5月1日银联网络交易近4000亿元 相比前年增长6.5%

站长之家（ChinaZ.com）5月3日 消息:据中国银联统计，2021年5月1日银联网络交易近4000亿元较去年5月1日增长6.4%，相比前年增长6.5%。
中国银联的统计还显示，2021年4月后半个月，银联网络航空售票类消费笔数同比增长98%，铁路售票类消费笔数同比增长1倍以上。
此外，国家邮政局监测数据显示:#5月1日全国快递投递量同比增长近三成# ，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件;揽收快递包裹2.28亿件，同比增长25%，折射出中国经济发展的良好势头。
站长之家（ChinaZ.com）5月3日 消息:据中国银联统计，2021年5月1日银联网络交易近4000亿元较去年5月1日增长6.4%，相比前年增长6.5%。
中国银联的统计还显示，2021年4月后半个月，银联网络航空售票类消费笔数同比增长98%，铁路售票类消费笔数同比增长1倍以上。
此外，国家邮政局监测数据显示:#5月1日全国快递投递量同比增长近三成# ，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件;揽收快递包裹2.28亿件，同比增长25%，折射出中国经济发展的良好势头。
报复性”出游加上补偿式”返乡让这个五一迎来流量高峰。据交通运输部介绍，预计五一假期全国铁路、公路、水路、民航发送的客运量将达2.65亿人次，日均5304万人次，基本恢复到2019年同期水平。这么多人出行自然会带动消费上涨。据中国银联统计，5月1日银联网络交易金额3987亿元，相比去年5月1日增长6.4%，相比前年增长6.5%。中国银联的统计还显示，4月份后半个月，银联网络航空售票类交易笔数同比增长98%，铁路售票类交易笔数同比增
五一假期正式开启，而这也意味者有一大波政策新规正式开始实施，其中《网络交易监督管理办法》中的部分规定跟主播和直播平台息息相关。
身处互联网时代，没有空调没有西瓜可以，但是没有网络是坚决不行的。可以说，如果没有网络或者网络出现故障，我们的工作和生活都会受到很大的影响。4月13日下午，微博上突然涌现大量湖南网友，反映自家的电信网络瘫痪，笔者的朋友圈也有不少人表示自家的网络崩溃了。不过，网络在随后恢复正常，中国电信客服也对此进行了回应。
区块链行业发展至今，已经演化出多种类型的新型融合技术，以去中心化支付、DeFi、DAO、DEX、AMM协议等为首的概念正在把区块链多元化的属性展现出来。区块链正如同早期的互联网，各种板块的概念项目正在悄然酝酿，每一个类型的项目都有可能成为未来的行业巨头。区块链支付作为一个惠民的领域，也引起了越来越多的人关注，Roxe全球支付网络就是这条赛道上的先行者，通过独创的应用层、网络层、流动性层、共识层四层业务逻辑，Roxe Pa
据中证网消息，有知情人士表示，哔哩哔哩早前确实参与了竞标游族网络（002174）控制权，但目前已经退出了收购。
429首都网络安全日| 360政企安全集团安全专家谈攻击视角下的城市网络空间治理360政企安全集团助力城市网络空间治理为智慧城市撑起“安全保护伞”4月28日，在“429首都网络安全日”系列活动上，360政企安全集团安全创新中心高级技术专家李姝在公安大数据与信息化技术论坛上，围绕“基于城市网络空间安全的数据治理及实践”发表演讲，深入探讨了如何利用数据赋能网络空间测绘，以及如何用攻击视角看自身安全防护，最终实现城市网络安
猫扑论坛于近日发布消息，在4月20日开始正式关闭发帖功能，猫扑表示：由此给您带来的影响，我们表示深深的歉意，敬请谅解。
据外媒报道，英国政府宣布，它将提出法律改革以促进农村地区的移动连接进而帮助那些在这些地方生活、工作和旅行的人。根据该法案，移动运营商将被允许对新的、现有的基站进行加高加宽处理--增幅分别为5米和2米--以扩大其范围，同时还允许运营商附加设备以便更容易共享基站。英国政府相信，这一变化将鼓励移动运营商改进现有的基站而不是建立新的基站。规模扩大后，它们的用户数量仍将跟建造新基站、实现远程医疗、自动驾驶汽车和智
今天中午，特斯拉客户支持官方微博发文称，当前由于临时网络问题，导致语音控制无法使用。我们正在加急解决，尽快恢复服务。
在 SolarWinds 软件更新打包服务器遭遇黑客攻击，并且对政企客户造成了巨大的威胁之后，拜登政府也终于下决心组建一支网络安全领域的专业队伍。周一的时候，有外媒报道称，拜登总统已任命两位前国家安全局资深人员，担任美国政府的高级网络安全职务，其中还包括了首位国家网络总监（National Cyber Director）。今年早些时候发生的针对美国科技巨头 SolarWinds 公司的黑客入侵 + 后门程序植入事件，目前已知至少波及到了 9 家联邦?
