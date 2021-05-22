微博：传播针对功勋英雄人物谣言 三涉事账号被关闭一年

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微博：传播针对功勋英雄人物谣言 三涉事账号被关闭一年

2021-05-22 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月22日消息:今天下午，微博管理员账号发布声明，表示微博站方发现有部分账号借有关媒体误报道有关袁隆平院士的不实信息之时，在微博内发布传播针对功勋英雄人物的谣言、侮辱攻击等内容，造成了恶劣的社会影响。对此，站方依据《微博社区公约》等相关规定，已对以下涉事账号:@Apicort 尚未发生 @画家蒋林音 @IShtaRose 做出关闭账号一年的处置，后续的进一步处罚，将依据相关法律法规进行研判。

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以下是公告全文:

 今天，站方发现有部分账号借有关媒体误报道有关袁隆平院士的不实信息之时，在微博内发布传播针对功勋英雄人物的谣言、侮辱攻击等内容，造成了恶劣的社会影响。对此，站方依据《微博社区公约》等相关规定，已对以下涉事账号:@Apicort尚未发生 @画家蒋林音 @IShtaRose 做出关闭账号一年的处置，后续的进一步处罚，将依据相关法律法规进行研判。

站方还将继续深入排查站内内容，对相关有害信息一经发现将严肃处置并公告。同时也呼吁广大网友在发现相关有害内容时，及时向站方投诉反馈，站方将尽快做出处置。

微博对发布和传播“歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神”的内容实施零容忍，一经发现，将严肃处置。站方将与网友携手一道，共同维护清朗向上的社区环境。

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