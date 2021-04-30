云顶之弈光明与黑暗新特质新羁绊汇总 新版本新增羁绊棋子一览

英雄联盟在最近更新了云顶之弈的第五赛季光明与黑暗，新增了很多新的特质羁绊以及职业，很多玩家还不清楚有哪些，下面就来为大家分享一下云顶之弈的光明与黑暗新羁绊。

破败军团

【破败军团】英雄们获得攻击力和法术强度。每件由【破败军团】英雄装备的【黑暗武器】都会使所有【破败军团】英雄们身上的来自【破败军团】羁绊加成提升10%，至多可叠加4次。

（3）30攻击力和法术强度

（6）80攻击力和法术强度

（9）140攻击力和法术强度

黑夜使者

【黑夜使者】在生命值首次跌到50%以下时，会为自身提供一个持续8秒的护盾，护盾值相当于一部分最大生命值。当这个效果触发时，【黑夜使者】还会获得伤害加成。

（2）30%护盾值，20%伤害加成

（4）60%护盾值，30%伤害加成

（6）90%护盾值，40%伤害加成

（8）140%护盾值，50%伤害加成

魔女

在战斗环节开始时，最靠近你的【魔女】英雄们的中心位置的那名英雄会被选为【魔女领袖】，获得60%额外法术强度。 每当一名【魔女】英雄施放其技能时，就会有15%法力消耗转化为对【魔女领袖】的法力供给。

（3） 在战斗环节开始时，最靠近你的【魔女】英雄们的中心位置的那名英雄会被选为【魔女领袖】，获得60%额外法术强度。每当一名【魔女】英雄施放其技能时，就会有15%法力消耗转化为对【魔女领袖】的法力供给。

小恶魔

【小恶魔】们获得攻击速度。每当一名【小恶魔】阵亡时，一个不完美的同类【次级小恶魔】（星级少1级且没有装备）就会从【小恶魔】传送门中跳出来并加入战斗!

（3）5%攻击速度

（5）50%攻击速度

（7）125%攻击速度

屠龙勇士

【屠龙勇士】获得额外法术强度。在战斗环节开始后，一旦友方【屠龙勇士】首次参与击杀了一名具有至少1750最大生命值的敌人后，所有友军就会获得额外法术强度，持续到战斗环节结束为止。

（2） 【屠龙勇士】们获得30法术强度;所有友军会获得20额外法术强度

（4） 【屠龙勇士】们获得70法术强度;所有友军会获得50额外法术强度

丧尸

当3名友方英雄阵亡时，【缝合巨怪】将从它的坟墓中苏醒。【缝合巨怪】会基于己方【丧尸】英雄们的总星级来获得额外的生命值和攻击力。 【缝合巨怪】还将从在战斗环节开始时与坟墓相距最近的3名【丧尸】英雄那里各获得他们身上随机一件装备的复制品。

（3）1000生命值，100攻击力

（4）1300生命值，130攻击力

（5）1600生命值，160攻击力

圣光卫士

【圣光卫士】获得护甲、魔法抗性和法术强度提升。当他们阵亡时，他们会将这个加成平分给所有存活着的【圣光卫士】。

（3）30护甲和魔法抗性;30%法术强度

（6）50护甲和魔法抗性;50%法术强度

（9）70护甲和魔法抗性;70%法术强度

黎明使者

【黎明使者】在生命值首次跌到50%以下时，会清除身上的控制效果并急速回复其一部分最大生命值。当这个治疗触发时，所有友方【黎明使者】都会获得10%额外伤害。

（2）30%最大生命值

（4）60%最大生命值

（6）100%最大生命值

（8）160%最大生命值

神佑之森

如果己方英雄们的邻格上有至少一名【神佑之森】英雄，就会在战斗环节开始后的几秒内免疫控制效果。

（2）4秒

（4）6秒

龙族

（3） 在每个对抗玩家的战斗环节结束时，在你的备战席上生成一颗【龙蛋】。蛋越大，孵化所需的时间就越久，并且获得的奖励就会越稀有。 (5) 【龙蛋】是金色的!金色蛋可以孵出更稀有的战利品。 在【狂暴模式】中，【龙蛋】的孵化速度会更快一些!

