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荣耀400系列今日开售：国补售价2124元起 全系2亿主摄

2025-06-06 08:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:今日，荣耀400系列正式开启销售，该系列包含荣耀400和荣耀400Pro两款机型，起售价为2499元，在享受国家补贴后，到手价低至2124元起，这一价格在市场上颇具竞争力。

在外观设计上，荣耀400系列提供了海风蓝、流沙粉、揽月银、幻夜黑4款配色供消费者选择。其中，海风蓝和流沙粉两款配色采用了行业首创的流光织锦工艺，使得每款手机的背板纹理都独一无二，为消费者带来了个性化的视觉体验。

影像功能是荣耀400系列的一大亮点。该系列全系搭载了2亿超清写真人像主摄，并配备了旗舰同款的荣耀自研大王影像算法。此外，荣耀400系列还在国内行业首发了一系列AI功能，如AI图生视频、AI去褶皱、AI去眼镜反光等，这些功能将为用户带来更加便捷和智能的拍照体验。

荣耀400

续航能力方面，荣耀400系列同样表现出色。该系列配备了同档罕见的7200mAh第三代青海湖电池，能量密度高达880Wh/L，即使在重度使用场景下，也能满足用户一整天的续航需求。

屏幕方面，荣耀400系列手机正面采用了6.55英寸OLED屏，拥有2736*1264的高分辨率，支持120Hz刷新率、3840Hz高频PWM调光以及局部峰值亮度5000nit，同时还支持10.7亿色彩显示，为用户带来了清晰、流畅且色彩丰富的视觉体验。

在处理器配置上，荣耀400首发高通骁龙7Gen4处理器，而荣耀400Pro则搭载了满血版骁龙8Gen3处理器，这两款处理器都具备出色的性能表现，能够满足用户日常使用和游戏娱乐的需求。

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