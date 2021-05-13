侏罗纪公园将成现实？马斯克旗下Neuralink公司称15年内培育恐龙

今日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink创始人霍达克宣布，15年内可以通过育种和基因改良产生恐龙。
霍达克解释称，增强生物多样性可提升人类抗脆弱性，具备绝对的生存优势。
据悉，Neuralink是马斯克于2016年成立的一家高科技公司，由马斯克提供公司运营资金。
对此，网友们抱迟疑态度称“吹牛吧”“别吓人了”“准备搞个侏罗纪公园?”
今日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink创始人霍达克宣布，15年内可以通过育种和基因改良产生恐龙。
霍达克解释称，增强生物多样性可提升人类抗脆弱性，具备绝对的生存优势。
据悉，Neuralink是马斯克于2016年成立的一家高科技公司，由马斯克提供公司运营资金。
对此，网友们抱迟疑态度称“吹牛吧”“别吓人了”“准备搞个侏罗纪公园?”
Neuralink是由埃隆马斯克（Elon Musk）创建的研究脑机接口”的公司。现在，该公司的一位重磅人物离开了。据外媒报道，马克斯霍达克（Max Hodak）作为Neuralink公司的联合创始人之一，一度还担任过该公司的总裁，不过，这位公司元老级任务宣布已经辞职离开了该公司。霍达克在社交媒体上表示，已经在几周前离开了Neuralink去接触其他新鲜事物，在这家公司学到了很多东西，虽然不再任职但仍然会为该公司宣传。据悉，埃隆马斯克与马克?
家人们，最近币圈讨论度最高的是什么?不是比特币，而是狗狗币。关于狗狗币的来历，横发会在19年初就写过一篇《马斯克要带狗狗币上天了?》。
马斯克近期似乎热衷于给自己改名了。据外媒报道，上个月，马斯克在推特个人资料中加入了“特斯拉电音之王”（Technoking of Tesla）称号。日前，他又增加了“火星皇帝”（Imperator of Mars）称号。对于新增加的称号，马斯克本人并没有过多的解释。不过，其本人早已展示了对火星的向往，还宣布了“殖民火星计划”。作为美国太空探索技术公司（SpaceX）的创始人，马斯克早在2012年就宣布了其雄心勃勃的“殖民火星计划”，计划在未来
据外媒报道，未来的火星探索者，准备好一些人寿保险吧。SpaceX创始人埃隆·马斯克在最近的一次直播中就直言不讳地指出了前往这颗红色星球旅行的危险，他并没有为人们勾勒出一幅乐观的图景。马斯克在跟X Prize基金会创始人兼主席Peter Diamandis的直播中谈到了该组织的1亿美元奖金，据悉，该奖金用于奖励那些能够开发出数十亿吨规模的碳去除技术的人。。这项为期四年的比赛始于地球日，由马斯克和他的马斯克基金会资助。在约12分钟?
据国外科技媒体报道：5月8日，伊隆·马斯克主持了周六晚的现场秀，狗狗币价格的大幅下跌。加密货币的最高点为0.72美元，在节目结束后跌至0.41美元。
近日，#巴菲特回应马斯克承保火星移民#冲上微博热搜 。据媒体报道，北京时间5月2日凌晨，2021年巴菲特股东大会举行，在问及伯克希尔是否会为马斯克雄心勃勃的火星殖民计划投保时，巴菲特及其同事的回答应了一句经济学原理：万事万物皆有价。针对马斯克此前提及的巴菲特是否会为火星移民承保，巴菲特回答：这个问题很简单，只要看给多少保费就好了。如果保费高，当然是愿意的，当然也要看马斯克的意愿。”而伯克希尔保险业务副董事?
据国外科技媒体报道：在特斯拉首席执行官“Dogefather”埃隆•马斯克（Elon Musk）再次在推特上发布加密货币消息后，狗狗币上涨20%至24小时高点。马斯克将于5月8日主持周六晚间直播，并在推特上发布了“the Dogefather SNL 5月8日”。
虽然近期特斯拉在国内的负面舆论事件较多，但是中国市场对于特斯拉的重要性则是与日俱增，特斯拉今后与中国市场的关系也会更为密切。作为全球销量最高的电动汽车，特斯拉如今已经成为了电动车的领军品牌。2020年特斯拉全球销量高达44.2万辆，已在全球电动车市场攻城略地。而在中国市场，特斯拉也极其重视，并且把美国本土之外的首个工厂就投产在了中国。随着国产Model 3在中国市场的交付，特斯拉2020年在中国市场取得了不菲的业绩?
