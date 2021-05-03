5月1日银联网络交易近4000亿元 相比前年增长6.5%

网络大环境的改变使得信仰与文化传播变得简单快速。圣经作为犹太教与基督教的共同经典，囊括了犹太及邻近民族从公元前 12 世纪至公元前 2 世纪的人文历史资料，通过网络的便捷方式进行学习，不仅可以帮助耶稣基督的跟随者们更便捷地理解、教导及传讲圣经，，也为非教徒们学习圣经中的真理提供了学习的机会。圣经作为犹太教与基督教的共同经典，囊括了犹太及邻近民族从公元前 12 世纪至公元前 2 世纪的人文历史资料，有关于它的学习