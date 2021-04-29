ofo小黄车创始人戴威被限制消费 执行标的515652元

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 小黄车最新资讯 > 正文

ofo小黄车创始人戴威被限制消费 执行标的515652元

2021-04-29 17:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日消息:据天眼查显示，4月28日，东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司(ofo小黄车关联公司)新增一条限制消费令，案号(2020)粤0303执26526号，限制消费人员为东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司及其法定代表人戴威。东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司为东峡大通(北京)管理咨询有限公司全资控股子公司，后者由OFO (HK) Limited100%持股。

戴威，ofo

该限制消费令关联案件为东峡大通（北京）管理咨询有限公司与刘某，舒玉林等相关生命权、健康权、身体权纠纷。2020年12月8日，东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司等成被执行人，执行标的为515652元，执行法院为深圳市罗湖区人民法院。限制消费令详情显示，在该限制消费令中，戴威不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费，购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋等。

据了解，北京拜克洛克科技有限公司成立于2015年8月，注册资本约38.52万，公司经营范围包括:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务等。天眼查股东信息显示，戴威持股36.02% 为该公司最大股东，第二、第三大股东为滴滴商业服务有限公司、北京经纬美创科技有限公司，持股比例分别为25.32%、10.15%。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ofo小黄车戴威再被限制高消费

    企查查APP显示，4月28日，OFO小黄车关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司法定代表人戴威再次收到限制消费令，执行法院为深圳市罗湖区人民法院。

    ofo小黄车 戴威 戴威被限制消费

  • 你的押金退了吗？ofo小黄车创始人戴威被限制消费

    天眼查App显示，4月28日，东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司(ofo小黄车关联公司)新增一条限制消费令，案号(2020)粤0303执26526号。限制消费人员为东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司及其法定代表人戴威。东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司为东峡大通(北京)管理咨询有限公司全资控股子公司，后者由OFO (HK) Limited100%持股。此次限制消费令由深圳市罗湖区人民法院下发，戴威的限制包括:不得乘坐飞机?

    ofo 戴威

  • 押金退了吗？ofo小黄车创始人戴威再被限制消费 执行标的超50万元

    天眼查App显示，近日，东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司(OFO小黄车关联公司)新增一条限制消费令，限制消费人员为东峡大通(北京)管理咨询有限公司深圳分公司及其法定代表人戴威，执行标的为515652元。

    ofo 戴威 小黄车

  • 买二手还能货到付款，优信二手的服务真心不错

    我说自己花15万能买到了A级奔驰车，很多人都不相信，但如果我告诉你是二手的呢?二手车不好选是众所周知的，特别是对车子不懂的人，情愿花同样的钱买辆低档新车，也不会考虑二手的高档车。 起初我也是想拿着手里的十几万块钱买辆新车，但是跑好几家多4S店，先不说车怎么样，当我告诉销售预算是十四五万后，明显感觉他们的态度大打折扣。车展也去看过了，但15万下能买到的新车确实看不上眼，朋友随口一句“你还不如买个二手车”，成

    优信二手车

  • 朱啸虎回应投资ofo只有自己赚了钱：转让股份前已征求意见

    今日，朱啸虎在朋友圈回应“ofo败局中仅有他赚到了钱”一事。他做了澄清表示:1）我们不是最后给签字页的（给了也没用，软银尽调后已经决定不投了);

    朱啸虎 ofo 朋友圈

  • 销售二手事故被判“退一赔三”！特斯拉专家团称切割比原装车更安全

    近段时间以来，特斯拉因“销售二手事故车被判退一赔三”的事件，引发广泛关注。据财经网报道，2019年6月1日，韩先生过特斯拉中国官网与特斯拉公司签订《二手车订购协议》，购买Model S二手车一辆，并于2019年5月31日付款379700元。韩先生表示，购车前，特斯拉公司承诺其销售的二手车在置换车辆完成过户前经过二百多道工序的车辆检测，车况良好、无结构性损伤、五年以下车辆且总行驶里程不超过八万公里，符合特斯拉标准的车辆提供二

    特斯拉 二手 model

  • 小米关联公司申请“米”相关商标

    小米宣布造车后，小米车的名字成为我们关注的话题。据天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“米车”商标，国际分类涉及运输工具、餐饮住宿、金属材料等，目前商标状态均为“商标申请中”。

    小米 小米商标 商标申请

  • 小米汽车名称定了？小米申请注册“米”商标

    企查查APP显示，小米科技有限责任公司于4月1日申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12类运输工具，商标状态为注册申请中。企查查显示，该公司曾于2018年就曾申请注册41类 教育娱乐、9类 科学仪器等类别，目前已注册成功。

    小米汽车 米车

  • 光裕出狱后首次公开亮相

    今晚，在国美零售全球投资人会议上，国美创始人黄光裕出狱后首次公开亮相。他在会上回答了投资者提问，对国美业务进行了解读与展望。

    黄光裕 国美电器

  • 东芝宣布CEO谷畅昭辞职 董事长接任

    东芝公司今天宣布，CEO车谷畅昭（Nobuaki Kurumatani）辞职，立即生效。东芝同时宣布，任命董事长纲川智(Satoshi Tsunakawa)为新任CEO。

