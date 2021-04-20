消息称新款12.9英寸iPad Pro厚度将增加0.5mm，以适应Mini-LED显示屏

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > iPadPro最新资讯 > 正文

消息称新款12.9英寸iPad Pro厚度将增加0.5mm，以适应Mini-LED显示屏

2021-04-20 08:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:苹果2021年春季发布会将在北京时间4月21日凌晨一点举行，这次发布会有可能发布新款的iPad Pro，现在就有消息称12.9英寸iPad Pro将会比上一代版本更厚，这可能是由于使用了mini-LED显示屏。

iPad Air

一位为苹果设备设计配件的消息人士向媒体发送了一系列照片，这些照片的尺寸与新的‌iPad Pro‌机型的尺寸完全相同。12.9英寸iPad Pro的尺寸为280.65毫米长，215毫米宽和6.4毫米厚。除厚度外，长宽尺寸与当前‌iPad Pro‌的尺寸大致相同，即新款的外观尺寸和上一代变化不大。

从厚度来看，6.4毫米比当前在售的12.9英寸‌ iPad Pro ‌5.9毫米的厚度厚0.5毫米。厚度的变化可能是由于使用了mini-LED显示屏导致的，同时mini-LED显示屏是12.9英寸型号所独有的。

先前泄露消息表明，新款‌iPad Pro‌型号的相机镜头将伸出得更少，并且相机模块的尺寸会有一些细微的变化。设计图表明，相机模块的尺寸为27.67mm x27.67mm，比之前的27mm x27mm相机模块略大。

至于11英寸的 iPad Pro，尺寸将保持基本相同，包括厚度，其尺寸为247.6毫米×178.5毫米×5.9毫米。

与12.9英寸型号相比，11英寸的 iPad Pro相机模块尺寸可能会有更大的变化。当前的11英寸‌iPad Pro‌的摄像头模块尺寸为26.7mm x26.7mm，但是新版本的摄像头模块尺寸可能更小，为25.3mm x25.3mm。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果春季发布会定档4月21日凌晨 mini LED屏iPad Pro或将发布

    【TechWeb】北京时间4月14日凌晨，苹果官方宣布，2021年苹果春季新品发布会将于4月21日凌晨1点召开。本次发布会定名“踏春而来”。

    苹果 苹果春季发布会

  • 彭博社：苹果春季发布会没有特别创新的产品

    彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，他预计下周4月20日据悉的苹果发布会活动将不会推出任何“特别创新”的产品或服务。

    苹果 苹果春季发布会 苹果发布会

  • 苹果春季发布会前瞻，这届“春晚”究竟会发布什么？

    春意盎然好时节，一年一度的苹果春季发布会踏春而来。不久前，苹果官宣将此次发布会定档4月21日凌晨1点，而在召开前夕，我们通过国内外的爆料大神，不妨提前了解一波本次发布会将会出现的新品。

    苹果春季发布 苹果 库克

  • Siri透露苹果春季发布会于4月20日举行 可能发布iPad Pro2021款

    今年苹果公司还未举行任何一场发布会活动，也未推出新款产品，因此很多人猜测近期苹果将会有一个活动，公布新产品。而在今天苹果的智能语音助手Siri似乎透露了苹果的春季发布会时间，为4月30日。

    苹果 苹果春季发布会 苹果发布会

  • 苹果春季发布会定档4月21日 会有哪些新品？

    4月14日凌晨，苹果正式发布了春季发布会的邀请函。苹果官方表示，2021年苹果新品发布会将于美国当地时间4月20日（北京时间4月21日凌晨一点）在Apple Park举行。

    苹果春季发布会 苹果发布会 苹果发布会新品

  • 苹果春季发布会定档！2021款iPad Pro正加快生产：价格或6229元起

    苹果春季发布会定档北京时间4月21日凌晨1点，既然是发布会的形式，外界相信新品不会少于一款，其中主要的看点无疑是iPad Pro。最新消息称，苹果供应链厂商Ennostar（富采控股）已经大幅提高了mini LED芯片的良率，这将有助于保障新款iPad Pro的产能及备货。综合多方爆料，mini LED将用于12.9寸第五代iPad Pro上，它在显示效果上，有着远超传统LCD液晶屏的亮度、对比度等，媲美OLED，但因为本质还是液晶，所以不存在长期使用的烧屏?

