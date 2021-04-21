天津股侠等财经自媒体被证监会点名 网友：远离股瞎

今日，北京证监局通报了新一批不具备经营证券期货业务资质的机构名单，“天津股侠”、“小红帽爱股票”、“王金生”等一众微博“大V”赫然在列。
北京证监局提醒:请广大投资者提高警惕，远离非法证券期货活动，避免财产损失。
随后，“天津股侠”也发布了最新回应，“被点名了!侠哥的自媒体微博是个人炒股日志，没有任何商业活动，也不会干违法事情。请大家监督”。
网友表示，远离股瞎，就怕嘴说股票眼睛盯着你的钱包!
今日，北京证监局通报了新一批不具备经营证券期货业务资质的机构名单，“天津股侠”、“小红帽爱股票”、“王金生”等一众微博“大V”赫然在列。
北京证监局提醒:请广大投资者提高警惕，远离非法证券期货活动，避免财产损失。
随后，“天津股侠”也发布了最新回应，“被点名了!侠哥的自媒体微博是个人炒股日志，没有任何商业活动，也不会干违法事情。请大家监督”。
网友表示，远离股瞎，就怕嘴说股票眼睛盯着你的钱包!
北京证监局今日通报第七批《北京辖区不具备经营证券期货业务资质机构名单》，该名单共18个企业或平台名称，含微博“天津股侠”、微博“小红帽爱股票”、微博“王金生”、股海明灯网站等，上述微博“大V”拥有数百万粉丝。
锤子科技CEO罗永浩发文表示，不管长板在哪里，人都应该听从自己的内心，做自己真正想做的事。说到长板，顺便说一下，如果我做自媒体，也会是全国排名前几的自媒体。
受昨日晚间众多利好消息影响，今日小米集团股票高开2.54%，报26.25港元，总市值6615.35亿港元。在昨日晚间小米2021「生生不息」春季新品发布会DAY2上，小米公布了由国际知名设计师原研哉设计的新logo、发布了众多重磅产品
最近，「剪映」闷声干大事，推出了一个图文转视频的功能。需要注意的是，链接导入目前仅支持使用今日头条的链接。除此之外，输入0~1500的文字内容也可以自动生成视频。
曾经，网络上的医学内容泥沙俱下，在专业解读之外，各种补肾良药、祖传秘方和动辄癌症前兆的谣言充斥着内容市场。与此同时，这一领域也存在着较为严重的洗稿问题。
百度这次更新的是资讯检索的算法，换句话说，以前新闻时效性的文章，从人工+新闻源识别策略直接进化到纯机器识别分发策略，也就说ai分发这个策略，只要符合标准，直接就可以展现给用户。那么百度这次对新闻资讯的更新，我们来分几个层面来解读。
截至 4 月 6 日收盘，中概股玖富（NASDAQ:JFU）股价报收1. 77 美元，较上一交易日上涨0.57%，盘中最高涨至1. 83 美元。玖富股票动态据了解，玖富于 2019 年 8 月在美国纳斯达克上市，股票代码为“JFU”，发行价为9. 5 美元每股ADS，募集资金 8455 万美元。多年来，玖富依托深厚的用户积累与科技实力沉淀，紧紧围绕“流量、数据、场景、风控、资金、技术”六大优势，深度构建场景、产品、技术、合作四大生态体系，与华为云、阿里云?
近日，为深入推进校企合作，食享会与中南财经政法大学达成战略合作，双方将携手共建大学生实习实训基地，共建产学研创新基地。为此，中南财经政法大学工商管理学院、研究生院将在食享会“就业与实习基地”与“研究生创新教育基地”双双落户食享会。中南财经政法大学工商管理学院副院长吴海涛（右一）、电子商务系主任刘新燕教授（左一）为食享会授牌中南财经政法大学表示，食享会作为社区团购行业的头部企业，在互联网领域有着丰富
最近股市下跌的幅度着实不小，很多投资者被下跌“折磨”得夜不能寐，跑来问微淼商学院老师：“我买的股票已经跌了一段时间了，什么时候能上涨呢？”为了解决大家的疑问，微淼商学院为大家解读股票上涨的 3 个利好。首先，财报业绩披露。所以，上市公司每年都会对外公布一季报、中期报（二季报）、三季报和年报（四季报），让广大投资者了解公司的运营情况。这些信息在股票的“财务”一栏中就可以看到。具体公布时间，投资者可以查?
