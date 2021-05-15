京东Plus联名爱奇艺vip年卡5.5折优惠活动 2021爱奇艺京东联名会员

京东Plus联名爱奇艺黄金vip的年卡会员活动来了，这次的价格十分的优惠，仅需138元即可拿下京东加爱奇艺的年卡会员，这等优惠价格切勿错过了，下面就来为大家分享一下本次最新的联名会员活动。

京东Plus联名爱奇艺vip年卡5.5折优惠活动

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活动时间:5月14日-18日

注意事项:

1.本次活动仅限于中国大陆手机号开通京东PLUS会员权益，请确保您爱奇艺账户中绑定的手机号为中国大陆手机号码，非大陆手机号码无法参与本活动

2.下单前请确认你的下单账号是否有开通京东PLUS会员权限，否则将无法充值到账，查询方式见下图领取步骤

3.因虚拟产品特殊性，一旦充值成功将无法转让和退款下单时请正确填写注册时绑定的手机号码，并根据领取步骤验证账号，以免无法领取导致损失

4.本店为官方旗舰店，切勿轻信非官方渠道的充值广告及刷单信息，店铺活动以页面显示为准，如有任何疑问可咨询店铺在线客服。

步骤一、查询京东PLUS开通权限:

下单前请确认你的账号是否有开通京东PLUS会员权限，否则将无法兑换京东PLUS会员，虚拟产品为自动充值，不支持退换货，一旦下单默认知晓以上信息。

步骤二、查询充值次数是否达上限



PLUS会员领取次数有限，下单前请查询京东账号是否达上限，查询方式:京东APP我的PLUS会员立即续费，若提示续费达上限，则无法领取PLUS会员

步骤三、短信领取PLUS会员

购买爱奇艺黄金VIP会员年卡后，将收到领取京东PLUS会员短信，点击短信内的链接使用浏览器打开，登录充值手机号码即可领取，如未收到短信，请联系店铺客服获取领取步骤

注:领取权益后，请使用充值的爱奇艺账户绑定的手机号登录京东账户即可使用。(购买后，请及时领取京东会员，否则晚一天领取，京东会员减少一天!)

温馨提示:仅每单购买单张年卡时，可享京东PLUS会员年卡（若每年购买多张年卡时无法领取）

◆◆温馨提示◆◆

请购买前确认爱奇艺会员和京东PLUS会员账户绑定的手机号码一致，购买后因换绑手机号码导致不到账自行承担损失哦！