荣耀400系列宣布将于5月28日 首发第四代骁龙7处理器

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，荣耀正式对外宣布，肖战成为荣耀数字手机的全球代言人。与此同时，荣耀还公布了荣耀400系列发布会的具体时间，该发布会将于5月28日19:30举办。

此次发布会，除了备受关注的荣耀400系列手机外，荣耀平板10、荣耀手表FIT以及荣耀耳机EarBuds X9也有望一同亮相。

荣耀400系列包含荣耀400和荣耀400Pro两款机型。在设计上，该系列全系采用直屏搭配金属中框的方案，并且全球首发流光织锦工艺。这一工艺独特之处在于，它将真丝感纤维与贝母珠粉等材料在真空环境中进行层层压制融合，经过随机切割后，每一台手机都呈现出独一无二的外观。

性能方面，荣耀400和荣耀400Pro各有亮点。荣耀400将首发第四代骁龙7处理器，而荣耀400Pro则搭载满血版第三代骁龙8处理器。不仅如此，荣耀400Pro还配备了荣耀自研的幻影引擎，官方宣称该引擎能让游戏帧率保持稳定，实现“游戏帧率保持一根直线干到底”的效果。

在影像功能上，荣耀400系列主打AI2亿像素超清写真人像。该系列将搭载AI光影写真人像引擎，以AI技术为核心，对手机人像美学进行重构。借助这一技术，用户可以实现自由构图，在同一场景中轻松定格出不同的人像光影艺术效果。

随着发布会的临近，荣耀400系列还将带来哪些惊喜，值得持续关注。

（举报）