    苹果 iPad

  • 彭博社Gurman：苹果春季发布会将不会出现“特别创新”的产品

    据外媒报道，彭博社(Bloomberg)的Mark Gurman表示，他预计在下周（4月20日周二）苹果的春季发布会上不会有特别创新或非凡的产品发布。Gurman是在接受Bloomberg Technology采访时发表了上述言论。他在采访中重申，苹果将推出新的11英寸和12.9英寸iPad Pro。Gurman表示，这些新iPad只是iPad系列的“迭代更新”，由于全球健康危机，iPad系列对这家科技巨头来说越来越重要。这将是苹果2021年的首个产品发布会，关于发布会内容的猜测可?

    苹果 ipad imac

  • 苹果官宣4月21日春季发布会 全新iPad Pro等多款新品即将亮相

    凤凰网科技讯（作者/阎烁）北京时间4月14日凌晨，苹果正式公布了2021年春季发布会将于4月21日召开，从目前的传闻来看，全新的iPad Pro、AirPods 3以及搭载M系列芯片的iMac，都有望在本次发布会上登场。从这次发布会的邀请函，是用Apple Pencil的笔迹勾勒出彩色的苹果LOGO来看，全新iPad Pro在本次春季发布会登场的几率非常大。根据目前的曝光，其升级的重点应该是更快的A系列芯片以及更优秀的屏幕表现，在产品整体外观上的变化应该

    ipad airpods 苹果

  • MiniLED正式崛起！TCL担任MiniLED背光专委会组长单位

    近年来，MiniLED技术多次出现在大众视野中，隐隐有了崛起的趋势，特别是在2021年，苹果、三星、LG等多家巨头的宣布入局和技术上的成功攻克，让MiniLED正式进入到了快车道当中。对此，中国电子视像行业协会Mini/Micro LED显示产业分会（CMMA）第一次成员大会暨新一代显示产业高质量发展论坛于3月25日在北京举行，本次大会主题为“育新机 开新局 创新共赢”，汇集中科院、面板、封装、芯片、核心材料及设备等政企学研大咖，聚焦Mini/

    MiniLED

  • 2021苹果春季发布会时间确定 在4月21日凌晨举行

    苹果公司在今天凌晨向媒体发出2021年春季特别活动邀请函，确定将于美国当地时间 4 月 20 日（北京时间 4 月 21 日凌晨1点）通过线上形式举行活动。

    苹果春季发布会 苹果发布会 苹果发布会时间

  • iPad、iPad mini和iPad Pro全系新品有望亮相Spring Loaded发布会

    上周，苹果公司已经预告了将于美国太平洋夏令时 4 月 20 日上午 10 点举办“Spring Loaded”发布会，即北京时间 4 月 21 日凌晨 1 点。有趣的是，许多媒体猜测，iPad Pro 或许不是本场线上活动的唯一主角。Ped30.com 援引 Webbush 分析师 Daniel Ives 的话称：考虑到许多消费者都推迟了购买升级，这将是该公司刷新旗下全系 iPad 产品线的一个合适时机。具体说来是，除了众所期待的 iPad Pro 硬件更新，苹果还可能在当地时间 4 月 2

    ipad 苹果 平板

  • 苹果新品发布会定档4月21日：iPad Pro、iPad mini有望上新

    苹果刚刚宣布，将于北京时间4月21日凌晨1点，以线上方式举办新品发布会，如无意外这次将推出新款iPad。本次发布会邀请函的主题是“踏青而来”，一个仿佛是画笔手绘的苹果LOGO，类似的创意去年9月也用过，那次发布了新款iPad Air平板机。