    东芝 东芝高管

  • 我，鉴师，做审核生意年入几千万

    这一期《后窗》，我找到了从事内容审核业务的一线从业者、从0到1搭建内容审核体系的互联网大厂内容安全总监，以及All in内容审核的创业者。

    鉴黄师 黄色网站 审核员

  • 章退出魅族法定代表人

    3月29日，珠海市魅族科技有限公司发生多项工商变更，黄秀章退出法定代表人职位，由黄质潘接任。同时，经营范围新增“虚拟现实设备制造;智能家庭消费设备制造;电子元器件制造”等。

    黄秀章 黄质潘 魅族

  • 特斯拉电动卡车原型正在进行测试 仍计划今年开始交付

    据国外媒体报道，3月上旬，外媒在航拍中发现，2017年11月份推出、目前仍尚未开始交付的特斯拉电动卡车Semi，已在弗里蒙特工厂内的测试区域进行测试。

    特斯拉 sem

  • 恒大汽车车展一次亮相9 明年大规模交付

    4月19日，上海国际车展正式揭开帷幕，国内各大汽车厂商，也趁此契机，推出自家旗下的重磅车型。上海车展，恒大汽车也没有缺席，并且一口气首发亮相九款车型，这在国内汽车史上也是头次出现。在造车领域，恒大汽车虽然起得晚，但是势必要赶上早集。恒大汽车表示，这九款车型可覆盖全球95%的豪华车细分市场。为了切入造车市场，恒大汽车已经开始不计成本的投入。恒大汽车总裁刘永灼表示，截至目前，恒大已在新能源汽车产业投入474亿?

    恒大 恒大汽车

  • 买完不能上牌了浦东车管所称特斯拉目前上牌正常

    综合国内媒体报道，今日，有传闻称，上海浦东车管所暂时停止为特斯拉车型上牌。一段“特斯拉被停止上牌”的对话截图在网上流传。对话称，因某些原因，今天开始所有车管所不给特斯拉新车上牌。

    特斯拉 特斯拉上牌

  • 特斯拉维权男车主爆料：自己通过牛购票进入车展

    自从2021上海车展特斯拉展台，发生维权车主登上车顶维权事件后，各种关于特斯拉汽车刹车、数据、态度等话题屡屡登上微博热搜，似乎也成了网友茶余饭后”讨论的热门话题。日前，有消息传出，上海车展特斯拉维权女车主是利用伟巴斯特的媒体证进入车展。不久后，伟巴斯特官方也发表声明称，伟巴斯塔和其工作人员与某品牌维权事件及人士并无任何关联。今日下午这位特斯拉车顶维权女车主表示，关于媒体日通行证，我是实名申请，并且由车

    特斯拉 蔚来 微博

  • 海睿科技打造埔区首个都市智慧菜园

    近日，在黄埔科学城创意大厦的天台上，一片绿意葱嵘生机盎然，辣椒、茄子、莴笋、南瓜、黄瓜、生菜、西红柿等各类蔬菜瓜果茂盛生长在高楼林立的城市半空中，与湖光山色的科学城相映形成3D立体城市森林公园的视觉效果。 立于城市半空的“小菜园” 这片立于半空中的蔬果园是由广州海睿智能科技股份有限公司（以下简称：“海睿科技”）倾力打造的黄埔区首个具有人工智能科技元素的空中菜园，将 100 多平方米的天台空间与互联网、物联

    海睿科技 智慧菜园

  • 元创猫创始人敬茹谈多元智能

    世界著名教育心理学家霍华德·加德纳通过大量的心理学的研究证据认为:人类思维和认识世界的方式是多重的，提出认识独立个体所具有不同认识类型和能力的多元理论思想，这就是“多元智能理论”。二十多年来，该理论已经广泛应用于欧美国家和亚洲许多国家的幼儿教育上。哈佛大学教育研究院对美国 41 所“应用多元智能理论的学校”进行调查研究，证实在多元智能理论指导下的教育模式是行之有效的。其中81%的学校在学科成绩上有所提高，

    元创猫

  • 定了！我国首辆火星命名正式公布：“祝融号”

    今日上午，中国航天日主场活动开幕式在南京举行，开幕式上，我国首辆火星车名称揭晓，经全球征名、专家评审、网络投票等层层遴选，最终“祝融号”脱颖而出。据悉，此前国家航天局探月与航天工程中心曾公开向全国民众征集名称，并开展投票选举。在全国选举中，弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、风火轮、追梦、天行、星火共10个名称被确定为命名范围。据介绍，祝融在中国传统文化中被尊为最早的火神，象征着我们的?

    火星车 祝融号 太空探索

  • 央视评特斯拉回应维权事件：怎么不拿的质量来“杠”？

    针对近日持续发酵的特斯拉车主上海车展维权一事，央视新闻发文称，之前强势表态“对不合理诉求不妥协”的特斯拉终于道歉了。站在车顶高呼“刹车失灵”的维权方式固然不妥，但如果不是舆论压力，“不妥协”的特斯拉多久才会道歉？

    特斯拉
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM