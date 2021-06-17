DNF6月17日迎冒险家回归奖励汇总 冒险家玩家回归奖励一览

DNF6月17日开启了迎冒险家回归的活动，此次的活动奖励非常的丰厚，其中还有多重好礼大派送，下面就来为大家分享一下DNF的玩家回归奖励汇总。

活动时间:2021年6月17日维护后~2021年8月5日维护前

在2021年6月17日维护后时回归游戏不超过28天的勇士们以及活动开始后累积连续未登陆时间超过28天的勇士们均可享有回归勇士的福利，非回归勇士也

可以与回归勇士组队刷取回归硬币兑换奖励。

活动期间，回归的勇士将会得到专用BUFF:力量/智力/体力/精神 +200，1~50技能Lv +1， 移动速度 +10%。在决斗场、街头争霸、公会擂台战，奥兹玛地下城中不适用此BUFF，与回归玩家组队攻略超时空漩涡、伊希斯攻坚战，希洛克攻坚战时，攻坚队内所有成员会共享BUFF效果。

回归的勇士在回归第一次上线之后，还可以得到【回归冒险家欢迎礼盒】，还有额外的14日签到奖励与14日日常奖励可以领!

与回归勇士一起通关推荐地下城（含团队模式），所有队友均可得到硬币，每天最多可以得到50个回归硬币。

如果组队队友与回归勇士在同一个公会，在通关时更可以得到额外的回归硬币!

回归玩家除了第一次登陆得到的奖励外，还可以通过14天的签到得到更多奖励，本次活动中还新增了14天任务奖励，每天通关10次地下城，还有额外奖励拿!

道具名 道具说明 回归冒险家欢迎礼盒 开启后， 可以获得1个回归冒险家特别礼盒 、1个升级支援礼盒、1个回归专属支援礼盒和1个回归专属装备礼盒。

道具名 道具说明 回归冒险家礼盒 （第1天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个银质金库升级工具。 回归冒险家礼盒 （第2天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。 回归冒险家礼盒 （第3天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。 回归冒险家礼盒 （第4天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒。 回归冒险家礼盒 （第5天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。 回归冒险家礼盒 （第6天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。 回归冒险家礼盒 （第7天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒。 回归冒险家礼盒 （第8天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1张物品栏扩展券 （1阶段）。 回归冒险家礼盒 （第9天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。 回归冒险家礼盒 （第10天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。 回归冒险家礼盒 （第11天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒。 回归冒险家礼盒 （第12天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。 回归冒险家礼盒 （第13天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。 回归冒险家礼盒 （第14天） 开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗自选礼盒 （武器除外）。

道具名 道具说明 回归冒险家任务达成礼盒 （第1天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （156点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第2天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第3天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第4天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第5天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第6天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第7天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第8天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （156点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第9天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第10天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第11天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第12天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第13天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。 回归冒险家任务达成礼盒 （第14天） 开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。

