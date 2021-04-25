网购首饰遇假货 主播称假一赔命 网友：把话说的越满的越假

虚假宣传，造假售假这种现象在珠宝类产品的直播销售中屡见不鲜。

近日，黎女士在观看珠宝直播时花了1666元买了一只天然翡翠手镯，经鉴定却发现是经过酸化填充颜色的假货。

记者随机从直播间里购入一些宣称为缅甸翡翠的手镯，天然珍珠淡水吊坠，南阳金珠戒指，还有刻有999足金标称的手串。

但经过鉴定，翡翠里都有充填有外来物质，黄金饰品含金量少得可怜，其中一条手链的含金量为0.931%。

这些主播都声称“假一赔命”。网友表示，把话说的越满的越假，假一赔十，赔十个假的。