索尼：PlayStation 5 主机供应紧缺将持续到 2022 年

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索尼：PlayStation 5 主机供应紧缺将持续到 2022 年

2021-05-10 14:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日消息:据彭博报道，索尼集团表示，由于半导体等组件短缺，PlayStation5仍供应紧缺将延续到2022年，其游戏机销售目标将受限。

索尼

据悉，自2020年11月发售以来，PS5的供应一直很紧张，其中部分原因是半导体等零部件短缺。据索尼财报显示，截至2021年3月31日，索尼 PS5的全球销量为780万台。

PlayStation5是PlayStation4（PS4）的后续机型，在硬件上比前代PS4有大幅的提升，使用了PCIe4.0规格的高速定制固态硬盘和AMD的定制处理器。手柄控制器名为DualSense，使用自适应扳机，支持阻力感应。光盘驱动器版本支持4K 蓝光播放功能。新的安装方式允许用户仅安装游戏部分内容，如仅安装多人模式;不启动游戏也可以查看可加入的多人游戏服务器和可参与的活动。PS5采用定制的AMD图形处理器，具有光线追踪、4K分辨率、每秒显示帧数达120、3D音效，且可向下兼容PS4和PlayStation VR的游戏。

在4月29日上午11点举行的 PlayStation 中国发布会上，PlayStation5国行游戏主机正式发布。PlayStation5于5月15日正式上市发售，PS5（光驱版）零售价3899元，PS5数字版3099元。

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