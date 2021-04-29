ofo小黄车创始人戴威被限制消费 执行标的515652元

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日消息:据天眼查显示，4月28日，东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司(ofo小黄车关联公司)新增一条限制消费令，案号(2020)粤0303执26526号，限制消费人员为东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司及其法定代表人戴威。东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司为东峡大通(北京)管理咨询有限公司全资控股子公司，后者由OFO (HK) Limited100%持股。

该限制消费令关联案件为东峡大通（北京）管理咨询有限公司与刘某，舒玉林等相关生命权、健康权、身体权纠纷。2020年12月8日，东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司等成被执行人，执行标的为515652元，执行法院为深圳市罗湖区人民法院。限制消费令详情显示，在该限制消费令中，戴威不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费，购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋等。

据了解，北京拜克洛克科技有限公司成立于2015年8月，注册资本约38.52万，公司经营范围包括:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务等。天眼查股东信息显示，戴威持股36.02% 为该公司最大股东，第二、第三大股东为滴滴商业服务有限公司、北京经纬美创科技有限公司，持股比例分别为25.32%、10.15%。