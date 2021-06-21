闲鱼下架二手银行股权商品：商品存在交易风险

据普华永道的调研数据，在 2016 年 1 月到 2019 年 7 月期间赴美和赴港上市的 337 家中国企业中，有 136 家企业在上市前做了股权激励，上市后做了股权激励的企业有 175 家，分别占调研公司中的40%和52%，股权激励已成为大多数企业的标配。 股权激励常态化的情况下，我们也见证了许多造富神话。腾讯、阿里等知名企业上市之际，拿到公司股权的早期员工借助企业市值的大幅上涨从而获得财富自由，已经被媒体普遍报道。 在激励的实操过