（3） 在每个对抗玩家的战斗环节结束时，在你的备战席上生成一颗【龙蛋】。蛋越大，孵化所需的时间就越久，并且获得的奖励就会越稀有。

（5） 【龙蛋】是金色的!金色蛋可以孵出更稀有的战利品。

铁甲卫士

所有友军获得额外护甲。

（2）40护甲

（3）90护甲

永猎双子

【狼灵】从【千珏】中分离出来，成为一位次要英雄。【狼灵】不会被算入你的单位上限，并且会获得【千珏】的所有属性加成。

（1） 【狼灵】从【千珏】中分离出来，成为一位次要英雄。【狼灵】不会被算入你的单位上限，并且会获得【千珏】的所有属性加成。

复生亡魂

在每个战斗环节中，【复生亡魂】会在初次阵亡后复活。一旦复活，他们受到和造成的伤害就会提升30%。

（2） 以30%生命值复活

（3） 以75%生命值复活

刺客

固有能力:在战斗环节开始时，【刺客】们会跳到敌方后排。 【刺客】们的技能可以暴击并且他们会获得额外暴击几率和额外暴击伤害。

（2）10%暴击几率;25%暴击伤害

（4）30%暴击几率;55%暴击伤害

（6）50%暴击几率;90%暴击伤害

游侠

在战斗环节开始4秒后，【游侠】们获得持续4秒的攻击速度加成。此后，他们每过4秒就会重获这个攻击速度加成。

（2）60%攻击速度

（4）140%攻击速度

斗士

【斗士】们获得额外生命值。

（2）400额外生命值

（4）1000额外生命值

征服者

【征服者】们获得攻击速度，并且他们在施放一次技能后的首次攻击会回复自身，回复额相当于该次攻击的50%实际伤害值。

（2）25%攻击速度

（4）60%攻击速度

（6）150%攻击速度

（8）250%攻击速度

复苏者

【复苏者】们每秒回复自身一定百分比的最大生命值。如果他们生命值已满，则会回复法力值作为替代。

（2）3%生命值或法力值

（4）6%生命值或法力值

神谕者

所有友军获得普攻法力回复。

（2） +3普攻法力回复

（4） +6普攻法力回复

骑士

所有友军会从所有来源的伤害中格挡固定数额的伤害值。

（2）15伤害格挡

（4）40伤害格挡

（6）75伤害格挡

法师

【法师】们获得法术强度提升，并且每当有一位英雄施放技能时，他们会获得额外法术强度，至多可叠加10层。

（2）20法术强度，2%额外法术强度

（4）50法术强度，5%额外法术强度

神盾战士

在战斗环节开始时，【神盾战士】们自带一层护盾，并且每秒都会获得攻击力。

（3）300护盾值，每秒3攻击力

（6）600护盾值，每秒10攻击力

秘术师

所有友军获得魔法抗性

（2） 所有友军获得40魔法抗性

（3） 所有友军获得100魔法抗性

（4） 所有友军获得180魔法抗性

重骑兵

固有能力:【重骑兵】们一旦移动，就会朝着他们的目标发起快速冲锋。 【重骑兵】们获得伤害减免。在战斗环节开始时和每次冲锋后，这个效果都会翻倍，持续4秒。

（2）15%伤害减免

（3）25%伤害减免

（4）35%伤害减免

大魔王

【大魔王】英雄们需要花费小小英雄的生命值而非花费金币来购买。他们在被售出时会换来金币而非生命值。在一对一战斗中，永远别低估他的饥渴所带来的力量。

（1） 【大魔王】英雄们需要花费小小英雄的生命值而非花费金币来购买。他们在被售出时会换来金币而非生命值。在一对一战斗中，永远别低估他的饥渴所带来的力量。

神王

如果你“恰好”拥有1名【神王】时，该【神王】会对那些至少拥有1个对立羁绊的英雄们造成30%额外伤害。 【盖伦】的对立羁绊:破败军团，暗夜使者，魔女，小恶魔，屠龙勇士，丧尸，复生亡魂 【德莱厄斯】的对立羁绊:圣光卫士，黎明使者，神佑之森，龙族，铁甲卫士

（1） 如果你“恰好”拥有1名【神王】时，该【神王】会对那些至少拥有1个对立羁绊的英雄们造成30%额外伤害。【盖伦】的对立羁绊:破败军团，暗夜使者，魔女，小恶魔，屠龙勇士，丧尸，复生亡魂。【德莱厄斯】的对立羁绊:圣光卫士，黎明使者，神佑之森，龙族，铁甲卫士

驯龙大师

【驯龙大师】可部署一只【龙宝宝】到棋盘上的任意角落。【龙宝宝】获得其【驯龙大师】100%的攻击速度并且会在阵亡后为其【驯龙大师】回复50法力值。

（1） 【驯龙大师】可部署一只【龙宝宝】到棋盘上的任意角落。【龙宝宝】获得其【驯龙大师】100%的攻击速度并且会在阵亡后为其【驯龙大师】回复50法力值。