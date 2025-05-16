首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀手机最新资讯  > 正文

荣耀400系列宣布将于5月28日 首发第四代骁龙7处理器

2025-05-16 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，荣耀正式对外宣布，肖战成为荣耀数字手机的全球代言人。与此同时，荣耀还公布了荣耀400系列发布会的具体时间，该发布会将于5月28日19:30举办。

此次发布会，除了备受关注的荣耀400系列手机外，荣耀平板10、荣耀手表FIT以及荣耀耳机EarBuds X9也有望一同亮相。

微信截图_20250516112117.png

荣耀400系列包含荣耀400和荣耀400Pro两款机型。在设计上，该系列全系采用直屏搭配金属中框的方案，并且全球首发流光织锦工艺。这一工艺独特之处在于，它将真丝感纤维与贝母珠粉等材料在真空环境中进行层层压制融合，经过随机切割后，每一台手机都呈现出独一无二的外观。

性能方面，荣耀400和荣耀400Pro各有亮点。荣耀400将首发第四代骁龙7处理器，而荣耀400Pro则搭载满血版第三代骁龙8处理器。不仅如此，荣耀400Pro还配备了荣耀自研的幻影引擎，官方宣称该引擎能让游戏帧率保持稳定，实现“游戏帧率保持一根直线干到底”的效果。

在影像功能上，荣耀400系列主打AI2亿像素超清写真人像。该系列将搭载AI光影写真人像引擎，以AI技术为核心，对手机人像美学进行重构。借助这一技术，用户可以实现自由构图，在同一场景中轻松定格出不同的人像光影艺术效果。

随着发布会的临近，荣耀400系列还将带来哪些惊喜，值得持续关注。

肖战代言 荣耀400系列发布会定档5月28日

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 5月发布 荣耀400全球首发第四代骁龙7

    高通发布第四代骁龙7处理器，荣耀400系列将全球首发。该处理器采用台积电4nm工艺，CPU首次采用1+4+3架构组合，多核性能提升27%，GPU渲染速度提升30%。荣耀400系列包含标准版和Pro版，均采用直屏设计，其中Pro版搭载满血版第三代骁龙8处理器，机身仅7.8mm厚。新机采用流光织锦工艺，将真丝纤维与贝母珠粉等材料在真空环境中压制融合，使每块背板纹理独一无二。

    ​高通骁龙7 ​荣耀400发布 ​4nm工艺

  • 5月发布！荣耀400系列获认证：骁龙7 Gen4+骁龙8 Gen3双机型

    荣耀400系列两款新机DNP-AN00和DNN-AN00已通过无线认证，预计5月发布。标准版搭载骁龙7+ Gen4芯片，采用4nm工艺，1+3+4架构，性能较上代提升23%，配备6.55英寸1.5K直屏；Pro版搭载骁龙8 Gen3，配备6.69英寸1.5K四曲屏。全系标配新一代青海湖电池，容量达7000mAh，兼顾轻薄与续航。外观采用三角排列+圆角矩形底座设计，辨识度高。Pro版将搭载2亿像素主摄。

  • 荣耀400系列处理器敲定：全系骁龙平台 国行特供

    数码博主曝光荣耀400系列核心参数：标准版搭载骁龙7+Gen4处理器，采用6.55英寸1.5K直屏，内置7200mAh超大电池；Pro版配备满血版骁龙8 Gen3处理器，同样采用6.55英寸直屏和7200mAh电池。相比海外版，国行版配置全面增强，主打2亿像素超清影像和多项AI创新功能。工业设计上首创流光织锦工艺，融合真丝纤维与贝母珠粉等材质，打造独特背板设计。该系列将于本月发布，由肖战代言。

    ​荣耀400系列 ​骁龙处理器 ​7200mAh电池

  • 荣耀400系列开启预约 将于本月正式发布

    荣耀400系列包含荣耀400与荣耀400Pro两款机型。荣耀400标准版在设计上独具特色，采用矩阵相机DECO，后置双摄配置。外观配色方面，提供幻夜黑、揽月银河海风蓝三种选择，能满足不同消费者的审美需求。在存储版本上，该机型有12GB256GB、12GB512GB和16GB512GB三种规格可供挑选。

