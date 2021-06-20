桂林市最著名的水指的是哪条江 6月20日支付宝蚂蚁庄园今日答案

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桂林市最著名的水指的是哪条江 6月20日支付宝蚂蚁庄园今日答案

2021-06-20 08:00 · 稿源：站长之家

2021年6月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于桂林山水的，问题是“都说桂林山水甲天下，桂林市最著名的水指的是哪条江?”这个桂林很多朋友还不清楚是什么江，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案

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桂林市最著名的水指的是哪条江 6月20日支付宝蚂蚁庄园今日答案

今天问题：都说桂林山水甲天下，桂林市最著名的水指的是哪条江 

A、漓江

B、柳江

正确答案:漓江

漓江，是支流桂江上游河段的通称，属珠江流域西江水系，位于广西壮族自治区东北部。传统意义上的漓江起点为桂江源头越城岭猫儿山，现代水文定义为兴安县溶江镇灵渠口，终点为平乐三江口。漓江上游河段为大溶江，下游河段为传统名称的桂江。

灵渠河口为桂江大溶江段和漓江段的分界点，荔浦河、恭城河口为漓江段和桂江段的分界点。漓江段全长164公里。沿江河床多为水质卵石，泥沙量小，水质清澈，两岸多为岩溶地貌。旅游资源丰富，著名的桂林山水就在漓江上。

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