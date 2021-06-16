阴阳师6月16日更新维护公告 6.16全新SR阶式神入内雀降临平安京

阴阳师在6月16日开启了更新维护，此次的更新内容主要是关于新SP式神入内雀的登陆，下面就来为大家详细的介绍一下阴阳师6月16日更新维护公告。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于6月16日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.夏日游园会来啦!

炎炎夏日，几位客人到访平安京，在京都办起游园会，诚邀各位阴阳师大人来玩!

※活动时间:6月16日维护后-6月22日23:59

※市集铺子:6月16日维护后-6月28日23:59

「夏日冰菓屋」

炎夏酷暑，来吃点冰!众多式神都在缘结神的冰菓屋帮忙，帮助他们完成订单，可以获得大家的谢礼!

※完成每日订单和专属订单，可获得夏日游园券和特殊奖励!

「百鬼夜戏」

舞台中正上演一出大戏，神秘的客人也混入其中，快来赠予他们糖果，感受他们的心意吧~

※消耗夏日游园券和百鬼夜行门票参与活动，精准赠送糖果则可获得式神碎片和游园币!

※每次百鬼夜戏中至少有1名SSR/SP阶妖怪出现，请大人们不要错过!

「百面归一」

面具不断自虚空中诞生，再这样下去就要把游园会淹没了，快来一起清除它们吧!

※滑动屏幕移动面具，将同等级面具融合成更高级的面具，获得更多的游园币奖励吧!

※小心漩涡!

「游园百态」

这里是小白队长的记录手帐，在小白的带领下，大家将看到怎样的「平安京日常」呢?

※记录手帐每天解锁一页，每页手帐的通关可以获得游园币奖励，首次通关还有蛋黄哥限定表情包哟~

※通关全部手帐的支线可以额外获得一个表情哦，和小白一起开启冒险之旅吧!

6月16日维护后-6月29日23:59，在周边屋购买阴阳师×三丽鸥家族联动周边实付每满168元，可以获得蛋黄哥专属配饰「蛋黄哥·云外镜套装」一套、酷企鹅专属配饰「酷企鹅·大天狗套装」一套，同类配饰拥有多套可以在游戏内将配饰赠予亲友。

2.新式神情报!

※全新SR阶式神入内雀（CV:江口拓也）降临平安京!

※6月16日更新维护后，百鬼弈阵容将会刷新，阴阳师大人需要重新配置阵容。欢迎阴阳师大人们在百鬼弈中进行抢先体验!

3.皮肤屋上新!

※佛魔殉道·万生朝圣于我!

※鬼王酒吞童子典藏皮肤·灭道殉神上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买。

※6月16日维护后-6月22日23:59，该皮肤售价98魂玉。

6月22日23:59后，皮肤恢复原价148魂玉。

※皮肤包含以下内容:

全新的动作和技能特效

专属动态头像框--「灭道殉神」

专属式神录背景

专属语音和音效

专属传记

4.活动——时运，周末御魂自选!

※活动时间:6月19日0:00-6月20日23:59

※活动期间的周六、周日，「八岐大蛇」副本的御魂掉落种类可以自由选择。

※每个加成效果的御魂中只能选择1种，共可选择4种御魂。

※每天可享受120次时运效果，次数用尽后恢复常规掉落。

※御魂种类在每天选定后，可以多次更改。

5.新礼包情报!

※蛋黄哥配饰礼（夏日游园会活动）

售价:30魂玉

购买后获得:蛋黄哥·云外镜套装×1，皮肤券×60，金币×30000

限购时间:6月16日维护后-6月28日23:59限购1次

※蛋黄哥伴手礼（夏日游园会活动）

售价:30魂玉

购买后获得:蛋黄哥头像框×1，现世符咒×3，金币×30000

限购时间:6月16日维护后-6月28日23:59限购1次

※酷企鹅配饰礼（夏日游园会活动）

售价:30魂玉

购买后获得:酷企鹅·大天狗套装×1，皮肤券×60，金币×30000

限购时间:6月16日维护后-6月28日23:59限购1次

※酷企鹅伴手礼（夏日游园会活动）

售价:30魂玉

购买后获得:酷企鹅头像框×1，现世符咒×3，金币×30000

限购时间:6月16日维护后-6月28日23:59限购1次

※海月火玉礼盒、遗念火礼盒、恶楼礼盒、出世螺礼盒、共潜礼盒、贝吹坊礼盒

售价:68魂玉

购买后获得:礼盒对应的御魂套装的壹、贰、叁、肆、伍、陆号位随机六星御魂×1

限购时间:6月16日维护后-6月22日23:59每日限购1次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:6月16日维护后-6月22日23:59每日限购1次

