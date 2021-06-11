2021年6月11日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于五福含义的，问题是“人们常说的五福临门下列哪个属于五福含意之一?”这个五福到底是指的哪五福，很多朋友还不清楚，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

人们常说的五福临门下列哪个属于五福含意之一 6.11蚂蚁庄园最新答案

今天问题:人们常说“五福临门”，下列哪个属于“五福”含义之一?

A、品德高尚

B、金榜题名

正确答案:品德高尚

五福，一般说法为名、利、寿、健、善终。

名:即“禄”或“贵”，指名誉、官爵、功名。呼应“攸好德”，修养美好的德行。

源自《书经·洪范》:“一曰寿、二曰富、三曰康宁、四曰攸好德、五曰考终命。”然而由于禁忌，东汉桓谭于《新论·离事第十一（页面存档备份，存于互联网档案馆）》把“考终命”(善终)改为“多子多孙”，五福改为:“寿、富、贵、安乐、多子多孙”。

也有人把“考终命”与“多子多孙”都加上，成为“六福”，说是“名（“禄”或“贵”）、利(福)、寿、安康、善终、多子多孙”。六福相对于六凶(六极)，即“凶短折、疾、忧、贫、恶、弱”。

福建剑州一带将“六福”与“妻妾众多”合在一起，称之为七福，又称“相貌俊美”、“才智敏捷”、“勇武刚强”为“三德”，合称为“三德七福”，有时又迳称“十福”。