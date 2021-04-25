美团关联公司申请“美团无人机”商标

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美团关联公司申请“美团无人机”商标

2021-04-25 14:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:企查查APP显示，近日，北京三快科技有限公司申请注册“美团无人机”商标，国际分类涉及运输贮藏、设计研究、科学仪器等品类，商标状态均为“注册申请中”。

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