    ​荣耀400系列 ​荣耀400Pro ​矩阵相机DECO

  • 荣耀400系列代言人官宣：就是肖战

    5月16日，荣耀宣布肖战成为荣耀数字手机全球代言人，其首款代言机型为即将发布的荣耀400系列。该系列已在荣耀商城开启预约，包含荣耀400和400 Pro两款机型，提供幻夜黑、揽月银和海风蓝三种配色。400系列搭载第四代骁龙7处理器，400 Pro则配备满血版第三代骁龙8，主打AI+2亿像素超清写真人像功能。新机将采用AI光影写真人像引擎技术，支持自由构图和同场景多人像光影艺术效果。存储方面，400提供12GB+256GB/512GB及16GB+512GB版本，400 Pro额外增加16GB+1TB选项。

    ​荣耀数字手机 ​肖战代言 ​荣耀400系列

  • 5月发布！荣耀400荣耀400 Pro入网：最高90W快充

    荣耀400系列新机通过国家认证，预计5月发布。标准版搭载骁龙7 Gen4芯片，采用台积电4nm工艺，6.55英寸1.5K直屏，Geekbench6多核跑分4850，较上代提升23%。Pro版配备骁龙8 Gen3处理器，6.69英寸1.5K等深四曲屏，搭载2亿像素主摄。全系支持80W/90W快充，配备新一代青海湖电池，容量或达7000mAh。外观采用三角排列+圆角矩形底座异形设计，辨识度高。

    ​荣耀400 ​荣耀400Pro ​快充

  • 荣耀400系列全球首发“流光织锦”工艺：每一台都独一无二

    荣耀400系列5月14日开启预约，包含标准版和Pro版两款机型。新机采用"流光织锦"工艺，将真丝纤维与贝母珠粉等材料融合，打造独特纹理后盖。标准版配备6.55英寸1.5K直屏，搭载骁龙7+Gen4芯片；Pro版采用6.69英寸1.5K等深四曲屏，搭载骁龙8+Gen3芯片。全系标配新一代青海湖电池，容量达7000mAh，主打AI影像功能，支持2亿像素超清写真人像和AI光影人像引擎，可实现自由构图和多重光影艺术效果。提供幻夜黑、揽月银、海风蓝三种配色。

    ​荣耀400系列 ​流光织锦工艺 ​高通骁龙7

  • REDMI Turbo 4 Pro官宣4月24日发布 首发第四代骁龙8s

    REDMI品牌正式宣布旗下新机型Turbo4Pro将于4月24日19:00迎来发布时刻，这一消息随即引发了科技爱好者与消费者的广泛关注。伴随官宣消息，一张由乒乓球名将樊振东手持REDMI Turbo4Pro真机的海报同步公开，新机外观设计得以初露端倪

    ​REDMI ​Turbo4Pro ​智能手机发布

  • REDMI Turbo 4 Pro跑分公布：破240首发第四代骁龙8s

    Redmi Turbo4 Pro将于4月24日19:00发布，搭载高通第四代骁龙8移动平台，性能显著提升，采用全新大核设计，配备Adreno 825 GPU，屏幕为6.83英寸1.5K LTPS直屏，支持光学指纹识别技术，内置7550mAh大电池并支持90W快充，同时在影像系统上也进行了大幅升级，满足用户多样化拍摄需求。

    ​REDMI ​Turbo4Pro ​骁龙8s

  • 荣耀400 Pro跑分出炉：预计搭载降频版骁龙8 Gen3平台

    快科技5月2日消息，近日，荣耀 400 系列新机备受关注，荣耀400 Pro现身Geekbench在线数据库，部分规格随之曝光。从数据库信息来看，荣耀400 Pro搭载骁龙 8 Gen3处理器，参与跑分的原型机配备12GB运行内存，其运行安卓15系统，CPU具备8核心，基础频率2.04GHz，不同集群核心频率有所差异，最高达 3.05GHz，配备 Adreno 750 GPU。从芯片的参数规格来看，隶属降频版本的骁龙8 Gen3移动平台。结合此前爆料，荣耀400 Pro亮点颇多。影像方面，后置200MP主摄、50MP长焦镜头，前置50MP自拍镜头，拍照能力值得期待。屏幕为6.7英寸1.5K OLED屏，120Hz

    ​荣耀400 ​Pro ​骁龙8

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM