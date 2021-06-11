滴滴正式提交IPO招股书 今年一季度营收422亿元

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:今日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，拟赴美上市，股票代码为“DIDI”。

招股书显示，滴滴收入构成分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元，今年一季度营收422亿元，净利润为 55 亿元人民币。

在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量4100万单，全平台总交易额3410亿元。滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。

其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。

招股书还显示，截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全职员工，其中研发员工7110名，研发员工占比44.7%。

持股方面，程维持有滴滴7%的股权，15.4%的投票权。滴滴联合创始人、总裁柳青持股1.7%，投票权6.7%，软银愿景基金持股达21.5%，投票权21.5%，Uber持股12.8%，投票权12.8%，腾讯持股6.8%，投票权6.8%。

对于募资用途，滴滴表示，约30%将用于扩大中国以外国际市场的业务，约30%将用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力，约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。