闲鱼下架二手银行股权商品：商品存在交易风险

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:据北京青年报报道，近日闲鱼已经下架了此前卖家上架的银行原始股，在闲鱼搜索“股金”，页面没有显示任何商品。
据报道，对于相关产品，闲鱼已经作出限制，发布股权转让产品的用户会收到“您发布的商品存在交易风险”，而不予发布。
此前，有媒体报道称，不少自然人股东在闲鱼“抛售”手中所持有的银行股份，买卖定价未严格按照司法流程进行，都是自然人股东随机而定。
站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:据北京青年报报道，近日闲鱼已经下架了此前卖家上架的银行原始股，在闲鱼搜索“股金”，页面没有显示任何商品。
据报道，对于相关产品，闲鱼已经作出限制，发布股权转让产品的用户会收到“您发布的商品存在交易风险”，而不予发布。
此前，有媒体报道称，不少自然人股东在闲鱼“抛售”手中所持有的银行股份，买卖定价未严格按照司法流程进行，都是自然人股东随机而定。
5月12日至5月18日，闲鱼冻结欺诈用户1.2万个；处理色情低俗类商品1300余件，冻结账号730余个；处理其他有害信息共计3万条，冻结账号0.7万个；共受理8.7万条举报，其中有效举报6万条，均已进行处理。
今日，最高人民法院发布《关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》，对银行卡盗刷责任进行了规定。其中，规定明确，发生伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易，借记卡持卡人基于借记卡合同法律关系请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失的，人民法院依法予以支持。
银行卡就在身边，存款却被他人盗刷，眼睁睁看着自己的钱被他人取走?这种损失应该谁来承担?近日，《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》(以下简称:《银行卡规定》)正式施行。新规的出台，有助于银行发卡业务的合规，更有助提升发卡机构后续风控能力，将对我国银行卡市场发展产生较大影响。《银行卡规定》明确，发生伪卡盗刷交易或网络盗刷交易，借记卡持卡人请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失的，人民法?
银行卡在自己身边，卡里的钱却在异地被刷走，这样的案例在生活中越来越多，如何索赔是个问题。现在最高法明确指出，出现伪卡、盗刷等情况，用户可以向银行索赔。最高法表示，发生伪卡盗刷交易或网络盗刷交易，借记卡持卡人基于借记卡合同法律关系请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失的，人民法院依法予以支持。其中规定，持卡人主张争议交易为伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易的，可以提供生效法律文书、银行卡交易时真卡所在地、
近日，上海维勉通信科技有限公司新增一条股权冻结信息，被执行人为维沃移动通信有限公司，执行法院为上海市徐汇区人民法院，股权数额895万人民币，冻结期限至2024年5月24日，执行通知文书号（2021）沪法执0104民初字第13383号。
昨日，工信部表示，随着“618”年中商业营销活动临近，部分电商平台违规发送营销短信扰民问题开始呈现上升态势。信息通信管理局于2021年6月11日召开行政指导会，警示电商平台企业规范营销短信发送行为。阿里巴巴、京东、拼多多等主要电商平台企业，以及相关基础电信企业和短信息服务企业参会。
近日，闲鱼发布《网络生态治理专项行动公告（三十五）》，公布近期治理情况。公告显示，5月26日至6月1日，闲鱼冻结涉欺诈用户1.1万个。
银行业在数字化转型过程中往往苦于线上流量短缺。事实上，线上流量的金融价值正在加速打折，多头授信、用户重叠比例持续升高。全国第三家互联网银行，四川省内第一家民营银行的新网银行党委委员、董事会秘书徐轲看来，银行数字化转型中应重点挖掘银行直客，把自己的存量客户服务好。在新网银行方面看来，优质的金融流量不仅在互联网巨头，也在大行;不仅在线上，也在线下。银行业数字化营销的核心就是把休眠客户转化为激活客户，把?
CF在最近开启了火线大银行的活动，其中有非常多的福利皮肤可以获得，一些玩家还不清楚火线大银行的活动地址，下面就来为大家详细的介绍一下。
2020 年 4 月 8 日，抖音电商总裁康泽宇在抖音电商的首届生态大会上发表演讲时，是这样定义抖音电商的：“外界对抖音电商的解读是直播电商或内容电商，但在抖音电商团队的定义中，抖音电商是一种新的电商形态——兴趣电商。”什么叫作兴趣电商呢？抖音电商官方给出的定义为：一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。简单讲，兴趣电商就是帮助消费者发现自己潜在需求的一个过程。抖音电商?
