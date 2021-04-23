因存在上架审核不严格等问题 腾讯应用宝等被要求全面整改

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:今日，工信部发布了2021年第4批关于侵害用户权益行为的APP通报。
工信部通报称，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有93款APP未完成整改。同时，广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改。上述APP应在4月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。
此外，工信部还表示，在2021年第一季度检测中，腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店发现问题数量分别占比14.22%、13.81%、12.80%、11.37%和11.17%，存在上架审核不严格，存量问题清理不彻底，登记核验APP开发运营者信息不准确，误导用户下载等问题。工业和信息化部已督促相关平台企业进行全面整改，严格落实企业主体责任。
序号
应用名称
应用开发者
应用来源
版本号
所涉问题
1
侠隐风云
广州千骐动漫有限公司
OPPO软件商店
1.7
APP强制、频繁、过度索取权限
2
千秋辞
成都卓杭网络科技股份有限公司
vivo应用商店
1.7.0
违规收集个人信息
3
好生意
畅捷通信息技术股份有限公司
vivo应用商店
2.3.1
违规收集个人信息
4
莱特优购
汉中斯莱特商贸有限公司
vivo应用商店
1.0.13
违规收集个人信息
5
强力清理神器
齐力软件科技（广州）有限公司
百度手机助手
3.0.1
违规收集个人信息
违规使用个人信息
6
清理星
广州米财信息科技有限公司
应用宝
1.9.1
违规收集个人信息
违规使用个人信息
7
地牢求生
成都冰蛙游戏有限公司
华为应用市场
1.41
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
8
飞奔吧恐龙
深圳市游梦科技有限公司
华为应用市场
1.1.6
APP强制、频繁、过度索取权限
9
古树智慧管理
北京好乐通科技有限公司
vivo应用商店
1.0
违规收集个人信息
10
安全清理卫士
北京乐趣无限科技有限公司
百度手机助手
1.2.5
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
11
大唐无双
杭州网易雷火科技有限公司
豌豆荚
1.0.41
APP强制、频繁、过度索取权限
12
黎明召唤
成都缘中缘网络科技有限公司
豌豆荚
2.0.6
违规收集个人信息
13
远征手游
深圳冰川网络股份有限公司
应用宝
1.39.2
违规使用个人信息
14
仙境传奇
宜春冠赢网络科技有限公司
应用宝
1.17.17
违规收集个人信息
违规使用个人信息
15
活下去
北京冰河马科技有限公司
应用宝
8.26
违规收集个人信息
违规使用个人信息
16
京门风月
苏州好玩友网络科技有限公司
vivo应用商店
2.2.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
17
第二银河
上海紫舜信息技术有限公司
vivo应用商店
1.8.4
违规收集个人信息
违规使用个人信息
18
忍者大乱斗
广州市漫灵软件有限公司
vivo应用商店
3.7.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
19
烟雨江湖
杭州西米科技有限公司
百度手机助手
0.124.29615
APP强制、频繁、过度索取权限
20
集光物语
广州明动网游网络科技有限公司
搜狗手机助手
1.5.7
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
21
小小军团合战三国
上海盛维网络科技有限公司
华为应用市场
2.5.4
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
22
INCH
北京云之泰网络科技有限公司
PP助手
2.2.0.20224
APP强制、频繁、过度索取权限
23
森林冰火人
广州龙干科技有限公司
4399游戏盒
1.0.4
APP强制、频繁、过度索取权限
24
猎豹清理大师
北京金山安全软件有限公司
应用宝
6.19.7
欺骗误导用户下载APP
应用分发平台上的APP信息明示不到位
25
破天一剑
游艺春秋网络科技（北京）有限公司
应用宝
4.2
违规收集个人信息
26
神仙道高清重制版
心动网络股份有限公司
豌豆荚
2.5.0
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
27
剑侠世界2
武汉西山居世游科技有限公司
豌豆荚
1.4.15387
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
