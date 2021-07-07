苹果与LG进一步合作 为北美LG手机用户提供以旧换新

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:苹果最近在其网站上宣布，它将为北美市场的LG智能手机用户提供以旧换新计划。当客户使用LG智能手机进行以旧换新时，苹果将会提供70美元至180美元的价格优惠。LG G8ThinQ、V40、V50、V60等均在2018年后发布的机型，可参与以旧换新活动。

此前，苹果公司开始在韩国开展一项计划，LG智能手机用户购买 iPhone 时，也可以享受到150，000韩元的以旧换新价格。此举旨在吸收LG电子在韩国智能手机市场的10%份额。

虽然LG电子的全球智能手机市场份额约为2%，但其在北美的份额为10%。因此苹果公司也十分重视这10%的份额，希望通过这一换新计划来加快更多LG手机的用户换到苹果iPhone。

业内专家表示，苹果发起了以旧换新活动，希望逼近三星的份额。根据 Strategy Analytics 的数据，三星电子在2021年第一季度以23%的份额在全球智能手机市场上位居榜首，高于苹果的17%。三星从2020年第四季度的17%反弹，而苹果则从21%下降。

苹果2021年第一季度在韩国市场的份额为22%，远远落后于三星电子的67%。由于在智能手机市场不再与苹果竞争，LG电子似乎会在其他领域和苹果公司展开合作，比如说Apple Car汽车项目。

本月早些时候，LG电子与全球第三大汽车零部件制造商加拿大麦格纳国际公司合作推出了LG Magna e-Powertrain。随着 LG Magna e-Powertrain 的推出，LG 集团已经完成了进入电动汽车市场的准备工作。

市场观察人士预测，苹果可能会与 LG 联手在2024年推出Apple Car。苹果可能会选择LG，因为与现代汽车、大众和日产等现有传统汽车制造商建立合作伙伴关系难度十分大。