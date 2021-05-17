滴滴出行旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车达成战略合作

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 滴滴出行最新资讯 > 正文

滴滴出行旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车达成战略合作

2021-05-17 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日消息:今天滴滴旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车有限公司达成战略合作。双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，全新定义并开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。

滴滴出行

广汽埃安总经理古惠南表示，「无人驾驶技术的发展将推动共享出行时代的全面到来。广汽埃安与滴滴携手强强合作，开发无人驾驶新能源汽车，引领出行市场变革，具有重要的产业意义和广阔的市场前景。」

滴滴出行 CTO 兼自动驾驶 CEO 张博表示，「滴滴将持续加大对自动驾驶研发投入，让未来出行更安全、高效。广汽一直是滴滴在汽车产业链中重要的合作伙伴。很高兴能在自动驾驶领域与广汽埃安探讨深入合作，共同研发一款真正前装量产的全无人驾驶车。」

此前据晚点LatePost报道称，滴滴已正式确定造车，其负责人为负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨俊。他也是滴滴与比亚迪联名发布的定制网约车D1的首席产品官。

去年11月，滴滴与比亚迪合作推出一款定制网约车D1。滴滴创始人程维当天表示，希望到2025年滴滴定制网约车普及100万台，并搭载自动驾驶;到2030年，「去掉驾驶舱」，实现完全自动驾驶。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 滴滴自动驾驶广汽安达成战略合作 称全速推进量产全无人驾驶新能源车

    5月17日消息，滴滴旗下自动驾驶公司宣布与广汽埃安新能源汽车有限公司达成战略合作。据滴滴介绍，双方合作研发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型，并全速推进量产。滴滴称，双方将在智能汽车领域探讨合资、合作模式，结合滴滴自动驾驶软、硬件技术研发优势与广汽埃安领先的自动驾驶整车平台及整车设计、制造能力，共同从线控底盘、自动驾驶传感器与系统集成等基础维度，全新定义并开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能?

    滴滴 自动驾驶 比亚迪

  • 沃尔沃与滴滴自动驾驶签约战略合作 发力自动驾驶领域

    沃尔沃汽车与滴滴出行旗下自动驾驶公司签署战略合作协议，双方将在自动驾驶测试车队上展开合作。通过整合自动驾驶所需的软件和硬件系统，车辆将完全具备自动驾驶能力。据悉，此次沃尔沃汽车将向滴滴自动驾驶提供支持转向和制动冗余系统的XC90车型，未来将被用于滴滴的自动驾驶道路测试中。

    沃尔沃 滴滴 自动驾驶

  • 滴滴发布自动驾驶硬件平台滴滴双子星

    凤凰网科技讯 4月19日消息，滴滴自动驾驶在上海车展发布硬件平台滴滴双子星，称在电子元件、整车和体验等多重维度全面升级焕新。滴滴表示，新平台搭载于沃尔沃XC90冗余车型后，可在核心高性能传感器、车载自动驾驶系统、远程协助系统和前装量产车型深度兼容四个方面实现多层冗余，将成为滴滴新一代自动驾驶车队的主力配置。滴滴方面介绍，相较上一代，滴滴双子星自动驾驶硬件平台在传感器数量级和种类，以及性能算力方面都大幅提升

    滴滴 自动驾驶 沃尔沃

  • 滴滴发布全新自动驾驶硬件平台滴滴双子星

    滴滴自动驾驶在上海车展发布全新硬件平台“滴滴双子星”，在电子元件、整车和体验等多重维度全面升级焕新。

    滴滴

  • 鼓励假期接单！滴滴出行：将发放2亿元司机补贴

    五一小长假即将到来，各位网友的旅行计划是否安排妥当了呢？今日，滴滴出行宣布，为保障假期里的打车成功率，鼓励更多司机出车接送乘客。滴滴网约车、花小猪打车和快的新出租将于4月30日至5月5日，发放超2亿元司机奖励，以流水加速、冲单奖励以及完单抽奖等多种形式，让司机在订单高涨的假期里，收入更多，在获得丰厚回报的同时，服务好乘客。值得一提的是，为致敬在假期里选择不休息，坚持出车的司机，滴滴网约车司机生态发展委员

