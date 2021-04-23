2021年4月23日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于药物过敏的，问题是“吃完头孢类药物后除了不能喝酒就不用忌口其他了吗?”这个问题还是比较好选择的，因为药物是最忌讳胡乱吃东西的，特别是头孢类的药物，所以蚂蚁庄园今日的答案显而易见。

吃完头孢类药物后除不能喝酒就不用忌口了吗 4月23日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：吃完头孢类药物后除了不能喝酒就不用忌其他了吗

A、不行也得注意

B、不喝酒就没事

正确答案:不行也得注意

头孢菌素（法语:Cephalosporine、英语:Cephalosporin），又名先锋霉素，是一系列属于β内酰胺类的抗生素。与头霉素一并细分为头孢烯。

吃头孢类药物再喝酒容易引起双硫仑样反应，严重容易导致死亡。除了酒，醋、味精、海产品、藿香正气水、利尿药、克拉维酸等其他药物，都容易引起不良反应。

头孢菌素治疗会引发的一般药物不良反应（即多于1%的病人）包括腹泻、反胃、皮疹、电解质不平衡，及/或在注射位置感到疼痛及发炎。不常出现的不良反应(即0.1-1%的病人)则包括呕吐、头痛、头昏、口腔及阴道念珠菌病、假膜性结肠炎、二重感染、嗜酸细胞增多及/或发热。少数甚至会发生过敏性休克。

约5-10%的对青霉素及/或碳青霉烯过敏的病人，会同样对头孢菌素过敏。所以若病人对它们曾有过敏的纪录，如荨麻疹、过敏反应、间质肾炎等，使用这些抗生素是一种禁忌。