逆水寒三周年活动奖励汇总 3周年活动全部奖励一览

逆水寒在29日的时候开启了最新的三周年的活动，很多玩家还不清楚逆水寒三周年有哪些活动奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

三周年抽奖狂欢

上周四更新后，≥25级同门可通过游戏顶部【周年庆典-三周年抽大奖】界面，将10张抽奖券分配进不同时间段的抽奖卡池中，请大家务必在今晚19点50分前分配好奖券哦~

今晚20时将开启共5轮抽奖，每15分钟一轮，每个服务器的每一轮均将产生一名超级大奖得主。大奖分别为:

第一轮超级大奖:一千万交子红包

第二轮超级大奖:整本绝技

第三轮超级大奖:一千万交子红包

第四轮超级大奖:「吸海垂虹·逆水之寒」

第五轮超级大奖:三周年稀有发型白逸/天明/星河中随机一个

除了可以抽出大奖外，每张奖券均可获得一份周年奖品，单张至少可得2万交子，更有【百炼神兵箱】、【承天/纳地玉笏】、50万交子、天地玉石等珍稀礼品相赠!

联赛交子奖励翻三倍

7月1日更新后至7月8日更新前，帮会联赛的基础交子奖励将提升至300%，直接翻三倍!

三周年活动【伎乐藏珍】

相信在过去的几天，大家都为复原奖【伎乐图】付出了努力，也收获了丰厚的各类好礼。不过大家也别忘了【伎乐图】还藏有密文，记载了位于姑墨共十处珍宝的位置。现在就去姑墨寻宝，探寻额外奖励吧!

各位同门找齐十处珍宝后可获得大量奖励（最高可获得【百炼神兵箱】、整本绝技等）和说英雄卡【吹尽狂沙始到金】以及相应的永久称号。

率先解开密文找到珍宝的同门还可额外获得限时称号奖励哦!

全服红包经验雨

6月24日-6月29日晚上20:00开启全服交子红包，人人有份，还有机会获得88万交子的惊喜奖励!

20:00、20:15、20:30三个时间段开启经验雨，在线即可领取经验奖励!

逆小寒的奇珍行大放送

6月29日，小寒会将自己珍藏已久的各类好货送给大家!各位同门可以凭借自己在逆水寒微信公众号每日签到获得糖葫芦，通过公众号菜单栏-游戏福利-奇珍行 处兑换各类周边奖励。

上新内容&时间:

6月29日18:00全球限量·无情手办*5

6月29日19:00逆水寒xicon定制midi键盘 *10

6月29日20:00逆水寒童趣盒蛋套装*20

免费时装和称号

在7月31日24点前，登录游戏就可以通过邮件领取三周年纪念永久时装【金络沙城】（男）/【金络铃歌】(女)和三周年纪念称号【忆三载行歌策马】，还没上线领取的同门请抓紧啦~

帮会三周年庆典

7月1日6:00之前，同门都可提交帮会庆典筹备物资（可从“日常一条龙”/“花车”活动、日课点奖励中获得），将获得【修气飞仙丸】、交子奖励奖励。

待物资筹备齐全，6月30日19:00-23:59期间，帮会当家可开启三周年庆典（持续10分钟），帮会成员在场地内臻享宴席、共饮庆功酒、燃放烟花，即可持续获取人物经验及帮贡、红包奖励。

帮会当家还可开启三轮抽奖，幸运的帮会锦鲤可获取:永久独有称号【三尺青锋怀天下】、独有腰挂【天下白】奖励!

庆典完成后，每位帮众均可获得【帮会周年答谢礼】，以及强力战斗增益【无畏前行】，2小时内原地复活无需任何费用!

击退苍狼盟

咱们这边欢度三周年，却令苍狼盟的宵小羡慕妒忌，为了守护这场庆典，在7月1日-7日之间，诸位同门可每日组队讨伐贪狼盟3次，破坏他们的捣乱计划!

击败贪狼盟即可获得宝库钥匙，开启宝库后将有机会获得整本绝技、百炼神兵箱、承天、纳地以及各类紫装、玉石、修炼丹、洗髓丹、曜晶等奖励!