    滴滴 花小猪

  • 滴滴出行预测4月30日或将成上半年最难打车日

    滴滴出行今日发布预测， 4 月 30 日下午或将成为今年上半年“最难打车日”。滴滴表示，请提前规划行程，预留充足时间。

    滴滴 滴滴出行 五一假期

  • 腾讯公开“自动驾驶方法”相关专利，可提高自动驾驶控制的实时性

    5月11日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”专利，公开号为CN112784885A。企查查专利摘要显示，方法包括：获取车辆的行驶环境的图像；调用数字信号处理器运行神经网络模型

    自动驾驶 腾讯 神经网络

  • 汽车可自动学习司机驾驶风格！华为自动驾驶新专利公布

    前段时间，极狐阿尔法S华为HI版正式亮相，其搭载了华为高阶自动驾驶ADS系统，其自动驾驶方案的完成度令人惊叹，成为最受大家期待的自动驾驶技术之一。据悉，华为自动驾驶ADS系统拥有载3颗96线车规级激光雷达，6个毫米波雷达，12个摄像头，13个超声波雷达，同时搭载算力可达352Tops的华为芯片，可以满足城市全场景自动驾驶，实现代客泊车+远程召唤”等功能。目前，搭载该技术的极狐阿尔法S也是具备城区自动驾驶能力的全球量产第一车

    自动驾驶 华为 摄像头

  • 消息称滴滴出行旗下橙心优选最快 2022 年分拆上市

    知情人士称，滴滴计划今年夏天在纽约上市，已经计划在IPO后的一两年内，将其新创建的食品杂货配送服务「橙心优选」分拆出来。据一位熟悉滴滴的人士称，滴滴打算在2022年至2023年之间的某个时间将即时配送业务上市。

    滴滴出行 橙心优选 社区团购

  • 每月上线一款自动驾驶新车 百度Apollo领跑中国自动驾驶

    2021 年 4 月 19 日，第十九届上海国际车展在上海国家会展中心拉开帷幕。作为全球领先的自动驾驶与汽车智能化平台，百度Apollo召开以“心所驭，智随行”为主题的新闻发布会。会上，百度Apollo乐高式汽车智能化解决方案全面亮相，其中智驾与智云两大产品迎来重磅升级。其中智云产品能支持车企快速构建智能化能力，将原本需要至少 7 年才能完成的自动驾驶研发周期，缩短至 6 个月。百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群总经理李震宇现

    自动驾驶 百度Apollo

  • 广汽集团正与华为共同开发L4级自动驾驶车辆 预计2024年量产

    广汽集团5月10日在投资者互动平台表示，公司与华为合作共同开发L4级自动驾驶车辆，计划将于2024年量产，目前关于车型量产后的销售安排，公司暂无可进一步对外披露的信息。

    自动驾驶 华为 广汽集团

  • 腾讯公开自动驾驶专利 马化腾也要下场造车？

    天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时性。

    腾讯 腾讯专利 马化腾

  • 对标华为不造整车？腾讯公开自动驾驶专利

    天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“基于人工智能的自动驾驶方法、装置、设备、介质及车辆”发明专利，可提高自动驾驶控制的实时性。

    华为 自动驾驶 腾讯专利

  • “华为汽车”凭啥号称自动驾驶第一？高管亲自揭秘

    第一辆“华为汽车”终于降临了！虽然不是华为设计制造，但灵魂却是华为赋予的。4月17日晚，北汽新能源旗下高端品牌极狐推出了全新的智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S，其中华为HI版版本拥有鸿蒙OS系统的智能座舱，并搭载华为麒麟车载芯片，价格38.89万元起，高配版42.99万元，预计年内交付。值得一提的是，虽然这是华为和造车第一次间接触电，但是赫然宣称已经“做到自动驾驶的技术第一”。华为凭什么敢于喊出如此口号呢？华为智能汽车

