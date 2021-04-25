美团关联公司申请“美团无人机”商标

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:企查查APP显示，近日，北京三快科技有限公司申请注册“美团无人机”商标，国际分类涉及运输贮藏、设计研究、科学仪器等品类，商标状态均为“注册申请中”。
站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:企查查APP显示，近日，北京三快科技有限公司申请注册“美团无人机”商标，国际分类涉及运输贮藏、设计研究、科学仪器等品类，商标状态均为“注册申请中”。
继先后获得“最多无人机同时飞行”、“同组无人机连续组成最多的队形”两项吉尼斯世界纪录后，穿越千机再创高峰，以史无前例的 3281 架无人机，第三度创造最新吉尼斯世界纪录！3 月 29 日晚，黄浦江畔，一场由 3281 架无人机组成的天幕光影秀在上海北外滩震撼上演，这不仅是有史以来最多无人机同时实现的飞行表演，创造了新的吉尼斯世界纪录，更是以绚丽震撼的亮相形式，宣告着国际豪华品牌捷尼赛思正式登陆中国！3281 架无人机在?
站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。
美团新一代自研无人配送车已在北京顺义正式落地运营，该车型较上一代，具有更智能、更稳定、更安全，续航时间更长、载重更大等特点。新款无人配送车，是美团过去五年无人配送探索基础上，推出的新一代L4级别自动驾驶能力的车型。
美团发布新一代自研无人配送车，目前已在北京顺义落地运营。美团称，该车型较上一代具有更智能、更稳定、更安全及续航时间更长、载重更大等特点，且具备L4级别自动驾驶能力。
美团官方微博今天下午对外发文称，美团金融从来没有过“校园贷”产品，美团客服不会打电话给用户要求销户、借钱或转账。
2013年春节，一小伙特意赶回河南老家过年。在吃了一顿丰盛的团年饭之后，却遇到一系列窘境。原来老屋太小，一家人住进去会拥挤不堪，回去后小伙不得不寻觅住宿。习惯性地打开携程预定酒店，他却发现网站并没收录四线老家县城的旅馆，逼得全家顶着零下的气温，在越来越深的夜色中，扫街找住宿的地方。
老牛看到河水，认为很浅;松鼠看到河水，认为很深。这是童话中的道理，观察者对同一事物得出不同结论，往往是条件和立场使然。2017年，王兴和梁建章那场对企业战略方向的横纵争论，至今未分出胜负。
近日，江苏省淮安市中级人民法院就美团不正当竞争行为作出判决，该案为首次适用2018年1月1日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条，认定的外卖领域不正当竞争侵权案件。
今天中午，有多位网友在微博反馈，美团App出现访问故障。由于刚好赶到中午饭点，#美团崩了#话题迅速登上微博热搜。有网友表示，正赶上饭点，诸多等着点外卖的人士要崩溃了。从网友晒出的截图来看，美团App提示“访问出错拉，稍后再试吧”“小伙伴们下单太热情了，请稍后重试”。不过，此次故障并非全网，也有网友表示自己没有遇到上述情况。目前，美团官方尚未对此回应。你中午点外卖了吗？
【TechWeb】4月13日消息，今日晚间，联交所中央结算系统持股纪录查询服务(CCASS)数据显示，有投资者将逾3亿股或5.12%实名持股股份转由高盛持仓，媒体猜测此举或是主要股东欲抛售离场。对此，美团回应称：市场相关猜测均不属实。据悉，CCASS的变动是股东转移股权和更换托管行的一种常见操作。这种情况也经常在其他股票上发生。上两次美团CCASS有相似规模股数的大额变动时(例如：2020年2月10日，变动4.79%；2019年5月17日，变动6.31%
不久前，美团方面曾反映称，有用户遇到骗子冒充美团客服，声称需要用户进行“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。
滴滴的自营电商业务正在灰度测试中。2020年6月，“橙心优选社区电商”微信小程序正式上线，首站落地成都，标志着滴滴正式入局社区电商团购。不过，滴滴的野心不限于此，继社区团购后，又一新的业务即将浮出水面。
近日，有美团用户反映遇到有人称自己为美团客服，需要用户进行 “注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。
智能技术与城市发展的深度融合，已成为新型城市建设的大势所趋。云从科技作为AI时代的“城市合伙人”，正不断以人机协同赋能智慧城市建设，加速推进中国新基建的前行步伐。4 月 11 日，央视《新闻联播》报道云从科技与四川天府新区携手的“城市大脑项目”，点赞云从科技赋能“成渝双城经济圈”。新闻联播以云从科技“四川天府城市大脑”项目为标杆，强调智能技术对促进社会与经济转型的突出贡献。随着城市经济圈扩展与各地经济往来
天眼查App显示，近日，深圳市顺丰同城物流有限公司发生工商变更，经营范围新增外卖递送服务，据悉，该公司已推出外卖相关平台。
3天，建立50个粉丝群。这样的数据如果出现在微信里，或许不足为奇，但如果出现在抖音里呢?