股权对于企业的重要性不言而喻，但是股权具体影响公司的哪些方面?股权对企业的作用是什么?本期「富途安逸专家分享」栏目的分享嘉宾汉坤律所合伙人吕卓将为大家讲解这些问题。首先，股权能全方位影响公司的决策和整体走向。在公司的治理结构中，有股东会、董事会、经理等等角色，股东会除了可以决定公司的重大事项外，还有权力决定董事会成员的委任，从而通过董事会决定其他职能管理人员的人选，控制公司的日常经营管理。可以说，控
【TechWeb】5月21日，天齐锂业(002466)召开2020年度股东大会，董事长蒋卫平表示，不后悔收购SQM部分股权，因为那可能是唯一的收购机会。近几年，因为债务、资金等问题，天齐锂业锂盐加工业务发展较慢，现在管理层正全力以赴把损失的时间抢回来。实际上，天齐锂业有资源、技术、产能和市场，只是流动性资金暂时偏紧。接下来，天齐要降低风险、提高市场占有率，寻找更多志同道合的投资和商业伙伴。资料显示，2018年5月，天齐锂业以40
前段时间，一汽大众探岳车主集体投诉油耗飙升的问题，不少车主平均油耗达20个，甚至有车主上到30个的平均油耗，在塞车期间最为明显。并且因为颗粒捕捉器”堵塞，导致油耗飙升的问题，一汽大众探岳继续蝉联投诉榜的冠军”宝座，5月份投诉量继续位于车质网投诉榜第一，已经接连霸占数月。4S店和一汽大众厂方，也明白是颗粒捕捉器堵塞的问题，但是相应的解决办法却迟迟没有解决。不过，4S店给出的解决建议就是，车主驾车跑高速，时速8
近日，闲鱼发布《网络生态治理专项行动公告（三十三）》，公布了近期网络生态治理成果。公告显示，5月12日至5月18日，闲鱼冻结欺诈用户1.2万个;处理色情低俗类商品1300余件，冻结账号730余个;处理其他有害信息共计3万条，冻结账号0.7万个;共受理8.7万条举报，其中有效举报6万条，均已进行处理。
2020 年，在疫情和资本的催化下，在线教育行业得到了前所未有的发展。新生的在线教育机构如雨后春笋一般冒出，老牌的在线教育品牌也借机发展壮大。然而进入2021 年，情势急转直下，一方面资本的大量注入使得赛道竞争愈演愈烈，另一方面监管的缩紧也使整个行业有苦难言，各大在线教育机构纷纷陷入动荡的局势当中。 在此形势之下，国内最大的在线K-12(基础教育阶段)一对一课后辅导服务提供商掌门教育依旧风雨无阻，于美东时间5 月19
「富途安逸专家分享」栏目，邀请到了汉坤律所合伙人吕卓，与大家分享应对企业股权架构常见问题的正确姿势。 第一个问题，就是初期创业时候股权过于平分，举一个比较直观的例子，两个人一起创业，然后决定股权一人50%，这样直接导致的风险，就是股东层面的决策困难。 之所以经常出现这样的情况，是因为早期股权对应的利益体现不明显，公司刚开始设立时，可能还没有开始产生价值，至少价值没有那么直观，而创始人之间最开始创业又抱
映客(03700.HK)发布公告，于2021年5月28日，公司根据于2018年6月23日采纳的购股权计划向承授人授出6000万份可认购公司股本中合共6000万股每股面值0.001美元的普通股(相当于授出日期已发行股份约3.0%)的购股权的要约，行使价每股3.9港元。而于授出日期联交所每日报价表所列的收市价每股股份2.26港元，在6000万份已授出的购股权中，合共5000万份购股权将授予董事及主要股东。
【TechWeb】5月28日消息，顺丰控股对外发布公告称，拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权；若成功完成本次交易，标的公司仍将保持联交所主板上市地位，其最低公众持股比例将从25%更改为15%。公告指出，标的公司集团的核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案。标的公司集团总部位于香港特别行政区，拥有横跨六大洲遍及全球的网络，包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。顺丰控股表示，交易完成后?