28
御龙在天
深圳市腾讯计算机系统有限公司
vivo应用商店
1.384.0.1
违规收集个人信息
29
龙珠觉醒
深圳市豆悦网络科技有限公司
豌豆荚
3.0.0
APP强制、频繁、过度索取权限
30
奇迹:最强者
上海中清龙图网络科技有限公司
应用宝
1.22.4
违规收集个人信息
31
青云诀
上海箭塔互娱网络科技有限公司
应用宝
2.1.4
APP强制、频繁、过度索取权限
32
掌上网咖
上海擎封信息科技有限公司
vivo应用商店
2.1.6
违规收集个人信息
33
太古神王2
上海初见科技有限公司
小米应用商店
1.0.20.32
违规收集个人信息
34
三国杀名将传
杭州游卡网络技术有限公司
vivo应用商店
3.10.3
违规收集个人信息
35
复古传神
深圳市字节猎手科技有限公司
OPPO软件商店
1.0.3
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
36
梦幻宠物联盟
深圳市魔术科技有限公司
华为应用市场
2.4.66
APP强制、频繁、过度索取权限
37
末日围城
深圳市优点创想网络科技有限公司
应用宝
34.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
38
飞卢作家助手
天津启阅科技有限公司
豌豆荚
1.6.0
违规使用个人信息
39
蜂鸟清理大师
北京微蜜友网络科技有限公司
vivo应用商店
1.0.5083
违规收集个人信息
40
WiFi安全管家
厦门猫榜科技有限公司
vivo应用商店
2.1.3
欺骗误导用户下载APP
应用分发平台上的APP信息明示不到位
41
怒战雷霆
长沙云起网络科技有限公司
OPPO软件商店
6.0
APP强制、频繁、过度索取权限
42
梦幻契约
上海游跃网络科技有限公司
百度手机助手
10
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
43
龙之怒吼
上海月灵网络科技有限公司
三星应用商店
2.4.0
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
44
冰雪皇家婚礼
深圳云步互娱网络科技有限公司
三星应用商店
2.0.12.0319
APP强制、频繁、过度索取权限
45
天使纪元
上海游族信息技术有限公司
应用宝
1.3214.375776
违规收集个人信息
46
每日清理
深圳市一体传媒有限公司
豌豆荚
3.5.7
违规收集个人信息
47
明月天涯录
广州晟悦网络科技有限公司
抖音极速版
1.0.11
违规收集个人信息
48
高能手办团
浙江盛和网络科技有限公司
OPPO软件商店
1.1.9
违规收集个人信息
49
全民养成之女皇陛下
福建妖悦网络科技有限公司
OPPO软件商店
9
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
50
新射雕群侠传之铁血丹心
深圳市豆悦网络科技有限公司
OPPO软件商店
2.2.0
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
51
收趣
美迅科技（北京）有限公司
OPPO软件商店
2.6.0
违规收集个人信息
52
天天汇率
上海通乾投资股份有限公司
OPPO软件商店
6.0.2
违规收集个人信息
53
云店铺
悦生活信息技术股份有限公司
OPPO软件商店
1.0.18
违规收集个人信息
54
智慧渔业
武汉市中易天地物联科技有限公司
OPPO软件商店
2.1.0
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
55
任行宝
深圳市任行宝科技有限公司
OPPO软件商店
4.4.34
违规收集个人信息
56
拍拍贷借款
上海拍拍贷金融信息服务有限公司
OPPO软件商店
9.3.18
违规收集个人信息
57
开心走路
上海广乐网络科技有限公司
应用宝
1.9.0
APP强制、频繁、过度索取权限
58
扑飞漫画
重庆趣话网络科技有限公司
应用宝
1.1.7
违规收集个人信息
59
荒岛求生
深圳市蜂鸟互动有限公司
vivo应用商店
4.4.1.2
违规收集个人信息
60
末日血战
武汉灵动在线科技有限公司
vivo应用商店
1.11.64
违规收集个人信息
61
灵剑奇缘
深圳长华信息技术有限公司
vivo应用商店
1.1.6
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
62
我的勇者
深圳魔力数娱网络科技有限公司
vivo应用商店
6.3.8
违规收集个人信息
63
口袋战舰
武汉游戏群科技有限公司
vivo应用商店
1.0.5
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
64
天使学
河北墨儒企业管理有限公司
vivo应用商店
3.1.11
违规使用个人信息
65
双英口语教师端
杭州双英教育科技有限公司
vivo应用商店
1.0.5
违规收集个人信息
66
51闪传
东莞市小陀螺网络科技有限公司
vivo应用商店
3.0.9
违规收集个人信息
67
百万骑士团
深圳市心迹网络科技有限公司
vivo应用商店
128
违规收集个人信息
