DNF6月17日迎冒险家回归奖励汇总 冒险家玩家回归奖励一览

DNF6月17日开启了迎冒险家回归的活动，此次的活动奖励非常的丰厚，其中还有多重好礼大派送，下面就来为大家分享一下DNF的玩家回归奖励汇总。
活动时间:2021年6月17日维护后~2021年8月5日维护前
在2021年6月17日维护后时回归游戏不超过28天的勇士们以及活动开始后累积连续未登陆时间超过28天的勇士们均可享有回归勇士的福利，非回归勇士也
可以与回归勇士组队刷取回归硬币兑换奖励。
活动期间，回归的勇士将会得到专用BUFF:力量/智力/体力/精神 +200，1~50技能Lv +1， 移动速度 +10%。在决斗场、街头争霸、公会擂台战，奥兹玛地下城中不适用此BUFF，与回归玩家组队攻略超时空漩涡、伊希斯攻坚战，希洛克攻坚战时，攻坚队内所有成员会共享BUFF效果。
回归的勇士在回归第一次上线之后，还可以得到【回归冒险家欢迎礼盒】，还有额外的14日签到奖励与14日日常奖励可以领!
与回归勇士一起通关推荐地下城（含团队模式），所有队友均可得到硬币，每天最多可以得到50个回归硬币。
如果组队队友与回归勇士在同一个公会，在通关时更可以得到额外的回归硬币!
回归玩家除了第一次登陆得到的奖励外，还可以通过14天的签到得到更多奖励，本次活动中还新增了14天任务奖励，每天通关10次地下城，还有额外奖励拿!
|道具名
|道具说明
|回归冒险家欢迎礼盒
|开启后， 可以获得1个回归冒险家特别礼盒 、1个升级支援礼盒、1个回归专属支援礼盒和1个回归专属装备礼盒。
|道具名
|道具说明
|回归冒险家礼盒 （第1天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个银质金库升级工具。
|回归冒险家礼盒 （第2天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。
|回归冒险家礼盒 （第3天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。
|回归冒险家礼盒 （第4天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒。
|回归冒险家礼盒 （第5天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。
|回归冒险家礼盒 （第6天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。
|回归冒险家礼盒 （第7天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒。
|回归冒险家礼盒 （第8天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1张物品栏扩展券 （1阶段）。
|回归冒险家礼盒 （第9天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。
|回归冒险家礼盒 （第10天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。
|回归冒险家礼盒 （第11天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒。
|回归冒险家礼盒 （第12天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个复活币。
|回归冒险家礼盒 （第13天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个王者契约礼包 （3天）。
|回归冒险家礼盒 （第14天）
|开启后， 可以获得2个智慧的指引药剂 、30个回归硬币和1个Lv100史诗自选礼盒 （武器除外）。
|道具名
|道具说明
|回归冒险家任务达成礼盒 （第1天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （156点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第2天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第3天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第4天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第5天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第6天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第7天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第8天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （156点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第9天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第10天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第11天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第12天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第13天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|回归冒险家任务达成礼盒 （第14天）
|开启后， 可以获得1个抗疲劳秘药 （30点） 和1个史诗Buff药剂(1次)。
|道具名
|道具说明
|回归冒险家特别礼盒
|开启后， 可以获得1个回归冒险家专属宠物礼盒、1个回归冒险家专属光环礼盒、1个回归冒险家专属称号礼盒和1个高级装扮套装礼盒 （30天）。
宠物属性:
力量、 智力、 体力、 精神 +60
物理、魔法暴击 +10%
城镇内移动速度 +10%
攻击速度、 施放速度、移动速度 +5%
MP 最大值 +15%
1~35级技能等级+1（特性技能除外）
攻击时，附加伤害12%。（该效果不适用于决斗场）
光环属性:
力量、 智力、 体力、 精神 +20
所有属性强化 +5
1~35级技能等级+1（包含被动技能）
升级版单人瞬间移动功能（冷却时间5分钟）
称号属性:
力量、 智力、 体力、 精神 +40
攻击速度、 施放速度、移动速度 +3%
HP 最大值 +200/ MP 最大值 +200
物理 / 魔法暴击 +3%
攻击成功时，有5%的几率使自身增加25点力量、智力、体力、精神，效果持续30秒。（冷却时间为30秒）
施放时，有5%的几率使自身增加2%的攻击速度、移动速度、施放速度，效果持续30秒。（冷却时间为30秒）
攻击时，增加10%的伤害。
|升级支援礼盒
|开启后， 可以获得1个成长型圣物装备套装礼盒 （30天） 和1个成长型圣物武器自选礼盒 (30天)。
|回归冒险家专属支援礼盒
|开启后，可以获得1个王者契约礼盒（15天），1个回归冒险家专属升级礼盒和1个回归冒险家专属恢复药剂。
开启回归冒险家专属升级礼盒，可以选择获得1个宇尤的铜色成长胶囊（可将Lv80及以上角色升至Lv96）或2张升级券(Lv95~99).