2021年5月25日，长城汽车正式发布《长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》、《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》，拟分别向8,784名激励对象授予股票期权39,710.1万份，向不超过586名激励对象授予限制性股票4,318.4万股。截至目前，长城汽车2020年和2021年两期股权激励计划授予对象总人数为10,669人，占企业员工总人数的16.89%。长城汽车旨在通过构建创新的长期激励机制，形成全新的利益共同体”
据普华永道的调研数据，在 2016 年 1 月到 2019 年 7 月期间赴美和赴港上市的 337 家中国企业中，有 136 家企业在上市前做了股权激励，上市后做了股权激励的企业有 175 家，分别占调研公司中的40%和52%，股权激励已成为大多数企业的标配。 股权激励常态化的情况下，我们也见证了许多造富神话。腾讯、阿里等知名企业上市之际，拿到公司股权的早期员工借助企业市值的大幅上涨从而获得财富自由，已经被媒体普遍报道。 在激励的实操过
抖音安全中心已经根据平台规则，将相关违规评论、账号进行处理，对有相关行为的帐号一律永久封禁直播连麦权限，并限制其直播间评论30天。..
Apple Search Ads后台已能创建面向中国大陆地区的竞价计划，标志ASA已面向中国大陆地区开放。七麦AppSA表示，目前已创建的搜索广告还不能在App St..
美东时间 6 月 22 日，每日优鲜正式启动招股，计划在纳斯达克上市，股票代码「 MF 」。摩根大通、花旗、中金、华兴等担任联席主承销商。富途作为领..
万国觉醒最近的不少的玩家都在传要停服了，甚至还有停服公告的图片，让很多玩家都觉得万国觉醒是要停服了，但是是真的吗？下面就来为大家分享一下..
电子信息时代，存储产品得到广泛应用，为更好地保护隐私，存储更多信息，固态硬盘成为了当代人的热需产品之一。与机械硬盘相比，固态硬盘无论是性..
惠普今天推出了 E24mv G4 FHD 和 M27fd USB-C 两款显示器。虽然两款显示器在分辨率、色域、刷新率或响应时间等方面并不突出，但对于那些经常参加视..
据外媒报道，美司法部于当地时间周二表示，其已经查封36个跟伊朗有关的网站，其中许多网站跟虚假信息活动或暴力组织有关并因违反美国制裁而将其关..
根据Counterpoint近日发布的一份报告显示，2020 年全年，全球范围内26%的手机都是通过线上购买的，比前一年提升约6%。线上销售比例较高的国家有，..
据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉宣布，将在中国推出能源部门“特斯拉能源”，该部门将面向国内市场销售太阳能屋顶系统和Powerwall家用电池组..
日前，微信客户端发布最新版的3.3.0版本，微信搜一搜全面上线PC版，用户不但可以在PC版微信搜一搜公众号、小程序、表情，还可以刷朋友圈。..
科技创新让未来发展不可思议，一款有深度的电视盒子应该是什么样的呢?近日，腾讯极光再度发布年度旗舰电视盒子——腾讯极光盒子4Pro。作为首款搭..
今年，在MOTI魔笛发布的众多新品中，有一款看似平平无奇实则一试惊艳。正值缤纷的夏天，是时候应该召唤出它了——MOTI·C星辰系列。该系列产品，不..
在即将迎来中国共产党建党100周年之际，中储粮集团公司于6月19日在位于河南郑州的新港直属库启动以“筑牢粮食安全压舱石”为主题的第四届公众开放..
6月23日，阿里云云效主办的2021阿里巴巴研发效能峰会以“因云而生，生而敏捷”为主题在云端举行。在主论坛重磅发布环节，阿里巴巴资深技术专家何勉..
6月2日，华为正式发布了自研操作系统HarmonyOS。华为在第一时间就启动了史上最大规模的升级计划，并宣布将会在明年下半年之前为100多款设备升级Ha..
三星电子株式会社因发明专利权无效行政纠纷一案，不服判决，提起行政诉讼，相关一审行政判决书近日公开。..
6月22日，北京字节跳动网络技术有限公司“一种题目生成方法、装置以及计算机可读存储介质”专利获授权，公开号为CN111353037B。..
6月22日，华为技术有限公司公开“恶意软件检测装置和方法”专利，公开号为CN113015972A。..
据国外媒体报道，今年1月13日，芯片巨头英特尔任命了新的CEO，董事会选定了曾在公司效力30年、当时担任VMware公司CEO的帕特·基辛格（Pat Gelsing..
在处理器行业，Intel一直是独占鳌头的存在，带Intel处理器的电脑，一直是电脑市场主流消费者的选择，而即使是Intel的处理器，也是有各种各样的型号..