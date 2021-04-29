华为否认寻求控制北汽极狐：没有此事

日前，有消息称，华为寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下电动车品牌 ARCFOX，最快有望在 7 月敲定交易。
对此，华为方面相关人士回应称:“没有此事，华为在与北汽极狐品牌的合作中，以Huawei Inside模式提供全栈智能汽车解决方案，在该模式下，双方推出首款车型极狐阿尔法S华为HI版，该车型已在上海车展亮相，华为的角色是部件供应商。”
（图源：华为官网）
日前，有消息称，华为寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下电动车品牌 ARCFOX，最快有望在 7 月敲定交易。
对此，华为方面相关人士回应称:“没有此事，华为在与北汽极狐品牌的合作中，以Huawei Inside模式提供全栈智能汽车解决方案，在该模式下，双方推出首款车型极狐阿尔法S华为HI版，该车型已在上海车展亮相，华为的角色是部件供应商。”
（图源：华为官网）
2021 年 4 月 19 日，在第十九届上海国际汽车工业展览会上，全球首款 3 激光雷达量产车——极狐阿尔法S 华为HI版正式发布。极狐阿尔法S 华为HI版是首款搭载华为鸿蒙OS的量产车型，也是首款搭载华为高阶自动驾驶ADS系统的量产车型。新车具备400TOPS超强算力+ 3 激光雷达，以及达到华为最高阶自动驾驶水平、可以满足城市全场景自动驾驶，同时实现代客泊车+远程召唤等功能，是行业首屈一指的高端智能电动汽车。
第一辆“华为汽车”终于降临了！虽然不是华为设计制造，但灵魂却是华为赋予的。4月17日晚，北汽新能源旗下高端品牌极狐推出了全新的智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S，其中华为HI版版本拥有鸿蒙OS系统的智能座舱，并搭载华为麒麟车载芯片，价格38.89万元起，高配版42.99万元，预计年内交付。值得一提的是，虽然这是华为和造车第一次间接触电，但是赫然宣称已经“做到自动驾驶的技术第一”。华为凭什么敢于喊出如此口号呢？华为智能汽车
上海车展开幕前夕，国内汽车圈被华为自动驾驶所“引爆”，前几日，华为自动驾驶路测视频，引发全网网友关注，原因是华为自动驾驶展现出极高的智能化水平，不少网友也表示，华为自动驾驶是目前见过最符合其想象的自动驾驶。不过，与特斯拉的FSD相比，华为自动驾驶此前即为低调，很多人还不了解华为自动驾驶的真实水平如何，就搬出了这样的路测视频，难免太过震撼，不少网友甚至质疑是“PPT”技术。但是紧接着官方就开始正式发布搭载
4月14日晚间，小鹏第三款量产车型，小鹏P5正式发布。同时，小鹏P5的到来，也将为小鹏汽车，抢下了全球首款搭载激光雷达量产车的称号。只不过，作为全球首款搭载激光雷达量产车，小鹏P5的关注度，却被华为自动驾驶技术上车的北汽极狐阿尔法S和极氪001所截流。同时，在前几日，网络上还流传出极狐阿尔法S，在拥堵市区道路测试华为自动驾驶能力的路试视频，华为自动驾驶技术所展现出的性能，已经超出了不少车迷朋友，对当前自动驾驶技
在今天的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军向媒体表示：华为目前已与三个伙伴合作，将推出三个品牌的智能汽车。
4月28日消息，据媒体报道，华为内部已任命欧洲消费者业务总裁戢仁贵接替汪严旻，出任华为全球生态发展部总裁。汪严旻将负责新成立的生态特别项目优化组。据称，该特别项目优化组和汽车业务有关。在华为内部来看，主要是针对华为智选新增的汽车品类。消息人士表示，不同于车 BU，这个组应该是专门负责华为智选中汽车品类的发展等相关工作。”此外，该知情人士透露，相比其它华为智选产品，智能汽车是一个比较大的品类，在产品规划、
华为不造车，而是要帮车企造好车！近日，华为轮值董事长徐直军在华为全球分析师大会上表示，2018年华为提出将帮助车企造好车，这一战略至今未变。但作为ICT行业的企业，华为也希望与车企打造一些新的商业模式。徐直军透露，目前华为已选择了三个合作伙伴，分别是北汽、长安汽车和广汽集团，华为计划与他们共同打造三个子品牌。“我们还设计了‘华为inside’的品牌，以后大家看到这个车上有这个logo，就知道是华为参与了?
4月21日，华为体验店、华为商城开售汽车赛力斯华为智选SF5。根据数据，该款汽车在开售后的两天内订单突破3000。
华为不造车，要帮车企造好车。这是华为在汽车产业一直对外宣称的定位。4月12日，华为轮值董事长徐直军在全球分析师大会上透露，华为已经与三家车企合作伙伴进行深度合作打造三个子品牌，今年第四季度打上“华为inside”标识的智能汽车将陆续推出。他透露，华为已经与长安和广汽、北汽三家车企合作伙伴进行深度合作，打造了三个子品牌，今年底将有一系列的新车推出来。一是北汽新能源，打造ARCFOX极狐品牌，今年第四季度开始，未来?
4月12日，华为举行全球分析师大会，华为轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，大家都认为华为应该造车，但华为不造车，但将推动汽车行业与ICT行业的融合。“大家都觉得华为就应该造车，华为有这个品牌，有这个技术能力，应该造车。你为什么不跟大家一样造车呢？小米都造车了。”徐直军表示，但是我告诉大家，华为做这个决策，是经过了多年的讨论，慎重地来决策的。他强调，产业界不是需要华为这个品牌的车，更需要华为ICT的?
企查查APP显示，华为技术有限公司于4月14日申请注册HUAWEI COMBO商标，国际分类为28类 健身器材、41类 教育娱乐，目前商标状态为注册申请中。据悉，欧宝汽车曾于2011年发布Combo汽车，级别为紧凑型MPV。
外界一直很关心，华为到底会不会亲自造车，毕竟小米、滴滴甚至是大疆在这个领域都已经有或者准备有一些大的动作。华为全球分析师大会于4月12日举行。华为副董事长、轮值董事长徐直军表示，华为将强力投资自动驾驶软件，推动汽车行业与ICT（信息通信技术）行业的融合，为华为带来长期战略的发展机会。关于造车方面，徐直军表示华为计划与3个车企合作打造3个汽车子品牌。汽车产业界需要华为不是需要华为这个品牌的车，而是需要华为技
日前2021国际汽车关键技术论坛在上海举办，华为智能汽车解决方案BU总裁王军发表了「创新融合，共赢未来」的主题演讲。王军称，今年将有多款使用华为智能汽车部件的重磅车型上市，正式开启华为智能汽车解决方案的规模商用新征程。
李想表示，「理想汽车现在和以后，所有车型的辅助驾驶和自动驾驶都是完全标配的，包含软件、数据服务、地图服务、算力硬件、传感器等，既不收软件激活的费用，也不收订阅的费用，无论什么价位的车都一样标配。我们自研的自动驾驶系统（标配508Tops算力和激光雷达）明年完全可以和华为、特斯拉正面较量。」
华为目前正启动对线下渠道的改造升级，为引入新能源汽车销售做准备。北汽蓝谷与华为联名推出的ARCFOX极狐阿尔法S HBT有望率先入驻。此前，华为智能汽车解决方案 BU 通过官方微博预热了 ARCFOX 极狐阿尔法 S。后者定位新一代智能豪华纯电轿车，将于4月17日在上海发布。
4月12日，华为举办全球分析师大会。华为副董事长、轮值董事长徐直军会上讲解华为整体战略。徐直军表示，华为2020年业绩符合预期。手机业务去年下滑，但进一步完善了笔记本、平板等其他硬件领域的布局，所以公司收入整体保持增长。面向未来的可持续发展，华为进一步加大了研发投入，去年研发投入占销售收入15.9%。2021年对华为而言是继续充满挑战的一年，也是未来发展战略逐步清晰的开始。他提到，华为将加大对自动驾驶投资，推动汽
4月18日上午，华为智能汽车解决方案2021新品发布会在上海车展正式开启，展示了华为在汽车产业推出了全新理念、新产品、新技术。华为智能汽车解决方案BU总裁王军在会上表示，华为将会持续加大对汽车行业的投入，今年在研发上的投资将达到10亿美元，研发团队超过5000人，其中自动驾驶超过2000人。目前，首款搭载华为HI解决方案的北汽极狐阿尔法S已经正式发布，该方案中包括计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、
今年的上海车展，新能源汽车企业可以说是绝对的主角，而在车展之前华为在自动驾驶技术上的展示，更是让外界对未来国产汽车品牌充满了希望。日前，理想汽车CEO李想在微博表示，我们自研的自动驾驶系统（标配508Tops算力和激光雷达）明年完全可以和华为、特斯拉正面较量。
日前华为分析师大会现在正在深圳举行，华为企业 BG 全球金融业务部总裁曹冲，对华为是否会迈入支付领域作了回应。他表示，华为目前没有进入支付市场的计划。在金融领域，华为的业务核心仍然是将 ICT 技术用于帮助并赋能金融客户实现数字化转型。
长安汽车、华为公司和宁德时代的合作始于2020年四季度，内部代号为「CHN 项目」，名称取自三家公司英文名首字母。该项目旨在基于三方的能力优势，共同研究汽车应用生态、Vehicle OS、计算与通信架构、高压系统及底盘机械等平台技术。三方计划共同打造一个高端智能汽车品牌，一个智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，和一个智慧能源生态。
近日，华为的鸿蒙2.0系统已经开始公测，不少用户已经报名参加并收到了华为的推送，系统由基于安卓定制的EMUI 11切换到鸿蒙OS。对网友来说，升级鸿..
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在去年，三星推出Galaxy S20系列时首次带来了廉价版的Galaxy S21 FE机型，配备了与顶级旗舰相同的核心配置，但售价更低。此前有消息称，三星今年将..
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今年3份，macOS 版微信发布了新的内测版，支持在 PC 端刷朋友圈，而现在Windows版微信也迎来了这一功能。..
4月30日，拼多多纳斯达克公告称，2020年净亏71.8亿元，每股亏损151元，而2019年净亏69.68亿元。..
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