去年8月，美团平台向商户推送了部分诋毁饿了么平台的信息，以及要求商家不与饿了么合作、只与美团独家合作的信息。对此，饿了么要求美团停止不正当竞争行为，并索赔100万元。
广州市市场监管局官微发布通告称，为探索解决“大数据杀熟”问题，该局联合市商务局召开平台“大数据杀熟”专项调研和规范公平竞争市场秩序行政指导会。会议现场，唯品会、京东、美团、饿了么、每日优鲜、盒马鲜生、携程、去哪儿网、如祺出行、滴滴出行共10家互联网平台企业代表通报了用户数据使用和管理情况，对数据使用监管提出建议。
事故现场凤凰网科技讯 4月19日消息，美国当地时间周六晚间，一辆特斯拉汽车在休斯顿北部被认为是在无人驾驶状态下撞上了一棵树，导致两名男子死亡。“当时没有人坐在驾驶座上。”哈里斯县第四治安辖区警长辛思雅·乌曼泽(Cinthya Umanzor)称。据当地电视台KHOU-TV报道，这辆2019款特斯拉Model S当时在高速行驶，未能转弯，冲出了道路，撞上了一棵树并起火。在火势被扑灭后，警方在车里发现两人，一人在副驾驶，另外一人在后排座位?
随着服务转型升级，人力成本的逐年上升，越来越多的机器人走进的人们的生活，不但为改善人们生活提供了有力的支撑，也成了新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。在机器人应用大规模普及的当口，为了解决机器人乘梯通行、统一集成、统一调度等管理难题，旺龙推出空间人机无感通行解决方案。从关注人授权通行到解决人机授权通行“在过去，我们谈科技以人为本，大家都把眼光聚焦在人上，但随着机器人普及应用，我们可以看到医院、
4 月 22 日，「 2021 第六届亚太银行数字化创新博览会」在上海举行。本届论坛以“加速数字化，引领银行业务创新”为主题，吸引了中国人民银行、农..
2021年是“十四五”开局之年，也是企业数字化转型的关键时点。作为保障企业数字化转型的重要抓手，网络安全被放到了与人工智能、大数据、区块链、..
4月17日，张振纬发布了他在凑凑担任CEO的最后一条朋友圈:“对过去心存感激，对未来充满期待。”正式宣布告别凑凑。 两天后，凑凑母公司呷哺呷哺股..
今年以来，加密挖矿行业悄然发生着许多重要的变化。从分布角度来看，从以中国为中心的算力逐步转变为中国、海外两分天下的格局，海外市场以美国的..
知乎上有个热门问题:“网络小说盗版是不是真的那么严重?”引来了知名网文作者“会说话的肘子”的关注，他回复道“毫无下限”。..
经方与经典名方是千百年来我国历代医家实践流传下来的宝贵遗产，是最能体现中医药学使用价值的精华，是中医药文化的瑰宝，至今仍在为广大民众服务..
今日，上午，一辆特斯拉轿车冲入江苏太仓一馒头店内，下午，江苏太仓公安发布警情通报，事故造成3名市民受伤，已送医院救治，均无生命危险。目前，..
随着佳能EOS R5、R6 的发布，日益庞大的EOS R系列无反系统和RF镜头群为不同的拍摄题材和用户群体提供了丰富的选择空间。因此针对纷繁的摄影题材，..
随着各行各业直播的普及，加上疫情的强势推广。在线教育、直播带货、企业培训、线上招聘等实时互动的场景迅速升温。直播已成为企业数字化转型和内..
特斯拉汽车首席执行官埃隆•马斯克（elonmusk）获得了110亿美元的奖金，这家电动汽车制造商的季度盈利超过了业绩目标。他现在可以获得2018年薪酬方..
近日，有网传视频称，盒马用前一天的日日鲜牛奶制作鲜奶冰淇淋。根据盒马日日鲜规定，所有日日鲜商品“只售一日”。该视频拍摄者认为，盒马做法不..
——发挥知识产权潜在价值，实现效能最大化题图：三聚阳光董事长张杰编者按：近年来，我国改革开放持续纵深化发展，国民经济已由高速增长阶段转向..
水是母婴人群的饮食主体，随着母婴用户健康消费需求的增长和品质生活的提升，对具有母婴健康功能的净水机需求大增，净水品牌生产母婴系列产品俨然..
4 月22 日，快手“2021 光合创作者大会”在广州举办。大会上，快手粉条推出“门店加热”产品，通过与本地生活业务强强联合，助力本地商家通过线上..
运动耳机中骨传导凭借超强的自身优势在运动圈中占得了一席之地，得到了运动爱好者们的一致好评，NANK南卡在 4 月 26 发布了新一代骨传导耳机Runne..
LG电子宣布退出手机业务之后，该公司手上掌握的通信标准必要专利就成为了多家通信和手机制造商关注的焦点，这包括了来自中国、韩国和美国的多家公..
微众银行作为国内首家互联网银行和民营银行，自成立以来就坚守“让金融普惠大众”的使命，微众银行深知科技创新对互联网银行实现普惠金融事业的重..
近年来，随着大数据、人工智能、区块链等新兴技术的广泛应用，云计算技术在不同的业务场景中与新技术的融合，基于自身技术的特点和适用性，发挥各..
几乎所有的登录页看起来都大同小异，通过输入账号和密码就能够进入，但仔细思考会发现，每个登录页都有自己差异化的点，而这些点正是产品无一物..