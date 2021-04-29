华为否认寻求控制北汽极狐：没有此事

4月14日晚间，小鹏第三款量产车型，小鹏P5正式发布。同时，小鹏P5的到来，也将为小鹏汽车，抢下了全球首款搭载激光雷达量产车的称号。只不过，作为全球首款搭载激光雷达量产车，小鹏P5的关注度，却被华为自动驾驶技术上车的北汽极狐阿尔法S和极氪001所截流。同时，在前几日，网络上还流传出极狐阿尔法S，在拥堵市区道路测试华为自动驾驶能力的路试视频，华为自动驾驶技术所展现出的性能，已经超出了不少车迷朋友，对当前自动驾驶技