    苹果

  • 基本确认！苹果本月将发新iPad Promini-LED屏供货确实短缺

    传闻多时的新一代iPad Pro会在何时发布呢，这可能是不少用户关注的问题。据彭博社最新消息，目前已经确认苹果会在本月推出新一代iPad Pro，虽然mini-LED屏幕供应很少，但设备还是会正常开售。由于目前疫情影响，这款新产品依然会以产品稿形式发布，同时报道中还提到，全新 iPad Pro 本月发布后，配备mini-LED屏幕的高端版本发货时间可能会推迟几天或几周。据消息人士透露的情况看，12.9英寸iPad Pro确认会升级mini-LED，10.9英寸版

    ipad 苹果

  • 2021款iPad Pro/mini最快下周发布苹果直营店已开始准备

    关于新一代iPad的消息从去年底传到了现在，事实上的确越来越近了。爆料达人Jon Prosser透露，苹果直营店（Apple Store）已经开始做筹备工作，以便下周发售新品。根据AT的统计，Jon Prosser综合准确率为77.2%，比较靠谱。事实上，本周有专业财经媒体同样确认，尽管苹果遇到了mini LED面板等供应短缺方面的问题，但苹果仍会在4月份推出新一代iPad Pro。据悉，2021款iPad Pro仍旧设计为11寸和12.9寸，前者是第三代，后者则是演进到了?

    iPad iPadPro

  • 苹果新一代 iPad mini 6、iPad Pro 2021 机模照片曝光

    据MacRumors报道，有消息称，苹果将在今年上半年发布新一代的iPad mini和iPad Pro机型，有可能最快在本月发布，而今天爆料者 Sonny Dickson 就曝光了iPad mini6和iPad Pro2021的机模照片。

    iPadmini6 苹果 iPadPro2021

  • 苹果新iPad Pro所需Mini-LED屏生产遇到问题 知情人士称良品率低

    据国外媒体报道，此前有报道称，苹果公司最快将在本月推出新一代iPad Pro，将搭载新款A系列处理器，性能可媲美苹果去年推出的自研Mac芯片M1，12.9英寸版还将配备亮度和对比度更好的Mini-LED屏幕。

    苹果

  • Siri 泄密！苹果或计划下周二召开发布会：新iPad Pro将亮相

    综合多方消息，苹果将会在本月正式推出新一代iPad Pro等平板产品，但官方一直迟迟未曾透露相关信息。不过，苹果自带的语音助手Siri却似乎提前泄露了一些秘密。

    Siri 苹果 苹果发布会

  • 苹果春季特别活动全球主要城市开播时间表

    苹果将会在北京时间 4 月 21 日凌晨 1 点举办春季特别活动，有望推出新款 iPad Pro、第三代 Apple Pencil 以及 AirTags 等多款配件。本次活动依然采用提前录播的形式上线，意味着你都可以通过网络进行观看。如果你不确定你所在地区的具体开播时间，那么可以在下表的主要城市中进行查询。根据苹果官方的时间表再换算成用户所在地区的时间，总是有点麻烦。现在外媒 wccftech 就将全球主要城市的开播时间换算好放在下表中，从而让你可

    苹果 ipad

  • 小米春季新品发布会定档

    今天早上，雷军在官方公众号宣布，小米春季新品发布会将于3月29日举行。本次发布会主题为“生生不息”，雷军将于下周一19:30“讲述”新小米新故事。

    雷军 小米发布会 小米手机

  • 苹果陷入缺货危机！曝新iPad Pro屏幕供应短缺：或延期发布

    据此前消息，苹果今年将不再开春季新品发布会，而原定的春季发布会主角新iPad系列将通过官网直接上架开售的方式亮相。其中，最受关注的产品无疑就是新iPad Pro 12.9英寸版了，该设备将首次搭载Mini LED显示屏，能带来比以往更好的屏幕素质，包括更暗的黑色、更明亮的亮度、更丰富的色彩和更高的对比度。

    苹果 iPad
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM