多么惬意啊。那么强烈推荐各位游戏玩家，来参加于 7 月 12 日举办的京东海信游戏对战party吧！这场游戏party集结了各路游戏达人，设置了火力全开的PK挑战，让参与者可以置身火热赛场挑战游戏大神。本次活动还将使用京东家电联合海信最新推出的反向定制京品游戏电视——海信E7G-Pro京品游戏电视作为游戏设备支持，让大家感受大屏时代的沉浸式游戏体验。 恰逢温布尔登网球锦标赛进行之
“和纸片人谈恋爱”这个词，从2017年就开始流行了。当年，《恋与制作人》这款游戏横空出世引爆网络，主要面向年轻女性用户，玩家可以在游戏中与四位俊美的虚拟男主谈恋爱，剧情主要依靠与男主的亲密度增加来推动。
最近云游戏这个概念很火，尤其是腾讯做的云游戏现在已经很成熟了。目前支持18款游戏，我简单来介绍一下我玩的游戏体验。原神:目前全球范围内最火的手机游戏原神，画面好看，用云游戏可以流畅运行，需要用手柄。云顶之弈:最火的电脑游戏英雄联盟也可以打开，但是因为操作原因，只能玩玩云顶，可以用手机当作手柄操作。QQ飞车:用电视怎么能不玩竞速游戏，可以流畅玩耍，但对网速要求较高，只能用手柄玩。只只大冒险:最近很有热度的多
由于LCD面板从去年下半年开始涨价，国内面板行业的公司的业绩也因此大涨。昨晚京东方发布上半年业绩预告，归母净利125.00亿元-127.00亿元，同比增..
在2021中国互联网大会上，工信部部长刘烈宏称，中国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络。目前，我国5G基站相当于全球其他地区综合的2倍，..
凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者..
漫威新片《黑寡妇》已经在中国香港、北美等地上映，并且登陆了Disney+在线流媒体平台。有国外细心影迷发现，片中有一个小彩蛋”，大约在影片开场不..
不久前，一篇讲述女主播短时间内获得千万元打赏的文章在网络热传。文章提到，该女主播几年来共直播600多场，累计获得虚拟礼物折合人民币达3000万元..
近日，因IPTV开机广告无法关闭，上海电信被上海消保委约谈。7月14日消息，上海市消保委微信公众号显示，上海移动、上海电信IPTV（交互式网络电视）..
7月14日消息，黑鲨科技CEO罗语周发文表示，黑鲨4 Pro即将开放销售。罗语周指出，三个半月，半导体各种缺货，历经无比艰辛，黑鲨4 Pro终于要开放销..
在5G网络部署上，现在我国建设的5G基站就相当于全球其他地区综合的2倍，现在国内建成91.6万5G基站，占全球的70%。据报道，来自2021（第二十届）中..
7月13日，天际汽车宣布旗下第二款量产车天际ME5正式上市，新车定位低于ME7，是一款紧凑型SUV，共推出两款车型，售价区间14.99-15.99万元。ME5由前..
英国的BT公司将在2028年前把700MHz的5G直接覆盖到全国90%的地方，而人口较少的偏远地区将用无人机 "按需"提供5G服务。在监管机构Ofcom拍卖700Mhz和..
今日，微信iOS端迎来8.0.8版本重大更新。虽然官方在更新说明中依然是解决了一些已知问题”，但实际上却新增了众多实用功能。据了解，在微信iOS 8...
凤凰网科技讯 7月14日消息，继与中环股份完成合计10.3亿元的股票回购计划（用于股权激励）后，TCL科技发布2021年上半年业绩预增公告，预计实现净利..
6月24日，微软发布了最新的Win11系统，今年秋季发布正式版，年底的购物季会有一波升级潮。此外，微软公布的Win11最低硬件要求虽然只比Win10要求高..
为了进一步增强产品实力、打消消费者对续航里程的焦虑，各个车企、电池供应商也是积极投身电池技术的研发，提升电池能量密度从而提高纯电动车型的..
今年初，荣耀发布了新款MagicBook 14/15笔记本，升级Intel Tiger Lake-U 11代低压版酷睿，包括i5-1135G7、i7-1165G7，并搭配MX450独立显卡，价格4..
一款Redmi 10已经通过FCC认证，型号为21061119AG，文件显示，这是一款双SIM卡的4G手机，运行MIUI 12.5，推出时将包含三个版本，分别是4/64GB、6/1..
7月14日晚，荣耀正式发布了MagicBook 14/15 2021款的锐龙版本，性价比更加突出。MagicBook 14/15 2021锐龙版可选8核心16线程的锐龙7 5700U、6核心..
今日有消息人士称，阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯控股的微信支付引入淘宝和天猫；双方都在分别制定放松..
7月14日，荣耀正式发布了荣耀MagicBook 14锐龙版，搭载最新一代锐龙处理器锐龙7 5700U，售价4199元起。新一代锐龙不但相较于上一代在频率方面有所..
“李子柒”正在谋划新一轮跃进。最近，网红李子柒及新消费品牌李子柒背后的操盘手微念品牌（下称“微念”）官宣完成新一轮融资，字节跳动入局。..