滴滴出行旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车达成战略合作

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日消息:今天滴滴旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车有限公司达成战略合作。双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，全新定义并开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。

广汽埃安总经理古惠南表示，「无人驾驶技术的发展将推动共享出行时代的全面到来。广汽埃安与滴滴携手强强合作，开发无人驾驶新能源汽车，引领出行市场变革，具有重要的产业意义和广阔的市场前景。」

滴滴出行 CTO 兼自动驾驶 CEO 张博表示，「滴滴将持续加大对自动驾驶研发投入，让未来出行更安全、高效。广汽一直是滴滴在汽车产业链中重要的合作伙伴。很高兴能在自动驾驶领域与广汽埃安探讨深入合作，共同研发一款真正前装量产的全无人驾驶车。」

此前据晚点LatePost报道称，滴滴已正式确定造车，其负责人为负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨俊。他也是滴滴与比亚迪联名发布的定制网约车D1的首席产品官。

去年11月，滴滴与比亚迪合作推出一款定制网约车D1。滴滴创始人程维当天表示，希望到2025年滴滴定制网约车普及100万台，并搭载自动驾驶;到2030年，「去掉驾驶舱」，实现完全自动驾驶。