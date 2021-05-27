儿童节特辑丨听说这一波字体可以让你保持童心哦！

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儿童节特辑丨听说这一波字体可以让你保持童心哦！

2021-05-27 17:18 · 稿源：站长之家

为了让大朋友设计制作更加省心省力，字体超市精心准备了一波儿童节特辑字体，让我们一起来感受满满的童心童趣吧!

励字山中精灵简

励字山中精灵简笔画质朴可爱，有童稚的趣味，具有现代审美装饰趣味的书写字体。唤醒你对最初童心的向往。一笔一划都是精心设计、字字都能给你惊喜。

拙朴的线条、辨识性强的字体特点广泛适用于二次元及三次元的视觉语境。将儿童的童稚可爱悉数表现，整体布白均匀，风格独特，节奏鲜明。

励字山中精灵简.jpg

目前，励字山中精灵简在字体超市平台属于会员商用字体，相对于之前的零售模式，这款字体的实属优惠不少。

不仅如此，只要充值成为字体超市会员，字体超市平台的39款励字系列，均可以以会员商用模式进行授权，让你省去每款字体单独付费的麻烦!

敏锐开心果冻体

敏锐开心果冻体是敏锐造字团队推出的一款艺术字体，字体线条略显粗壮有力，整个字形也带有一丝Q萌可爱的感觉，用在儿童节各类海报标题上面，都是非常合适的。

敏锐开心果冻体.jpg

目前，敏锐字库已经在字体超市发布了近70款字体，而且所有敏锐字体均加入了字体超市会员商业授权模式，喜欢的设计师们还不赶紧get一个字体超市会员。

默陌漫游体

默陌漫游体是一款可爱趣味风的手写风格的字体，采用横划为细、竖划为粗的书写规则，强化笔画的粗细对比，笔画边缘和肌理保留大量手写涂绘的质感，丰富了字体细节。

字体角度各异，呈现出自由晃动的形态，赋予字体活泼灵动的个性色彩，适用于海报广告、影视媒介和插画配字等多种用途

默陌漫游体.jpg

目前，这款默陌漫游体在字体超市上以零售商业授权模式进行发布，支持个人和企业商业授权，企业商业授权涵盖新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用和影视作品字幕和企业全媒体应用6种方式。个人商业授权仅需108元，即可实现终身授权。

三极童画简体

三极童画简体运用童趣设计，部分点画用立体圆点，使得字形饱满拙趣，明快可爱，整体风格使用儿童书写的轻松随意，笔画简洁随性。适用于少儿类读物、书刊、品牌广告、母婴用品包装设计以及社交网络个性化用字。

三极童画简体.jpg

目前，三极童画简体是一款会员免费商用字体。不仅如此，字体超市在线的180多款三极字体全部支持会员免费商用。喜欢三极字库风格的设计师可不要错过哦!

上首软糖体

上首软糖体是上首造字推出的一款艺术字体。字体多姿多态，整体笔画粗化处理，可爱萌动圆润是此套字库的亮点。适用于搭配标志、广告标语、产品包装等高端属性。

上首软糖体.jpg

截止到目前为止，上首造字已经在字体超市发布了59款中文字体，10款英文字体。尤其是上首造字中文字体，在字体超市颇受广大设计师的喜爱。

目前，上首造字在字体超市上是以零售方式进行商业授权的。支持个人商业用途和企业商业授权（新媒体平台应用、企业指定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用）。这款字体低至198元，即可享受终身商业授权

小单纯体

小单纯体是义启字库推出的一款艺术字体，这款字体的灵感来自学生时代各种单纯美好的桥段。

小单纯体在字体设计上它结构活泼，像是年少单纯的我们。字体较纤细笔画工整，横折规范应用在艺术设计、图像设计、签名设计上均可以体现出它独有的魅力

小单纯体.jpg

目前，这款字体在字体超市也开放了三种授权方式（企业制定汉字、企业电商线上应用、企业全媒体应用）。企业指定汉字仅需100元/字，即可终身授权，对于大标题用字，还是挺不错的!

如果面对小编推荐的字体，您依旧无从选择，还可以登录字体超市官网选择其他您所喜欢的字体。

目前，字体超市在线商用授权字体1800多款，字体类型和风格齐全。不仅支持会员免费商用，还有零售商用字体供选择。

只要加入字体超市会员，1100多款会员免费字体可供选择。字体超市平台字体均由字体商家自助发布商业授权，平台出具授权书，100%保质保真!

此外，为了更加方便广大设计师选字用字，购买授权更加便捷，用户可以下载字体超市客户端。客户端同步会员免费商用授权，让用户使用更加贴心便捷。

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

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