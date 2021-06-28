高通正式发布全新旗舰骁龙 888 Plus 5G 移动平台

站长之家（ChinaZ.com）6月28日消息:今天在在2021年世界移动通信大会期间，高通技术公司宣布推出全新骁龙888Plus5G 移动平台，即骁龙888旗舰移动平台的升级产品。

据高通介绍，上述两款平台已经支持超过130款已经发布或正在开发的终端。骁龙888Plus 支持完整的 Snapdragon Elite Gaming 特性，能够提供 HDR 图形画质和移动端首创的端游级特性。与骁龙888相比，骁龙888Plus 集成的高通 Kryo680CPU，超级内核主频高达3.0GHz，此外，其支持的第6代高通 AI 引擎的算力达每秒32万亿次运算（32TOPS），AI 性能提升超过20%。

据了解，升级的高通旗舰移动平台将为2021年下半年来自华硕、荣耀、Motorola、vivo 和小米的智能手机提供支持。目前，华硕、荣耀、vivo、小米等手机厂商已经表态，正在开发基于骁龙888Plus的产品，预计首批产品将于今年第三季度正式发布。

高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Christopher Patrick表示:“骁龙象征着顶级Android体验。全新骁龙888Plus5G旗舰移动平台将为用户带来他们所期待的顶级娱乐、连接和游戏体验。”