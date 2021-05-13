侏罗纪公园将成现实？马斯克旗下Neuralink公司称15年内培育恐龙

SNL的官方账户周六发推预告，特斯拉和SpaceX的CEO埃隆·马斯克将于5月8日主持《周六夜现场》，音乐嘉宾将是麦莉·赛勒斯。马斯克在Twitter上以他的古怪的幽默感而闻名，这是他首选的社交媒体交流方式但目前还不完全清楚他是否真的足够有趣，或者说能够在深夜喜剧节目中维持长达90分钟的主持演出。多年来，马斯克在媒体上有过许多引人注目的亮相，有一次他在乔·罗根的播客上抽大麻走红，他还在《钢铁侠2》中客串了一把（他甚至为自