    华为 自动驾驶 华为汽车

  • 李想：理想自研自动驾驶 明年可与华为、特斯拉正面较量

    理想ONE虽然是一辆增程式电动车，但是在国内也受到了众多消费者的认可，并且仅靠着一辆理想ONE主场作战，理想ONE的销量就突破了4万辆，与蔚来和小鹏相比，理想同样成绩斐然。此外，与蔚来相比，在电动电池和驱动电机方面的研发，理想并没有表现出明显的较量意图，理想更注重于消费者的体验方面，投入大量精力在提升用户体验方面。而自动驾驶技术在当前的时间节点，同样是提升驾驶体验的重要阶梯，为此，理想也已经较早布局，除了自

    理想 自动驾驶 理想汽车

  • 特斯拉自动驾驶被曝重大漏洞：驾驶位没人也能启动Autopilot

    当地时间4月22日，美国《消费者报告》披露了特斯拉自动驾驶辅助系统的一大隐患。报告指出，特斯拉Model Y 在驾驶员座位无人的情况下依然可以启动Autopilot。

    特斯拉 自动驾驶 Autopilot

  • 大众计划在未来推出按需自动驾驶汽车订阅服务

    据外媒报道，你可能已经订阅了很多涉及日常生活方方面面的服务，但你准备好接受车内订阅了吗？大众汽车认为，对于未来的自动驾驶技术来说，这可能是一个明智的战略。大众负责营销和销售的Klaus Zellmer日前在接受《Top Gear》采访时表示，他可以预见到一种司机无需预先支付技术费用的系统。这种想法背后的积极因素是，一辆新车的价格不会涨到最高水平，目前任何自动驾驶技术的原型都可能花费数万美元。Zellmer表示，与其将这一成本

    自动驾驶 营销 宝马

  • 《福布斯》分析：自动驾驶卡车安全性、自动化程度等将成为产品主要卖点

    凤凰网科技讯 北京时间5月12日消息，据国外媒体报道，未来几年内物流行业最具变革性的事情会是什么？最明显的答案便是自动驾驶卡车。这种技术何时能够投入应用？是否需要等到数十年或者是十年时间？或者人们是否可以就在未来几年内用上这一技术，这个问题显然是最核心的。Tusimple是一家自动驾驶物流半挂车解决方案供应商，该公司表示，他们的技术到2024年可投入实际应用。目前，Tusimple已经上市交易，其已经获得股本调查企业的背

    自动驾驶 微信 上市

  • Waymo和Cruise希望开始向其自动驾驶出租车的乘客收费

    Waymo和Cruise已经在旧金山运营了一段时间。自从推出以来，两家公司一直在该地区为愿意乘坐自动驾驶出租车的人提供免费乘车服务。然而，这两家公司现在似乎都希望开始从其自动驾驶车队中赚钱。Waymo和Cruise均向加州申请了许可，要求允许他们在旧金山开始对乘车和送货服务收费。如果申请获得批准，这意味着自动驾驶送货和乘客服务在美国推广的下一个阶段。这也将标志着车辆平台在密集城市地区的一个新形态的测试。两家公司都没有确

    自动驾驶 金山 赚钱

  • 李想：理想汽车自动驾驶明年可与华为、特斯拉正面较量

    李想表示，「理想汽车现在和以后，所有车型的辅助驾驶和自动驾驶都是完全标配的，包含软件、数据服务、地图服务、算力硬件、传感器等，既不收软件激活的费用，也不收订阅的费用，无论什么价位的车都一样标配。我们自研的自动驾驶系统（标配508Tops算力和激光雷达）明年完全可以和华为、特斯拉正面较量。」

    理想汽车 华为 特斯拉
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM