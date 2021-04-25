美团关联公司申请“美团无人机”商标

事故现场凤凰网科技讯 4月19日消息，美国当地时间周六晚间，一辆特斯拉汽车在休斯顿北部被认为是在无人驾驶状态下撞上了一棵树，导致两名男子死亡。“当时没有人坐在驾驶座上。”哈里斯县第四治安辖区警长辛思雅·乌曼泽(Cinthya Umanzor)称。据当地电视台KHOU-TV报道，这辆2019款特斯拉Model S当时在高速行驶，未能转弯，冲出了道路，撞上了一棵树并起火。在火势被扑灭后，警方在车里发现两人，一人在副驾驶，另外一人在后排座位?