※特惠御魂补给

售价:88魂玉

购买后获得:大蛇的逆鳞×300，六星青吉鬼×6，金币×50000

限购时间:6月16日维护后-6月22日23:59限购10次

6.《阴阳师:百闻牌官方精选画集Vol.1》预售开启

※不可思议，绮丽万千。《阴阳师:百闻牌官方精选画集Vol.1》精装版开售，6月20日24点前购买享满200减30元优惠，欢迎大人们前往周边屋选购~

7.萌趣周边，惊喜上新

※6月16日0:00，多款崽崽可爱周边开售。坐姿公仔、毛绒挎包、茨茨喵趣大礼盒等好物等待大人选购。更多新品信息可前往周边屋查看!

8.京都头脑王 · 年中头脑比试开启

※活动时间:6月16日0:00-6月26日23:59

※前往网易大神，参与平安京剧情、看图认式神、版本玩法等主题的趣味答题，价值7999元的周边奖品、“学院文化祭”大神限定头像等活动福利等你来拿!

体验优化

1.优化了「永生之海」御魂副本相关内容，如下:

※降低了单人和组队挑战的樱饼消耗。

※加成开关移动至副本入口处，需要手动开启。

※新增每日掉落信息，可在规则界面查看。

※优化了界面UI和显示文字位置。

※秘卷屋的「海汐的御魂礼盒」现在不会出现相同种类的御魂。

2.新增表情搜索功能，大人们可利用此功能便捷地搜索、收藏、发送心仪的表情图片。

※本功能目前处于试运行阶段，暂时仅对部分服务器开启。欢迎阴阳师大人们踊跃进行体验与反馈~

※开启的服务器:秋之枫、相伴相随、情比金坚、雀之灵、举手相庆、桃映春馨、晴空日和、稚羽萌心、渡世之风、彼世之花、鬼灭之刃。

※后续开启的服务器，请留意寮办公告。

3.优化了点击御魂后弹出的详情页，所有属性明确的御魂详情页上都增加了「弃置」和「锁定」按钮。

4.优化了「出世螺」在华丽的御魂礼盒中进行兑换时显示的御魂说明文字大小。

5.调整了御魂强化时的青吉鬼显示，由逐个显示调整为折叠显示。

6.优化了好友-最近列表中友情点领取的列表刷新规则，在最近列表中领取友情点的体验更加顺畅了。

问题修正

1.调整了萤草「治愈之光」技能升级效果的描述，使其和表现一致（不改变原效果）。

2.修复了在消耗鬼火增加状态下「海月火玉」无法正常触发的问题。

3.修复了泷夜叉姬「月之奥义」异常触发御魂「海月火玉」的问题。

4.修复了式神在八百比丘尼「占卜之印」的效果下，受到御魂「镜姬」反弹伤害无法复活的问题。

5.修复了在秘卷屋兑换御魂进行强化时，接受组队邀请进入觉醒副本后商店界面未关闭的问题。

6.修复了没有SP式神碎片时切换到式神碎片界面，式神背景显示不全的问题。

7.修复了阴阳寮建设度说明文字错误的问题。

平安京施工计划

※优化了烬天玉藻前皮肤「百鬼夜行」的部分动作展示和特效表现。

※优化了SR阶式神骨女、R阶式神雨女觉醒前和觉醒后的模型表现。

※优化了典藏皮肤头像框的表现形式，增加了动态的效果，第三批外放的动态头像框为:琥珀龙魂、锦羽金鹏、百鬼夜行、福鲤霓裳、神宫金社。

※下一期优化内容预计于7月14日版本左右上线，感谢大家的支持。