回归冒险家专属恢复药剂可无限使用，使用后可恢复30%HP/MP，解除所有异常状态，无Lv限制，冷却时间10秒，与闪亮的雷米援助共享冷却时间。
|回归冒险家专属装备礼盒
|开启后， 可以获得1个代号 : 希望套装自选礼盒 （含胜·深渊之鳞武器）、1个Lv100传说首饰/特殊装备套装自选礼盒、1个Lv100传说防具5部位套装自选礼盒和1个Lv100传说武器特选礼盒。
其中Lv100传说武器特选礼盒中获得的武器为了强化+10锻造+6的Lv100传说武器
|智慧的指引药剂
|使用后，30分钟内前5次进入智慧的引导地下城时， 有更高的几率出现史诗道具。
效果生效状态下， 重复使用该道具不会额外提升几率。
只能在城镇使用。
|银质金库升级工具
|使用后， 可以将金库升级为银质金库。
|物品栏扩展券 （1阶段）
|使用后， 物品栏的空间增加8格。 物品栏最多可以增加到56格。 若物品栏Lv已达上限， 使用该物品时， 将无法继续增加物品栏的使用空间。
|王者契约礼包 （3天）
|开启后， 可以获得各3天的达人之契约、 霸王之契约、 成长之契约、 晶之契约。
|Lv100史诗神秘袖珍罐自选礼盒
|开启后， 可以从Lv100史诗神秘袖珍罐 （防具）、 Lv100史诗神秘袖珍罐 (首饰) 和Lv100史诗神秘袖珍罐 (特殊装备) 中， 选择获得1个。
（无法获得可通过融合暗魂水晶升级而得的史诗装备、攻坚战史诗装备、永恒大陆史诗装备、智慧的产物史诗装备和堕落的遗影史诗装备。）
|Lv100史诗自选礼盒 （武器除外）
|开启后， 可以选择获得1件除武器以外的Lv100史诗装备。
获得的装备无法分解， 且无法用于黑暗灵魂转换器。
|史诗Buff药剂（1次）
|使用后，下一次进入智慧的引导地下城时，大幅提升史诗道具的掉落几率。
效果生效状态下，重复使用该道具不会额外叠加效果。
只能在城镇中使用。
史诗Buff药剂（1次）与智慧的引导药剂无法同时使用。
|抗疲劳秘药 （156点）
|使用后， 恢复156点疲劳值。
|抗疲劳秘药 （30点）
|使用后， 恢复30点疲劳值。
活动期间，与回归玩家组队通关地下城即可得到硬币，回归玩家会得到回归硬币，非回归玩家会得到热心硬币。
如果与回归玩家在同一个公会时，通关地下城会得到更多的硬币奖励。
|地下城
|回归硬币奖励
|热心硬币奖励
|推荐地下城
|回归硬币2个 / 含公会成员时4个
|热心硬币2个 / 含公会成员时4个
|代号:希望
|回归硬币2个 / 含公会成员时4个
|热心硬币2个 / 含公会成员时4个
|魔界大战（普通）
|回归硬币5个 / 含公会成员时7个
|热心硬币5个 / 含公会成员时7个
|伊西斯攻坚战
|回归硬币20个 / 含公会成员时30个
|热心硬币20个 / 含公会成员时30个
|记忆之地
|回归硬币10个 / 含公会成员时16个
|热心硬币10个 / 含公会成员时16个
|无底坑道
|回归硬币10个 / 含公会成员时16个
|热心硬币10个 / 含公会成员时16个
|暗黑神殿
|回归硬币10个 / 含公会成员时16个
|热心硬币10个 / 含公会成员时16个
|痛苦地下室
|回归硬币10个 / 含公会成员时16个
|热心硬币10个 / 含公会成员时16个
|超时空漩涡
|回归硬币15个 / 含公会成员时20个
|热心硬币15个 / 含公会成员时20个
|洞察之眼:复活圣殿
|回归硬币15个 / 含公会成员时20个
|热心硬币15个 / 含公会成员时20个
