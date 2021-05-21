快手成为2020东京奥运会和2022北京冬奥会持权转播商

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:今天下午，快手平台宣布，快手成为2020东京奥运会和2022年北京奥运会特权转播商，快手获得了这两届奥运会的视频点播及短视频权利。

快手平台表示，与中央广播电视总台签署授权合作协议，平台将获得2020东京奥运会与北京2022冬奥会视频点播及短视频权利，正式成为2020东京奥运会与北京2022冬奥会持权转播商，为用户带来奥运赛事视频内容与多平台互动体验。

自7月23日东京奥运会开幕起，用户可通过快手网站（kuaishou.com）、快手APP、AcFun APP、快影APP等应用点播本次东京奥运会的全部赛事。

作为世界范围内历史最悠久，影响力最大的国际体育赛事之一，每一届奥运会，都是全球共同关注的话题。作为行业领先的短视频、直播内容社区与社交平台，快手平台拥有覆盖广泛的体育用户群体，平台体育内容覆盖足球、篮球、搏击、斯诺克、赛车等众多类目，并持续吸引包括中国羽毛球队、中国女排等众多运动队和体育健儿入驻，逐渐形成国内领先的短视频、直播体育社区。

东京奥运会期间，快手也将发挥平台内容生态优势，发起覆盖整个赛事期的多重活动玩法，实现全民奥运“云互动“，打造观赛新体验。