索尼正式发布 Airpeak S1 无人机：售价 9000 美元

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索尼正式发布 Airpeak S1 无人机：售价 9000 美元

2021-06-10 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月10日消息:今天索尼正式发布旗下航拍机 Airpeak S1，预计将会在今年秋季正式发售，售价为9000美元。Airpeak S1采用四旋翼设计，附带的两个起落架可以在飞行中收起，保证拍摄效果。Airpeak S1无负载情况下的飞行时间为22分钟，搭载相机的情况下飞行时间为12分钟。

图片来自 Sony

Airpeak S1无人机采用纯黑外观，底部两个起落架可以升降，飞行时最大角速度180°/s，最大倾角55°，正常飞行所能承受的最大风速为20m/s。Airpeak S1具有惯性导航、GPS 定位等功能，并具有2个红外测距仪、一个气压传感器等帮助确定自身位置，适用于隧道、桥下等场景。操控方面，产品配备专用遥控器，结合 iPad 可以实现实时图传。为了满足专业需求，无人机支持飞行、云台分别由两个人独立操控。关于遥控器和图传的传输距离，索尼表示测试当中。

索尼 Airpeak S1随包装附带两组螺旋桨、一个遥控器、2块电池以及一个充电器。无人机前、后、左、右、下5个位置位置均有摄像头来采集视觉信息，进行避障。这款产品将于 2021年9月正式发售，索尼同时为这款无人机提供意外保险服务。

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