520小清新浪漫表白简短文案 520微信朋友圈表白情话句子汇总

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520小清新浪漫表白简短文案 520微信朋友圈表白情话句子汇总

2021-05-20 09:01 · 稿源：站长之家

今天是2021年的5月20日，大家所熟知的情人节，520这天想必很多有女朋友或者没女友的小伙伴都想给自己心爱的女孩子送上一些表白的情话，今天就来为大家分享一下微信朋友圈的小清新表白文案。

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520小清新表白简短文案 520微信朋友圈表白情话句子汇总

1、我大约真的没有什么才华，只是因为有幸见着了你，于是这颗庸常的心中才凭空生出好些浪漫。

2、你是非常可爱的人，真应该遇到最好的人，我也真希望我就是。

3、不论是我的世界车水马龙繁华盛世，还是它们都瞬间消失化为须臾，我都会坚定地走向你，不慌张，不犹豫。

4、一想到和你能渡过余生，我就对余生充满期待!

5、我将在每个特殊的时刻，远隔山海，与你共存。

6、这世问青山灼灼星光沓沓，春风翩翩晚风渐渐，也抵不过你眉目间的星辰点点。

7、想和你在一起!今年，明年，年年。

8、我贪恋的人间烟火不偏不倚 全都是你！

9、听闻小姐治家有方，鄙人余生愿闻其详。

10、我不看月亮，也不说想你，这样月亮和你都蒙在鼓里。

11、人生的出场顺序很重要，我来得晚一点，没陪你朝朝暮暮，但等得久一点，愿陪你共度余生。

12、听到一些事，明明不相干，也会在心里拐弯抹角的想到你。

13、这个星球偶尔脆弱，而我也偶尔想与你沉沦。

14、你知道你跟天上的星星区别在哪里吗?星星在天上，你在我心里。

15、我有一书包的零食，大家都可以吃一点，只有你可以吃完。

16、今天我只想了你一次，一次想了24个小时。

17、我喜欢你，像风走了八千里，不问归期。

18、我的脑袋是个小小星球，每天只有你开着月亮列车巡游。

19、等晚霞代替落日说过晚安，温柔的月色就会洒到你的枕头旁边，代替我说一声，明天依旧爱你。

20、余生想向你借一个未来，未来里有你所有的温柔与热爱。

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