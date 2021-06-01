马斯克：特斯拉Model Y价格上涨因供应链压力和原材料成本

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日消息:近日据特斯拉美国官网显示，特斯拉Model3标准续航升级版和长续航版车型，以及Model Y长续航版车型再次进行价格调整，涨幅均为500美元。

具体来看，Model3标准续航后驱升级版车型从3.949万美元上涨至3.999万美元（约合25.7万人民币），Model3长续航全轮驱版车型从4.849万美元上涨至4.899万美元(约合31.5万人民币)，Model Y长续航全轮驱版车型从5.149万美元上涨至5.199万美元(约合33.4万人民币)，其他车型价格保持不变。

据了解，这已经是特斯拉进入2021年以来的第六次涨价。从3月份开始，特斯拉每月都进行了两次涨价，涨幅均为500美元。截至目前，特斯拉Model3标准续航后驱升级版车型，已从3.699万美元上涨至3.999万美元，涨幅达3000美元（约合1.9万元人民币）。

对于本次涨价，今天特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特表示，特斯拉Model Y价格上涨的主要原因是整个行业的供应链压力和原材料成本。

马斯克还在推特上回应网友对其取消副驾腰托调节功能的吐槽:腰托调节功能只有Model3/Y的副驾座位取消了（显然后排座位并没有取消），根据记录显示，前排的腰托调节功能几乎没有使用过，既然如此就没有必要花费成本在上面。