截至3月23日收盘，中概股玖富（NASDAQ:JFU）股价报收2.04美元，较上一交易日下跌9.33%，盘中最低跌至2.02美元。玖富股票动态据了解，玖富于2019年8月在美国纳斯达克上市，股票代码为“JFU”，发行价为9.5美元每股ADS，募集资金8455万美元。多年来，玖富依托深厚的用户积累与科技实力沉淀，紧紧围绕“流量、数据、场景、风控、资金、技术”六大优势，深度构建场景、产品、技术、合作四大生态体系，与华为云、阿里云、Talkingdata等?
3月25日早盘，因为此前H&M等国际服装企业抵制新疆棉花事件愈演愈烈，A股竞价阶段服装纺织概念股多股涨停，其中就有新赛股份、新农开发等股票，美邦服饰、南极电商、森马等股票也大幅高开。
日前有报道称，腾讯大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。现在据路透消息，Prosus将腾讯股票减持的价格定在每股595港元，此次出售股票将筹资147亿美元。
4月15日晚，瑞幸咖啡发布公告称已和公司的现有股东大钲资本的一家实体及愉悦资本达成一项总额为2.5亿美元的融资协议，由大钲资本领投。
Coin Telegraph 报道称，在将 MicroStrategy 归类为“虚拟货币产品”之后，投资银行汇丰（HSBC）已将该股票列入不可交易的黑名单。具体说来是，后续投资者们将无法通过该公司的线上交易平台（HIDC）来购买 MicroStrategy 的股票。由该银行发给客户的消息可知，其建议已持有 MSTR 股票的用户也不要继续购买。Twitter 网友 Camiam 表示，其于 3 月 29 日收到了 HSBC 发来的邮件，猜测本次黑名单变化也是该银行修改其用户政策的一部分
据彭博报道，腾讯大股东Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。Prosus是一家控股公司，用来持有南非投资公司Naspers的国际互联网资产，2019年9月11日，Prosus于在荷兰挂牌上市，该公司是阿姆斯特丹证劵交易所市值第三大的股票，仅次于荷兰皇家壳牌和联合利华。
据国外科技媒体报道：亚马逊创始人、全球首富杰夫•贝佐斯（Jeff Bezos）分享了一封来自一对夫妇的信，这对夫妇于1997年为儿子购买了亚马逊的两股股票。这对夫妇说，这些年来，这些股票的价值呈指数级增长，对家族产生了巨大影响。贝佐斯说，公司为股东创造了1.6万亿美元的财富。
3月20日盘前，跟谁学创始人、董事长兼首席执行官陈向东宣布，计划在未来12个月内用个人资金增持公司不超过5000万美元的股票。
另据了解，陈向东所持有的跟谁学股
据国外科技媒体报道：根据提交给美国证交会的文件，Coinbase首席执行官布莱恩•阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在加密货币交易所（cryptocurrency exchange）上周在纳斯达克上市首日出售了价值约2.92亿美元的股票。阿姆斯特朗分三批共卖出749999股，价格从每股381美元到410.40美元不等。Coinbase上市首日，公司市值一度超过1000亿美元。
腾讯公司的股票今天跌了3.8%，主要跟市场传闻大股东Prosus要大笔出售股票有关，现在传闻证实了，他们将出售1.92亿股腾讯股票。以腾讯当前的股价629.5港币来算，这笔股票价值1208亿港币，约合1015亿元人民币。
小米造车的计划刚刚官方宣布没几天，滴滴也来了!据媒体报道，多个独立消息来源曝料，滴滴已经启动造车项目，团队也已经开始从各家车厂挖人。
4月22日是世界地球日，这是一个专门为世界环境保护而设立的节日，旨在提高民众对于现有环境问题的意识，并动员民众参与到环保运动中。今年它的主..