道具名 道具说明 回归冒险家特别礼盒 开启后， 可以获得1个回归冒险家专属宠物礼盒、1个回归冒险家专属光环礼盒、1个回归冒险家专属称号礼盒和1个高级装扮套装礼盒 （30天）。 宠物属性: 力量、 智力、 体力、 精神 +60 物理、魔法暴击 +10% 城镇内移动速度 +10% 攻击速度、 施放速度、移动速度 +5% MP 最大值 +15% 1~35级技能等级+1（特性技能除外） 攻击时，附加伤害12%。（该效果不适用于决斗场） 光环属性: 力量、 智力、 体力、 精神 +20 所有属性强化 +5 1~35级技能等级+1（包含被动技能） 升级版单人瞬间移动功能（冷却时间5分钟） 称号属性: 力量、 智力、 体力、 精神 +40 攻击速度、 施放速度、移动速度 +3% HP 最大值 +200/ MP 最大值 +200 物理 / 魔法暴击 +3% 攻击成功时，有5%的几率使自身增加25点力量、智力、体力、精神，效果持续30秒。（冷却时间为30秒） 施放时，有5%的几率使自身增加2%的攻击速度、移动速度、施放速度，效果持续30秒。（冷却时间为30秒） 攻击时，增加10%的伤害。 升级支援礼盒 开启后， 可以获得1个成长型圣物装备套装礼盒 （30天） 和1个成长型圣物武器自选礼盒 (30天)。 回归冒险家专属支援礼盒 开启后，可以获得1个王者契约礼盒（15天），1个回归冒险家专属升级礼盒和1个回归冒险家专属恢复药剂。 开启回归冒险家专属升级礼盒，可以选择获得1个宇尤的铜色成长胶囊（可将Lv80及以上角色升至Lv96）或2张升级券(Lv95~99). 回归冒险家专属恢复药剂可无限使用，使用后可恢复30%HP/MP，解除所有异常状态，无Lv限制，冷却时间10秒，与闪亮的雷米援助共享冷却时间。 回归冒险家专属装备礼盒 开启后， 可以获得1个代号 : 希望套装自选礼盒 （含胜·深渊之鳞武器）、1个Lv100传说首饰/特殊装备套装自选礼盒、1个Lv100传说防具5部位套装自选礼盒和1个Lv100传说武器特选礼盒。 其中Lv100传说武器特选礼盒中获得的武器为了强化+10锻造+6的Lv100传说武器 智慧的指引药剂 使用后，30分钟内前5次进入智慧的引导地下城时， 有更高的几率出现史诗道具。 效果生效状态下， 重复使用该道具不会额外提升几率。 只能在城镇使用。 银质金库升级工具 使用后， 可以将金库升级为银质金库。 物品栏扩展券 （1阶段） 使用后， 物品栏的空间增加8格。 物品栏最多可以增加到56格。 若物品栏Lv已达上限， 使用该物品时， 将无法继续增加物品栏的使用空间。 王者契约礼包 （3天） 开启后， 可以获得各3天的达人之契约、 霸王之契约、 成长之契约、 晶之契约。 Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒 开启后， 可以从Lv100史诗神秘袖珍罐 （防具）、 Lv100史诗神秘袖珍罐 (首饰) 和Lv100史诗神秘袖珍罐 (特殊装备) 中， 选择获得1个。 （无法获得可通过融合暗魂水晶升级而得的史诗装备、攻坚战史诗装备、永恒大陆史诗装备、智慧的产物史诗装备和堕落的遗影史诗装备。） Lv100史诗自选礼盒 （武器除外） 开启后， 可以选择获得1件除武器以外的Lv100史诗装备。 获得的装备无法分解， 且无法用于黑暗灵魂转换器。 史诗Buff药剂（1次） 使用后，下一次进入智慧的引导地下城时，大幅提升史诗道具的掉落几率。 效果生效状态下，重复使用该道具不会额外叠加效果。 只能在城镇中使用。 史诗Buff药剂（1次）与智慧的引导药剂无法同时使用。 抗疲劳秘药 （156点） 使用后， 恢复156点疲劳值。 抗疲劳秘药 （30点） 使用后， 恢复30点疲劳值。

