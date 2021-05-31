外观全曝光！索尼WF-1000XM4无线耳机宣传视频在网上泄露

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:即将推出的索尼WF-1000XM4无线降噪耳机的全部外观已经在之前几次泄露信息中曝光，但是最近一段该耳机的宣传视频出现在Reddit论坛，让所有数码关注者看到了这款耳机的样子。

（图源：gizmochina）

根据泄露的官方宣传视频，我们可以看到该设备依旧支持性能更强大的主动降噪功能，同时将运行定制的V1处理器，并结合一些新的驱动程序。耳机内部和外部双反馈降噪模块增强了噪声消除，还可以使用使用说话聊天功能的转换机制。

WF-1000XM4耳机是无线的，并且具有蓝牙高分辨率连接，多种免提功能相结合。同时该耳机使用带有精确语音功能的骨传导麦克风可显着提高音频质量。WF-1000XM4支持语音助手，因此用户可以用它来对家庭语音助手下达指令。

该设备还具有IPX4防护等级，并且它的电池在充满电的情况下可以提供长达8小时的服务，如果搭配充电盒，则可以将续航时间延长至一整天。充电盒的充电方式为USB-C有线充电或无线方式充电。

索尼尚未提供WF-1000XM4的详细信息和实际价格，但耳塞可能有两种颜色可供选择。在价格方面预计它会比上一代更贵，至于发布时间有可能是今年的夏天。