一、SEO每天一贴—昝辉 网名Zac，SEO每天一贴作者。 Zac于2006年开始写中文博客《SEO每天一贴》 ，几个月内《SEO每天一贴》成为中国SEO领域被引用最多，最受欢迎的行业博客之一，很多文章在网上广为流传。 2006年6月Zac与其他三位志同道合者共同发起成立SEO研究团队“点石互动”，现已成为中国SEO研究的旗帜性平台。 2003年创建中新网络科技，是新加坡发展最快的主机供应商之一。在没有广告预算及社会关系的情况下，中新网络科技?
据“网信中国”微信号发布的消息，日前，中央网信办召开全国网络生态治理工作座谈会，会议认为，当前网络与人们的生产生活深度融合，网络生态良好与否，直接影响亿万网民的上网观感，影响网络文化发展。做好网络生态治理工作，对于提高人民群众幸福感获得感、推进网络文明建设、促进互联网发展进步等各个方面都具有十分重要的意义。
工信部副部长刘烈宏 19 日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上说，我国建成全球规模最大的信息通信网络，5G网络覆盖所有地级市。
网络大环境的改变使得信仰与文化传播变得简单快速。圣经作为犹太教与基督教的共同经典，囊括了犹太及邻近民族从公元前 12 世纪至公元前 2 世纪的人文历史资料，通过网络的便捷方式进行学习，不仅可以帮助耶稣基督的跟随者们更便捷地理解、教导及传讲圣经，，也为非教徒们学习圣经中的真理提供了学习的机会。圣经作为犹太教与基督教的共同经典，囊括了犹太及邻近民族从公元前 12 世纪至公元前 2 世纪的人文历史资料，有关于它的学习
2021年第一季度，蔚来总共交付了20，060辆ES8、ES6和EC6，同比增长422.7%，环比增长15.6%。据悉，订单需求持续增长，二季度的主要挑战仍然全球芯片短缺带来的供应链风险。预计2021年第二季度的总交付量在21，000到22，000辆。
距离4月23日的世界图书和版权日，还有一天。我们将目光聚焦到了被盗版困扰多年的网文领域。这个网络时代的特殊产物，在飞速发展的进程中，正向两极狂奔。
在高速网络设备中插入轻量级的优化代码，使得KAUST领导的合作将并行化计算系统的机器学习速度提高了五倍。这种 "网内聚合 "技术是与英特尔、微软和华盛顿大学的研究人员和系统架构师共同开发的，它可以利用现成的可编程网络硬件提供显著的速度提升。人工智能(AI)之所以能够拥有如此强大的 "理解 "和与世界互动的能力，其根本的好处是机器学习步骤，即使用大量标记的训练数据集来训练模型。训练AI的数据越多，当暴露于新的输入时，?
网文界流传着一句话：一将封神万骨枯，一书封神万书扑”。小说能不能火跟很多因素相关，输出质量、数量、编辑偏好、个人运气等等，总的来说算是一门玄学”。不少网络作家会采取在取材、文风等方面擦边球，满足读者的癖好。同时新技术让盗版产业链隐蔽化、成熟化趋势越发显著。日前，中国作家协会召开全国网络文学重点网站联席会议，进一步推进网络文学质量提升工程。全国40余家重点网络文学网站总裁、总编等围绕强化行业自律、提升
今日，微信安全中心发布《坚决遏制微信平台上诈骗行为的治理公告》称，针对持续高发的网络诈骗犯罪，微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度，致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。
4月23日消息，知名演员赵丽颖与冯绍峰离婚的消息突然公布，这一消息迅速登上微博热搜。该消息公布后，有网友反映微博客户端出现了短暂宕机、网络出错的现象。此前在2018年10月16日，赵丽颖和冯绍峰发布婚讯，当时也引发了微博宕机，系统一度出现卡顿。业内人士表示，宕机是因为瞬间流量暴增，导致微博出现卡顿。数据显示，赵丽颖与冯绍峰离婚的微博每分钟几乎能够刷新出上万条评论来，从微博评论点赞、话题、ID、搜索指数等各方面?