4月22日，第52个世界地球日到来。每年的世界地球日前后，从政府机构到企事单位，从公益组织到普通个体，人们都会以丰富多样的形式倡导绿色理念，呼..
前段时间比特币大涨，不少公司买入比特币做投资，国内最早吃上螃蟹的就是美图公司了，该公司累计买入1亿美元的数字货币。美图公司3月5日开始买进比..
美国太空探索技术公司(SpaceX)从肯尼迪航天中心发射“猎鹰9号”运载火箭，执行第二次载人飞行任务Crew-2，将把载人“龙”飞船中的4名宇航员送至国..
据IDC发布的《未来企业效率白皮书》，到2022年，全球GDP的60%以上将由数字化推动，每个行业的增长都将由数字化增强的产品、运营和关系驱动。..
之前可口可乐CEO的一番话引起了不少网友的围观。按照CEO James Quincey的说法，可口可乐在2021年有很好的对冲，但在2022年积累了压力，因此价格不..
4月23日消息，锤子科技CEO罗永浩宣布《谁是宝藏歌手》将于4月23日起每周五再湖南卫视开播，罗永浩作为宝藏推荐人将会亮相《谁是宝藏歌手》节目。罗..
第一篇《阿狸子独立站——跨境电商营销推广干货》收到很多来自众多网友好评。感谢众多看友的大力支持。今天费尽移山心力干拔一篇营销推广中的利..
微信如何恢复删掉的好友?随着微信的日益普及，许多人可能会通过交换手机号码来添彼此添加微信，进而使用微信沟通，这样做有很多好处，例如:节省电..
亚马逊美国站公告称，自2021年4月26日起，服装类目产品将新增必填尺码属性。公告显示，卖家在为服装产品创建新listing时，需填写新增的标准化尺寸..
天眼查App显示，近日，快手公开与抖音快手美妆（杭州）淘宝店相关侵害企业名称权纠纷开庭公告。一审原告为北京快手科技有限公司，告为抖音快手美..
直播电商在2020年因为宅经济的爆发，成为全民参与的直播细分赛道。资本的涌入在激活行业的同时，也出现了一些急功近利的行为，对于行业的规范化管..
忌惮、质疑、唱衰……都没能阻拦微短剧兴起的势头。而且，正如硬糖君之前讨论过的，拥有类似心理机制和用户群体的微短剧与免费网文真真是一对天作..
在大众的普遍认知中，冰箱还是停留在“被动保鲜”的阶段，说白了就靠低温的环境抑制果蔬的蒸腾作用和细菌的滋生，短时间内保持果蔬不萎焉腐败。现..
深圳市麦克韦尔科技有限公司创建于2006年，是一家专业从事电子烟（E-cigarette）和开放式电子雾化设备( Advanced Personl Vaporizer)研发、生产和..
4月21日凌晨，苹果在春季发布会上发布了七彩 iMac、Airtag 追踪器、M1芯片的iPad Pro、紫色iPhone12和 iPhone12mini等新品。..
2021年04月23日，山东省淄博市。全球厨卫领导品牌科勒KOHLER，携手中国青少年发展基金会，在山东省淄博市高青县正式启动第十座“科勒林”项目，开..
松下公司周五宣布，已经同意以71亿美元收购美国人工智能（AI）软件公司Blue Yonder，成为松下10年内最大一笔收购交易。..
一位阿根廷网友爆料称，谷歌似乎忘记了 google.com.ar 这个域名已于 2021 年 4 月 21 日（周三）到期，并且没有想到及时为其付费。为了验证，Nico..
经过4个多月的角逐，2021LPL春季赛的冠军已于4月18日在武汉诞生，随着“金色的雨”落下，LPL春季赛正式落幕。在夏季赛开始前漫长的休赛期，即将..