活动期间，与回归玩家组队通关地下城即可得到硬币，回归玩家会得到回归硬币，非回归玩家会得到热心硬币。

如果与回归玩家在同一个公会时，通关地下城会得到更多的硬币奖励。

地下城 回归硬币奖励 热心硬币奖励 推荐地下城 回归硬币2个 / 含公会成员时4个 热心硬币2个 / 含公会成员时4个 代号:希望 回归硬币2个 / 含公会成员时4个 热心硬币2个 / 含公会成员时4个 魔界大战（普通） 回归硬币5个 / 含公会成员时7个 热心硬币5个 / 含公会成员时7个 伊西斯攻坚战 回归硬币20个 / 含公会成员时30个 热心硬币20个 / 含公会成员时30个 记忆之地 回归硬币10个 / 含公会成员时16个 热心硬币10个 / 含公会成员时16个 无底坑道 回归硬币10个 / 含公会成员时16个 热心硬币10个 / 含公会成员时16个 暗黑神殿 回归硬币10个 / 含公会成员时16个 热心硬币10个 / 含公会成员时16个 痛苦地下室 回归硬币10个 / 含公会成员时16个 热心硬币10个 / 含公会成员时16个 超时空漩涡 回归硬币15个 / 含公会成员时20个 热心硬币15个 / 含公会成员时20个 洞察之眼:复活圣殿 回归硬币15个 / 含公会成员时20个 热心硬币15个 / 含公会成员时20个 流放者山脉（普通） 回归硬币20个 / 含公会成员时25个 热心硬币20个 / 含公会成员时25个 黑鸦之境 回归硬币15个 / 含公会成员时20个 热心硬币15个 / 含公会成员时20个 希洛克攻坚战（普通） 回归硬币25个 / 含公会成员时30个 热心硬币25个 / 含公会成员时30个

活动期间，回归勇士与现役勇士组队时，通关推荐地下城与特定地下城均可以得硬币，回归玩家得到回归硬币，非回归玩家得到热心硬币。

硬币每天最多获得50个，获得数量于次日06点初始化。

活动期间，使用得到的硬币可以在赛丽亚房间内回归活动商店处兑换奖励。

道具名 详细内容 账号购买限制 所需回归硬币 自选套装部位随机袖珍罐礼盒 开启后，可以选择一种套装，获得1个所选套装部位随机袖珍罐。 2 200 [期限]时间引导石礼盒（300个） 开启后，可以获得300个[期限]时间引导石。 获得的[期限]时间引导石无法交易，并将于2021年8月5日凌晨6点删除 每周1个 40 回归专属首饰/特殊装备宝珠自选礼盒 开启后，可以选择强攻或协力类型，获得一套首饰宝珠和一套特殊装备宝珠 [强攻] 项链/手镯/戒指:所有属性强化+23，冒险家名望106 辅助装备:物理/魔法/独立攻击力+55，冒险家名望106 魔法石:所有属性强化+16，冒险家名望86 耳环:力量/智力/体力/精神+60，冒险家名望56 [协力] 项链/手镯/戒指:力量/智力/体力/精神+50，冒险家名望106 辅助装备:力量/智力/体力/精神+70，冒险家名望106 魔法石:力量/智力/体力/精神+55，冒险家名望106 耳环:力量/智力/体力/精神+60，冒险家名望56 1 150 萌勒勒装扮套装礼盒 开启后，可以选择职业获得1套萌勒勒装扮帽子部位和上衣部位。 获得的装备无法交易、染色、合成和分解 1 300 永恒大陆4阶段装备套装礼盒 开启后，可以获得永恒大陆4阶段装备11个部位 1 150 纯净的增幅书 使用后，可以定向扭转装备的异次元属性（只能用于增幅）。 可有Lv55以上的稀有及以上装备才可以使用，不可用于感染了异界气息的装备和强化后的装备。 3 150 +7装备增幅券 使用后，可以将所选的装备增幅至+7，但会覆盖该装备的原有增幅等级。 只能用于被赋予异次元属性的装备。 3 100 冒险家Buff药剂 使用后，在300秒内力量、体力、智力、精神+50，移动、攻击、施放速度+10% - 1

道具名 详细内容 账号购买限制 所需回归硬币 6~9阶单人司南神秘兑换券 使用后，从账号绑定的6~9阶单人司南中随机获得1个 每周1个 30 次元玄晶（1~5个） 使用后，可以随机获得1~5个次元玄晶。 2 150 光芒圣痕护石自选礼盒 开启后，可以选择获得光芒圣痕护石。 获得的护石无法交易，随机赋予符文气息 1 400 第4期稀有装扮1部位自选礼盒 开启后，可以选择职业、颜色和部位获得1件第4期稀有装扮 1 500 冒险家恢复药剂 使用后，恢复30%HP/MP，并解除所有异常状态，无Lv限制。 与闪亮的雷米援助共享冷却时间 - 1