华为：首台HI版ARCFOX极狐阿尔法S生产线验证样车下线

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华为：首台HI版ARCFOX极狐阿尔法S生产线验证样车下线

2021-05-26 20:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:华为智能汽车解决方案微信公众号消息，今天ARCFOX极狐与华为合作打造的高阶自动驾驶量产车—ARCFOX极狐阿尔法S · HI版产线验证车在北汽蓝谷麦格纳镇江工厂正式下线。华为、宁德时代、麦格纳战略合作伙伴共同见证。

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据官方介绍，ARCFOX极狐阿尔法S · HI（Huawei Inside）版作为首款搭载华为高阶自动驾驶ADS的量产车型，搭载3颗激光雷达、400Tops算力、高精地图，能准确提取车道及红绿灯信息，为用户缔造全天候全场景的自动驾驶体验，这套系统还具备持续自学习与快速迭代能力，可以让车辆“越开越聪明”。此外，阿尔法S · HI（Huawei Inside）版首个搭载鸿蒙OS智能座舱，可实现多终端设备协同，让用户真切体验到万物互联。

据了解，北汽蓝谷麦格纳镇江工厂是由北汽蓝谷与麦格纳合资打造的一座高端智造基地。据此前媒体报道，ARCFOX极狐汽车副总裁王秋凤透露，阿尔法S华为HI版车型订单已超千辆，将在今年四季度小批量交付。今年4月，ARCFOX极狐品牌发布了搭载华为高阶自动驾驶ADS系统的阿尔法S华为HI版车型，预售价38.89万元起。

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