违规使用个人信息
68
围棋入门教学练习
深圳上翼技术有限公司
vivo应用商店
9.0
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
69
精选壁纸
厦门趣造网络科技有限公司
360手机助手
1.3.7
违规收集个人信息
70
小红蚁
深圳小红蚁信息技术有限公司
360手机助手
2.7.7
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
71
形色
杭州睿琪软件有限公司
360手机助手
3.14.3
（四）强制用户使用定向推送功能
72
遥控大师
深圳遥看科技有限公司
360手机助手
13.0.0
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
73
驿站助手
深圳市点易达科技有限公司
360手机助手
2.5.4
违规收集个人信息
74
语音合成助手
合肥名阳信息技术有限公司
360手机助手
1.4.1099
违规收集个人信息
75
跳跳跳方块
深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司
360手机助手
1.1.7
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
76
小圈子
近易（上海）信息科技有限公司
豌豆荚
2.4.5
违规收集个人信息
77
悦声
广西旅途网络科技有限公司
豌豆荚
1.1.6
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
78
云村宝
北京灼见科技有限公司
豌豆荚
2.1.8
违规收集个人信息
违规使用个人信息
79
快点听
湖南电子音像出版社有限责任公司
豌豆荚
3.1.8
违规收集个人信息
80
口腔颌面外科学主治医师题库
山东学为教育科技有限公司
豌豆荚
1.1.4
违规收集个人信息
违规使用个人信息
81
弓箭手大作战
北京猎豹网络科技有限公司
豌豆荚
2.2.0
APP强制、频繁、过度索取权限
欺骗误导用户下载APP
应用分发平台上的APP信息明示不到位
82
CoachAI
北京运视科技有限公司
小米应用商店
2.4.9
违规收集个人信息
83
皇室战争
北京昆仑乐享网络技术有限公司
小米应用商店
3.5.0
违规收集个人信息
84
飞鸟快传
珠海领酷网络科技有限公司
小米应用商店
3
APP强制、频繁、过度索取权限
85
趣约交友
广州市浅墨互动科技有限公司
小米应用商店
1.0.22
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
86
猫头鹰和灯塔
深圳木狼科技有限公司
华为应用市场
1.2.8
违规收集个人信息
87
缪斯计划
长沙睿哲软件有限公司
华为应用市场
5.3.1
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
88
部落冲突
北京昆仑乐享网络技术有限公司
华为应用市场
13.675.22
违规收集个人信息
89
点燃火炬
北京冰狮科技有限公司
华为应用市场
1.0
违规收集个人信息
90
千炮金蟾捕鱼
无锡江南影视传播有限公司
百度手机助手
10.8.438
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
91
电玩游戏厅捕鱼
上海岳游网络科技有限公司
百度手机助手
3.2.1
违规收集个人信息
92
甜甜交友
抖播（沈阳）网络科技有限公司
百度手机助手
1.1.5
APP强制、频繁、过度索取权限
93
团团电竞陪玩
武汉趣电竞科技有限公司
豌豆荚
2.0.0
违规收集个人信息
序号
应用名称
应用开发者
应用来源
版本号
所涉问题
1
头条时间
头条时间网络科技（深圳）有限公司
华为应用市场
1.3.0.2
违规收集个人信息
2
趣味彩球
深圳市统掌科技有限公司
华为应用市场
1.0.4
违规收集个人信息
3
疯狂钓鱼
广州掌族网络科技有限公司
华为应用市场
2.23.5
违规收集个人信息
账号注销难
4
密室逃脱17守护公寓
深圳市火星人互动娱乐有限公司
华为应用市场
666.19.14
违规收集个人信息
5
密室逃脱21遗落梦境
深圳市火星人互动娱乐有限公司
华为应用市场
666.19.09
违规收集个人信息
账号注销难
6
盗宝兄弟
深圳市指趣恒生科技有限公司
华为应用市场
4.1
违规收集个人信息
账号注销难
7
壹深圳
华夏城视网络电视股份有限公司
应用宝
6.1.9
违规收集个人信息
违规使用个人信息
账号注销难
8
十元黄金
广州十元易购跨境电商有限公司
应用宝
5.1.1
违规收集个人信息
9
医程通
广东阳光康众医疗投资管理有限公司
应用宝
3.8.1
违规收集个人信息
违规使用个人信息
账号注销难
10
财华财经pro
深圳市财华智库信息技术有限公司
应用宝
3.4.8
违规收集个人信息
违规使用个人信息
11
小学语文数学英语同步课堂
广州幻象引擎网络技术有限公司
应用宝
6.0.3
违规收集个人信息
12
迷你世界
深圳市迷你玩科技有限公司
小米应用商店
0.50.0
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
