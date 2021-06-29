王者荣耀大乔白鹤梁神女皮肤多少钱 大乔新皮肤白鹤梁神女价格

王者荣耀最近是出一款新的联动皮肤白鹤梁神女，这皮肤很多玩家还不清楚到底要多少钱，下面就来为大家详细的介绍一下。

【大乔 - 白鹤梁神女】

定位:史诗

价格:888点券

首周折扣:710点券

上线时间:官方已经明确这款皮肤是在7月3日上线。

【皮肤介绍】

“他们说，这是我的故事。因为我守着这江水涨落，一千二百年。”

但这其实，也是他们自己的故事。

穿过千年时光，越过起伏群山、交纵山河——大乔白鹤梁皮肤动画带你重看这座火热山城的生活信念