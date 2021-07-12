超级马里奥游戏卡带拍出千万元 保存完好全球不超过5份

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超级马里奥游戏卡带拍出千万元 保存完好全球不超过5份

2021-07-12 16:36 · 稿源：站长之家

据外媒报道，一张N64《超级马里奥64》卡带在拍卖网站上以156万美元（约合1009万元）的价格售出，成交价创下单个电子游戏的拍卖纪录。

拍卖行介绍，“超级马里奥64”是任天堂64家用游戏机上最畅销的游戏，也是首个将马里奥的形象用3D效果呈现的电子游戏。

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这个游戏卡是1996年生产的，除了游戏本身出名外，卡带保存完好是卖出高价的原因。

据介绍，由于近年来怀旧玩家越来越热衷于复古游戏，带动这些经典的游戏机与游戏卡在拍卖会的成交价水涨船高。

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