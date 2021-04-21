天津股侠等财经自媒体被证监会点名 网友：远离股瞎

今日，北京证监局通报了新一批不具备经营证券期货业务资质的机构名单，“天津股侠”、“小红帽爱股票”、“王金生”等一众微博“大V”赫然在列。

北京证监局提醒:请广大投资者提高警惕，远离非法证券期货活动，避免财产损失。

随后，“天津股侠”也发布了最新回应，“被点名了!侠哥的自媒体微博是个人炒股日志，没有任何商业活动，也不会干违法事情。请大家监督”。

网友表示，远离股瞎，就怕嘴说股票眼睛盯着你的钱包!