13
仙域豪情
深圳银狐游戏网络有限公司
骑士下载
2.0.1
违规收集个人信息
账号注销难
14
WiFi畅游
深圳市奥软网络科技有限公司
太平洋下载中心
5.5.2.0
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
账号注销难
15
樱花婚恋
广州九伴信息科技有限公司
当下软件园
1.2.4
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
账号注销难
16
追更小说
深圳市朝夕科技有限公司
魅族应用市场
6.1.101
违规收集个人信息
账号注销难
17
一寸照证件照拍摄
深圳市掌娱世纪科技有限公司
华为应用市场
1.0.2
违规收集个人信息
违规使用个人信息
18
微咔Wecut
广州微咔世纪信息科技有限公司
应用宝
7.7.2
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
19
奇热漫画
广州安悦网络科技有限公司
应用宝
2.4.5
违规收集个人信息
违规使用个人信息
20
花赚
深圳市花赚网络科技有限公司
应用宝
4.0.1
违规收集个人信息
违规使用个人信息
21
阴阳师
深圳时代首游互动科技有限公司
应用宝
1.7.7
违规收集个人信息
违规使用个人信息
22
携龙商旅
广州携龙商务服务有限公司
应用宝
3.1.1
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
23
末日围城
深圳市优点创想网络科技有限公司
华为应用市场
33..0
违规收集个人信息
账号注销难
24
珠江直销银行
广州农村商业银行股份有限公司
小米应用商城
2.0.48
违规收集个人信息
25
翼课学生
广州摩翼信息科技有限公司
应用宝
3.9.3.2
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
26
充电得宝
广州米财信息科技有限公司
华为应用市场
2.6.4
违规收集个人信息
强制用户使用定向推送功能
27
懒人听书FM-电台小说收音机
深圳市懒人在线科技有限公司
应用宝
6.8.1.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
28
游戏大厅
深圳市金立通信设备有限公司
应用宝
1.9.7.a
违规收集个人信息
违规使用个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
29
广东南粤银行
广东南粤银行股份有限公司
应用宝
5.3.2
违规收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
30
仙梦奇缘
广州市漫灵软件有限公司
应用宝
4.4.1
违规收集个人信息
违规使用个人信息
账号注销难
31
汪汪队动画片大全
深圳市万阳移动互联网科技有限公司
应用宝
9.0
违规收集个人信息
强制用户使用定向推送功能
32
壹心理
广州市人心网络科技有限公司
应用宝
6.10.2
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
账号注销难
33
网上老年大学
深圳市金龄科技有限公司
应用宝
2.2.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
34
微众企业爱普
深圳前海微众银行股份有限公司
应用宝
2.1.0
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
35
拼淘优惠券请多多种草进宝
广州笔尖传媒有限公司
华为应用市场
2.69.5
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
36
鲜花严选
深圳市百易信息技术有限公司
应用宝
2.7
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
37
大成基金
大成基金管理有限公司
应用宝
4.1.4
违规收集个人信息
账号注销难
38
雅管家
广州市雅天网络科技有限公司
华为应用市场
6.3.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
39
西瓜智选股
广东博众证券投资咨询有限公司
应用宝
2.26.0
违规收集个人信息
违规使用个人信息
40
疯狂造人备孕怀孕
广州启康信息科技有限公司
应用宝
8.7.5
违规收集个人信息
违规使用个人信息
超范围收集个人信息
APP强制、频繁、过度索取权限
41
葫芦侠3楼
广州侠聚网络科技有限公司
应用宝
4.1.0.1.1
违规收集个人信息
42
粤教翔云数字教材应用平台
广东省出版集团数字出版有限公司
应用宝
2.4.9
违规收集个人信息
违规使用个人信息
43
弹弹岛2
广州有玩科技有限公司
应用宝
2.8.6
违规收集个人信息
违规使用个人信息
超范围收集个人信息
44
小记
广州盛成妈妈网络科技股份有限公司
应用宝
3.2.3
违规收集个人信息
超范围收集个人信息
45
如祺出行
广州祺宸科技有限公司
应用宝
2.7.0
违规收集个人信息