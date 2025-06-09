美国联合航空、Spotify达成合作，在 35000 英尺高空，为乘客提供免费音乐

乘客可以免费访问精选播放列表、有声读物和播客……

站长之家(ChinaZ.com) 6月9日 消息:联合航空（United Airlines）与全球知名音乐流媒体平台 Spotify 宣布达成合作，正式为乘客提供更加丰富的空中娱乐体验。从即日起，乘客在联合航空的航班上可通过座椅背后的娱乐系统，免费畅听超过 450 小时的精心策划内容，包括歌单、有声书以及视频播客。

Spotify 表示，这也是他们初次将有声书和视频播客带上飞机。

这项合作可谓是三赢局面。对于联合航空而言，这是其区别于其他航空公司的独特优势；对 Spotify 来说，则是一次较好的品牌展示机会，可让更多人接触并体验他们的服务；而对乘客来说，则等同于在 35，000 英尺高空享受一次免费的 Spotify 高档体验。

如果你已有 Spotify 账户，也不必担心。在配备 Starlink 星链网络的航班上，乘客可以从登机口到落地全程免费在自己的设备上峰式播放内容。只需拥有联合航空的 MileagePlus 常旅客账户即可，完全无需额外付费。初次注册 Spotify 个人高档会员的新用户，还可额外获得 1，000 点 MileagePlus 里程奖励。

早在 2024 年底，联合航空就与 SpaceX 达成合作，计划为旗下所有航班引入免费的 Starlink 卫星互联网服务。测试已于 2025 年初开始，预计整个部署过程将持续数年。联合航空将为超过 1，000 架飞机安装星链系统，成为全球头个大规模部署该服务的航空公司。在本次与 Spotify 的公告中，联合航空表示，未来将为超过 13 万块座椅屏幕提供该娱乐内容。

虽然联合航空尚未公布具体网速目标，但根据 Starlink Aviation 的官方资料，其下载速度可达到 40 Mbps 至 220 Mbps，基本可满足视频与音乐的流畅播放需求。

展望未来，联合航空还计划进一步升级娱乐系统，允许乘客直接登录自己的 Spotify 账户，在座椅屏幕上观看个人内容，无需打开平板或笔记本电脑。这一功能预计将在 2026 年上线。

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