苹果iPhone12系列在2021年第一季度占智能手机市场收入的三分之一

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:今年第一季度，全球智能手机收入已突破1000亿美元大关。这创下了本季度的新纪录，其中领先的高端旗舰产品如苹果iPhone占据了主导地位。

根据Counterpoint Research的报告，iPhone12系列不仅在2021年第一季度占据了主要的收入份额，而且还是该季度销量最高的智能手机。此外，苹果公司甚至与韩国三星一起获得智能手机的主要收入。按机型来看，iPhone12Pro占收入份额最多，紧随其后的是iPhone12。

报告还显示，某些市场更喜欢iPhone12系列中的高端机型。在美国，iPhone12Pro Max是最畅销的机型。同样，Galaxy S21Ultra 5G在美国和欧洲的销量也比该系列的低端版本高。旗舰机型还受益于这些地区运营商的大力促销，提高了销量成绩。

值得注意的是，除了iPhone11和iPhone SE 2020外，登上这份榜单每种型号都是支持5G的手机。这意味着，5G现在已成为高端细分市场的标配。仅前三款iPhone12机型就占智能手机市场总收入的约32%，几乎占总收入的三分之一。同时，十大最赚钱的机型就占了全球智能手机市场收入的46%。