对于比尔·盖茨离婚新闻刷屏，同一天一则比尔盖茨疑似新欢为85后华裔女译员的消息引起网络热议。今天凌晨，王喆在其个人微博回复评论称「是单身女..
今日，医生用四毛钱药治好血液病男童”登上热搜，本想着这是一个医生救死扶伤的热议话题，却没想到引来了网友的不同看法。据悉，该热搜中的血液病..
由陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》将放映时间延长至5月12日。该片于今年2月12日大年初一上映，如今官方宣布密钥延期，将延长上映至5月12日..
Google 2021年5月的Android操作系统更新共解决了42个漏洞，其中4个被标记为关键严重程度。新的安全补丁2021-05-01修复了三个主要的关键缺陷，这些..
据媒体此前报道，3日晚热心市民在中通快递网点现场发现被打包的猫狗160余只，它们被发现时正准备被当做普通货物发往外地，中通快递和托运人没有出..
据路透社日前报道，经济合作与发展组织当地时间4月30日公布的数据显示，去年全球外国直接投资（FDI）降至15年低点，而中国作为少数几个保持增长的..
俗话说，风口上，猪都能起飞。在一个新兴市场一年，或许比得上你在传统的夕阳行业10年。这句话，一点都没错。现在的我们听了无数币圈的造富神话，..
最近，特斯拉饭圈式的回应再次被群嘲。事情是这样的，前段时间有特斯拉维权车主大闹上海车展，一时间特斯拉被舆论推上风口浪尖。..
【TechWeb】5月5日消息，据国外媒体报道，发端于汽车领域的全球半导体供应紧张，目前仍在持续，半导体产品的供不应求，推升了部分半导体产品的价格..
在 Windows 10 计算机上，微软部署了名为 CET 的控制流缓解措施，以实现硬件增强的堆栈保护。现在，Google Chrome 浏览器也借鉴了这一方案，为所有..
5月5日，《王者荣耀》官方宣布将重塑姜子牙，并邀请所有玩家参与重塑共创。这一次选择姜子牙重塑共创有着多方面的考虑：1、玩法机制上，姜子牙法师..
对于那些被检查出有先天缺陷的胎儿来说，如果能在出生前就对其进行矫正治疗，从而避免先天畸形的出现，将是一件多么美妙的事情。据外媒报道，英国..
一款型号为ASUS_I007D的华硕手机已经获得了BIS认证，这表明它即将在印度市场上架。虽然这款手机的营销名称还不清楚，但人们纷纷猜测它可能是华硕Z..
近日，广东联通携手格力电器和华为在格力电器总部开展了5G硬切片”专网改造项目，成功完成国内首个智能制造领域5G端到端硬切片专网测试。基于此前..
在有史以来对100岁以上的人进行的最详细的基因组研究中，研究人员发现了一些特殊的基因特征，这些特征似乎可以保护人们免受与年龄有关的疾病。改善..
5月5日消息，推特上曝光了华硕ZenFone 8 mini戴壳渲染图。如图所示，华硕ZenFone 8 mini采用矩阵相机方案，保护壳暗示该机还保留了3.5mm耳机孔，屏..
【TechWeb】5月5日，恒大汽车单日最大跌幅达7.4%，抹平了4月以来全部涨幅，值得注意的是，自上海车展开幕以来，恒大汽车从19日晚收盘价68.10港元，..
Windows Latest 报道称：微软正在为 Chromium Edge 浏览器开发两项新功能，分别是 Automatic HTTPS 和“已保存密码”的 Windows Hello 身份验证。..
据国铁集团数据，5月4日，全国铁路发送旅客1448.6万人次，开行旅客列车11099列，其中加开旅客列车1404列。5月5日，五一长假最后一天，全国铁路迎来..
周二的时候，加密消息传递服务提供商 Signal 在一篇博客文章中吐槽了被 Facebook 回绝的一则 Instagram 广告。广告内容旨在营销 Facebook 收集了大..