|流放者山脉（普通）
|回归硬币20个 / 含公会成员时25个
|热心硬币20个 / 含公会成员时25个
|黑鸦之境
|回归硬币15个 / 含公会成员时20个
|热心硬币15个 / 含公会成员时20个
|希洛克攻坚战（普通）
|回归硬币25个 / 含公会成员时30个
|热心硬币25个 / 含公会成员时30个
活动期间，回归勇士与现役勇士组队时，通关推荐地下城与特定地下城均可以得硬币，回归玩家得到回归硬币，非回归玩家得到热心硬币。
硬币每天最多获得50个，获得数量于次日06点初始化。
活动期间，使用得到的硬币可以在赛丽亚房间内回归活动商店处兑换奖励。
|道具名
|详细内容
|账号购买限制
|所需回归硬币
|自选套装部位随机袖珍罐礼盒
|开启后，可以选择一种套装，获得1个所选套装部位随机袖珍罐。
|2
|200
|[期限]时间引导石礼盒（300个）
|开启后，可以获得300个[期限]时间引导石。
获得的[期限]时间引导石无法交易，并将于2021年8月5日凌晨6点删除
|每周1个
|40
|回归专属首饰/特殊装备宝珠自选礼盒
|开启后，可以选择强攻或协力类型，获得一套首饰宝珠和一套特殊装备宝珠
[强攻]
项链/手镯/戒指:所有属性强化+23，冒险家名望106
辅助装备:物理/魔法/独立攻击力+55，冒险家名望106
魔法石:所有属性强化+16，冒险家名望86
耳环:力量/智力/体力/精神+60，冒险家名望56
[协力]
项链/手镯/戒指:力量/智力/体力/精神+50，冒险家名望106
辅助装备:力量/智力/体力/精神+70，冒险家名望106
魔法石:力量/智力/体力/精神+55，冒险家名望106
耳环:力量/智力/体力/精神+60，冒险家名望56
|1
|150
|萌勒勒装扮套装礼盒
|开启后，可以选择职业获得1套萌勒勒装扮帽子部位和上衣部位。
获得的装备无法交易、染色、合成和分解
|1
|300
|永恒大陆4阶段装备套装礼盒
|开启后，可以获得永恒大陆4阶段装备11个部位
|1
|150
|纯净的增幅书
|使用后，可以定向扭转装备的异次元属性（只能用于增幅）。
可有Lv55以上的稀有及以上装备才可以使用，不可用于感染了异界气息的装备和强化后的装备。
|3
|150
|+7装备增幅券
|使用后，可以将所选的装备增幅至+7，但会覆盖该装备的原有增幅等级。
只能用于被赋予异次元属性的装备。
|3
|100
|冒险家Buff药剂
|使用后，在300秒内力量、体力、智力、精神+50，移动、攻击、施放速度+10%
|-
|1
|道具名
|详细内容
|账号购买限制
|所需回归硬币
|6~9阶单人司南神秘兑换券
|使用后，从账号绑定的6~9阶单人司南中随机获得1个
|每周1个
|30
|次元玄晶（1~5个）
|使用后，可以随机获得1~5个次元玄晶。
|2
|150
|光芒圣痕护石自选礼盒
|开启后，可以选择获得光芒圣痕护石。
获得的护石无法交易，随机赋予符文气息
|1
|400
|第4期稀有装扮1部位自选礼盒
|开启后，可以选择职业、颜色和部位获得1件第4期稀有装扮
|1
|500
|冒险家恢复药剂
|使用后，恢复30%HP/MP，并解除所有异常状态，无Lv限制。
与闪亮的雷米援助共享冷却时间
|-
|1
- 1.以上活动礼盒均为账号绑定，除有时限的装备外其它道具将于2021年8月5日更新维护后统一删除，请及时使用。有时限的装备会在时间结束后删除
- 2.本次活动中，必须与回归玩家组队通关地下城才能得到回归硬币