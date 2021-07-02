三星Galaxy Z Fold3现身Geekbench 部分参数曝光

站长之家（ChinaZ.com）7月2日 消息:近期已有多个消息称，三星可能会在8月份举办大型Unpacked活动，宣布新款可折叠手机和智能手表。与去年相比，Galaxy Z Fold3预计比上一代增加多项改进。同时这款可折叠手机已出现在Geekbench平台，芯片、运行内存等多个参数曝光。

此次在基准测试平台上出现的SM-F926U三星设备被认为是Galaxy Z Fold3。清单显示代号为“lahaina”，为高通处理器。该芯片包括一个主频为2.84GHz 的CPU内核、处理速度为1.80GHz的四核CPU 以及三个工作频率为2.42GHz 的 CPU 内核。

从上述芯片规格可以猜测是骁龙888处理器。同时清单显示该设备具有12GB的运存，运行了Android11操作系统，Geekbench的单核和多核测试中分别获得了1124和3350分。

此前的报道称，Galaxy Z Fold3将配备7.55英寸AMOLED可折叠屏幕，支持120Hz刷新率和1600万像素的屏下摄像头。它有一个侧面指纹识别，同时正面有一个6.2英寸的打孔 AMOLED 显示屏，前置自拍镜头为1000万像素。

Galaxy Z Fold3背后将配备三摄镜头，最高可选择512GB的存储空间。在韩国等部分国家和地区会使用三星自家的Exynos2100处理器。

Galaxy Z Fold3可能配备支持25W充电，4400mAH电池。预计它还将提供无线充电和反向充电支持，今年最大的变化是支持S Pen手写笔，但不太可能为其配备专用存储插槽。