空间探索充满未知，每一次任务都有惊心动魄之感。那么，早就提出要载人登陆火星甚至率先在火星建立基地的马斯克是怎么看呢？在与X Prize基金会主席Peter Diamandis的在线直播交流中，马斯克否认了火星探索是富人逃生舱”的说法。马斯克表示，登陆火星就像当年萨克里顿（Shackleton）作为先驱探索南极那样，一路上充满危险、充满不适、路途遥远，而且，你可能不会活着回来。不过，他紧接着表示，这也是光荣的冒险之旅，一次令人惊奇
SNL的官方账户周六发推预告，特斯拉和SpaceX的CEO埃隆·马斯克将于5月8日主持《周六夜现场》，音乐嘉宾将是麦莉·赛勒斯。马斯克在Twitter上以他的古怪的幽默感而闻名，这是他首选的社交媒体交流方式但目前还不完全清楚他是否真的足够有趣，或者说能够在深夜喜剧节目中维持长达90分钟的主持演出。多年来，马斯克在媒体上有过许多引人注目的亮相，有一次他在乔·罗根的播客上抽大麻走红，他还在《钢铁侠2》中客串了一把（他甚至为自
不得不说，特斯拉 CEO 马斯克很热衷给自己冠上各种称号。除了“电音之王”、“火星皇帝”，他还自称是“特工”。根据美国联邦选举委员会（FEC）最新公布的文件显示，马斯克还曾自称为“特工”。
最新数据显示，过去24小时，狗狗币行情依然不佳，最高0.6978美元，最低0.4257美元，跌幅达到了39%左右。不少媒体和金融分析人士将狗狗币的这波行情与马斯克登台《周六夜现场》联系起来。在预告节目前，马斯克就在社交平台自称狗狗币教父”，没想到节目开播前，狗狗币出现短线下挫。节目中，马斯克至少三次提到了狗狗币，分别是调侃送老妈狗狗币做母亲节礼物、谈到狗狗币是货币的未来”，可最后被主持人问道狗狗币是一场骗局？”马?
据外媒报道，NBC宣布，《周六夜现场(SNL)》将从纽约进行直播并首次在全球100个国家直播。埃隆·马斯克将首次主持这个节目，麦莉·塞勒斯将担任音乐嘉宾。NBCU高管Frances Berwick在一份声明中表示：“SNL是一种全球现象，并且这种直播标志着全球观众首次跟美国（观众）同时观看该节目。能跟主持人埃隆·马斯克和音乐嘉宾麦莉·赛勒斯一起举办这场全球盛会真是太激动人心了。我们感谢国际合作伙伴和YouTube帮助我们实现这一目标。”
今天，特斯拉CEO马斯克在推特上转发了一段视频，并且配上评论称“加密货币前景广阔，但请谨慎投资”，这是在近期他多次为狗狗币“呐喊”之后，首次提出谨慎投资加密货币的想法。
SpaceX公司创始人埃隆·马斯克认为，人类需要离开地球，从而确保人类能够在灾难到来时生存下来，火星也最有望成为人类的第二家园。按照Space X的规划，在未来向火星移民的过程中，SpaceX公司最终目标是希望平均每天发射3枚星舰火箭，每枚火箭的载量达到100吨。每次火星-地球同步轨道大约26个月一次，未来在该时间窗口发射1000艘星际飞船，就能运载10万人前往火星。以上数据加起来就是马斯克经常提到的“黄金数字”100万人，他认为?
据国外媒体报道，马斯克在推特上发文称：星链服务的带宽和延迟状况都在快速改进，星链服务Beta测试可能将在今年夏季结束。
马斯克近期似乎很热衷于给自己封各种名号。日前，他称自己为“火星皇帝”的举动再度引发网友关注。上个月，马斯克在自己的 Twitter 简介中增加了 "特斯拉电音之王（Technoking of Tesla）" 的称号。
据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上宣布，特斯拉将暂停接受比特币支付。
马斯克又带火一个币——柴犬币。用时下最流行的饭圈语言来表达，它就是目前山寨币中的“绝绝子”。这个不到一岁的虚拟币，因为马斯克的无厘头，而正在上演一场疯狂逆袭与收割。
据国外媒体报道，前日马斯克首次主持了《周六夜现场》(Saturday Night Live)节目，收视率飙升，达到本季度该节目收视率第三。
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