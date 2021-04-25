网购首饰遇假货 主播称假一赔命 网友：把话说的越满的越假

虚假宣传，造假售假这种现象在珠宝类产品的直播销售中屡见不鲜。
近日，黎女士在观看珠宝直播时花了1666元买了一只天然翡翠手镯，经鉴定却发现是经过酸化填充颜色的假货。
记者随机从直播间里购入一些宣称为缅甸翡翠的手镯，天然珍珠淡水吊坠，南阳金珠戒指，还有刻有999足金标称的手串。
但经过鉴定，翡翠里都有充填有外来物质，黄金饰品含金量少得可怜，其中一条手链的含金量为0.931%。
这些主播都声称“假一赔命”。网友表示，把话说的越满的越假，假一赔十，赔十个假的。
虚假宣传，造假售假这种现象在珠宝类产品的直播销售中屡见不鲜。
近日，黎女士在观看珠宝直播时花了1666元买了一只天然翡翠手镯，经鉴定却发现是经过酸化填充颜色的假货。
记者随机从直播间里购入一些宣称为缅甸翡翠的手镯，天然珍珠淡水吊坠，南阳金珠戒指，还有刻有999足金标称的手串。
但经过鉴定，翡翠里都有充填有外来物质，黄金饰品含金量少得可怜，其中一条手链的含金量为0.931%。
这些主播都声称“假一赔命”。网友表示，把话说的越满的越假，假一赔十，赔十个假的。
直播带货成了网购的一种新形式，因为有名人、主播、模特等亲自上阵推荐、拆封、展示甚至使用等，颇有带动性。加之平台的导流输送，一时间，粉丝蜂拥下单。不过，直播带货同样不是100%靠谱，当中也掺杂着假货、奸商、猫腻等。日前，央视在最新报道中点名了直播带货中的乱象，比如珠宝首饰类产品。以出镜曝光的黎女士为例，她最近将自己花费1666元买到的所谓天然翡翠手镯（有翡翠A货证书），送到浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心检测?
据媒体报道，4月13日晚，南京市120陆续接到南京江宁大学城某学校多名学生的求助，一个晚上就有9名学生出现头晕、心慌甚至烦躁不安的症状，先后被送到南京医科大学附属逸夫医院急诊科。据了解，这些学生都抽了一种网上购买的电子烟，然后集体出现上述症状。医院医师表示，很多人觉得电子烟危害小于卷烟，其实不然。电子烟中同样含有尼古丁，而且与卷烟相比，电子烟还常常被调制成各种“口味”，添加有各种食源性或非食源性的香精等?
最近半年，杭州人杨丽一直在为装修忙碌。随着硬装的收尾，杨丽将早就加入购物车的沙发、台灯、桌布等产品一一下单，等待收货。这是杨丽的第一套独立住房，全凭自己一人搞定。她透露了秘诀——去天猫家装城找样板房，将符合心意的设计风格发给设计师，并将产品一键加入购物车。
网购收到的实物与购买的商品不符已经屡见不鲜，不过日前有人网购小鱼竟收到泰国鳄事件让人诧异不已。4月22日，山东一家长称，孩子在网上买了一条不知名的小鱼，但拿回家发现是个凶猛的动物，并送到当地派出所。
13日晚，南京9名大学生因网上购买的电子烟后同时出现了头晕、心慌、烦躁不安的症状向120求助。主任医师表示，电子烟又名电子烟碱传送系统，是一种将电子烟烟液经雾化器雾化向呼吸系统传送烟碱和/或其他物质的产品。
四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。
去年直播带货异常火爆，在疫情的影响下开启了全民的直播带货时代，加入直播带货大军的不少都是当红的明星和主持人，而李响正是这场热闹非凡的“直播赛事”中的一员。相比于 2020 年的火爆， 2019 年就开始直播带货的李响，在 2020 年的直播带货经历了一次“重启”，坦言没有想象中那么一帆风顺。那么究竟在 2020 年发生了什么让李响陷入难处?明星和素人主播有什么优劣势?与薇娅一起并肩作战又带来了多少加成?这些答案的寻求，我们?
随着移动互联网的高速发展，内容行业焕发了前所未有的生机，各大短视频、直播平台争相崛起，经过长期角逐，行业格局呈现“二八定律”分布态势，优势资源被头部平台所占据。
这几天，H&M发声明“抵制新疆棉花”一事引发大众极度愤怒，昨日，大量线上平台已经屏蔽了H&M搜索结果。
今天凌晨前后，如果说雷军通过视频号直播邀请大家见证小米手机7天耐久弯折挑战可能只是时间凑巧，那么，以紫铄为代表的大量女主播涌入，就是有备而来。<br/> <br/>
4月1日,罗永浩迎来了抖音直播带货的一周年。数据显示,罗永浩一周年直播带货专场成交金额突破2.3亿,创罗永浩抖音直播带货新纪录。通过对比罗永浩首秀的直播数据,可以发现一年来他在抖音电商平台的改变和成长,也能看到抖音电商在直播带货领域助力主播成长的能力。不止交个朋友 更要认真带货去年4月1日,罗永浩开启了首场抖音直播带货,也让更多人知道了他的另一个新身份“交个朋友科技首席推荐官”。一年前,罗永浩在抖音电商平台首场直
3 月 26 日，花椒直播顶级赛事“ 2021 巅峰之战年度才艺·春季赛”决出了“最美舞蹈”赛道的冠亚季军，比赛在现场的火热气氛中精彩落幕。主播@艺绵绵（花椒ID203999111）摘下了“最美舞蹈”春季赛冠军桂冠，主播@你的九七（花椒ID181999000）成为本赛季亚军，主播@小师妹啊（ID124555999）获得季军。此前，春季赛的“最美音乐”赛道刚刚决出了赛道的冠亚季军。经过激烈比拼，最终主播歌手严咚（花椒ID212171520）凭借专业水准摘得?
据中国裁判文书网于3月23日发布北京麒麟童文化传播有限责任公司与武汉斗鱼网络科技有限公司侵害录音录像制作者权纠纷一审民事判决书。北京互联网法院作出判决，被告武汉斗鱼网络科技有限公司立即停止涉案侵权行为;赔偿原告北京麒麟童文化传播有限责任公司经济损失1000元。
“一晚囤够一年份”。一夜之间，雪梨4月20号淘宝母婴节的广告出现在很多社区大大小小的电梯内。这则出自新潮传媒之手的广告，用高频次重复的“魔性”节奏对消费者以“一晚囤够一年份”、“超值福利抢不停”的口号疯狂“洗脑”，猛烈程度已经盖过雪梨在淘宝和微博等线上平台做的宣传。
从零粉丝启动，脚踏实地积攒到近百万快手粉丝，主播樊樊花了近一年的时间。这位曾经从事 4 年彩妆护肤工作的女生，乘着直播带货的风口，在今年春节后开始销售额爆发式增长，仅仅 2 月至今两个月多的时间，就完成了去年整一年的直播带货业绩。快手美妆主播樊樊在历经 8 年多电商创业后，凭借快手直播电商的加持，事业踩上飞速发展的“风火轮”。在对外介绍自己的时候，樊樊笑称自己是“野生达人”，没有其他大主播的机构资源傍身，?
昨日，广州市白云区人民法院官方微信推送了一则判例引发网络关注。带货主播小娟因私自与第三方合作开播被MCN诉至法庭，最终被判支付百万元违约金。
斗玩网原创：LPL春季赛决赛刚刚结束，很多人都在讨论今年RNG实力为什么会如此强劲，还有人将GALA和UZI进行对比。但是很多人没想到在直播圈内发生了一件十分轰动的大事情，这件事的主角是德云色的主播元气，他在直播时说的一句话，没想到让直播间直接被封，就连笑笑也第一时间出来道歉。
直播电商在2020年因为宅经济的爆发，成为全民参与的直播细分赛道。资本的涌入在激活行业的同时，也出现了一些急功近利的行为，对于行业的规范化管理在“辛巴糖水燕窝事件”迫在眉睫。近日，七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，对从事直播电商的相关人员、机构、平台画出明确红线，直播带货的强监管时代终于来了。
据中国网信网公布，国家互联网信息办公室等七部门联合发布《网络直播营销管理办法（试行）》，自2021年5月25日起施行。
4 月 23 日晚，有着“直播界奥斯卡”之称的花房集团年度盛典“迎光绽放· 2021 花房之夜”即将在青岛东方影都星光岛大剧院拉开帷幕，大咖明星、花房主播闪耀红毯，注定成为芳菲四月的一场灿烂盛宴。最近几天，多位应邀盛典的花房主播抵达青岛后，都接到了一个惊喜任务——走进这座活力之都的网红景点，以鲜明的个人风格，打卡青岛文旅时尚地标，为粉丝们献上属于自己的时尚POSE秀。在青岛市文化和旅游局、青岛电视台的协助下，首次
Realme今天在印度宣布了针对X7Pro的RealmeUI2.0早期访问计划。Realme UI 2.0基于Android 11，有兴趣尝试的用户可以通过进入X7 Pro的设置软件更新菜..
凤凰网科技讯 4月27日消息，据俄媒报道，俄罗斯反垄断局因苹果公司违反反垄断法对其实施906299392.16卢布的罚款（1200多万美元）。”俄罗斯反垄断..
说实话，可折叠智能手机已经走过了很长一段路。最初的Galaxy Fold是一个雄心勃勃的设备，但有很多缺陷。从那以后，三星一直不懈地努力改进可折叠设..
今晚Redmi正式推出了K40游戏增强版，补完了K40宇宙，这是一款兼顾游戏及日常的硬核游戏手机”，预装MIUI 12.5系统，现在价格也公布了，只要1999元..
4月27日晚，Redmi K40游戏增强版正式发布，这也是K40系列家族继K40、K40 Pro、K40 Pro+之后的第四名成员，而在发布会最后，Redmi放出意外彩蛋”，..
众所周知，比亚迪一直都在混动系统领域拥有这雄厚的技术积累，可谓是每次出手，比亚迪都能做到精准击中市场痛点。当前比亚迪DM混动已经发展到第三..
今晚红米召开线下发布会，正式推出Redmi K40游戏增强版。手机搭载天玑1200处理器并配备磁动力升降肩键，售价1999元起。Redmi K40 游戏增强版采用6..
Redmi k40游戏版发布会正在火热进行中，王腾宣布Redmi k40游戏版搭载了弹出式磁动力肩键，灵感来自于磁悬浮列车。据介绍，Redmi K40游戏版创新性的..
淘宝特价版先打通了内贸B2B平台1688，然后正式申请微信小程序。“十万火急”!全市场都在焦急等待!..
今晚，腾讯安全应急响应中心在其官方微信公众号宣布，即日起，腾讯免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口，反馈入口永久免费使用。..
在大本营美国和掘金地中国，特斯拉都正处于舆论风暴之中。美国一起特斯拉在“无人”驾驶状态撞树起火致两人身亡的事故，让特斯拉的Autopilot（自动..
苹果公司推出的 "应用追踪透明度"可能对其自身的广告业务有利，广告业高管称，与通过第三方平台相比，客户可以获得更多关于iOS设备的广告表现数据..
Redmi K40游戏版搭载天玑1200稳定版！K40宇宙集齐三大旗舰芯今晚19:30的Redmi K40游戏版发布会上，王腾正式宣布，K40宇宙”集齐了市面上主流的三大..
昨天，苹果向全球用户发布了iOS 14.5以及iPadOS 14.5和watchOS 7.4。iphone12系列用户最新更新的另一个秘密功能是能够在双SIM模式下实现5G连接来自..
今天晚上，Redmi K40游戏增强版正式亮相。该机拥有旗舰级音质表现，官方介绍K40游戏增强版联合全球顶级音箱集团品牌JBL打造专为游戏而生的顶级双扬..
4月27日晚上，Redmi在北京举行新品发布会，而他们也是正式带来了旗下首款真正意义上的游戏手机。发布会一开始，小米集团合伙人、高级副总裁、中国..
今晚，Redmi K40游戏增强版正式首发亮相。和其它游戏手机傻大笨粗不同，K40游戏增强版以轻薄为主打卖点，官方称：轻薄得不像硬核游戏手机”采用6...
4月27日，知名零食品牌良品铺子上线快手宠粉节，联合快手主播开播带货，不仅让粉丝们享受到了全网底价的美味零食，同时借助宠粉节，良品铺子也在快..
中国经济持续快速发展，职业教育功不可没，截至2020年末，已为各行各业累计培养输送2亿多高素质劳动者。但同时必须看到，职业教育仍然存在短板。数..
近日，由中国关键信息基础设施技术创新联盟组织发起，包含360集团在内百家网信厂商共同参与编写的《2020网信自主创新调研报告》（以下简称《报告》..