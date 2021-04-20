消息称新款12.9英寸iPad Pro厚度将增加0.5mm，以适应Mini-LED显示屏

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:苹果2021年春季发布会将在北京时间4月21日凌晨一点举行，这次发布会有可能发布新款的iPad Pro，现在就有消息称12.9英寸iPad Pro将会比上一代版本更厚，这可能是由于使用了mini-LED显示屏。

一位为苹果设备设计配件的消息人士向媒体发送了一系列照片，这些照片的尺寸与新的‌iPad Pro‌机型的尺寸完全相同。12.9英寸iPad Pro的尺寸为280.65毫米长，215毫米宽和6.4毫米厚。除厚度外，长宽尺寸与当前‌iPad Pro‌的尺寸大致相同，即新款的外观尺寸和上一代变化不大。

从厚度来看，6.4毫米比当前在售的12.9英寸‌ iPad Pro ‌5.9毫米的厚度厚0.5毫米。厚度的变化可能是由于使用了mini-LED显示屏导致的，同时mini-LED显示屏是12.9英寸型号所独有的。

先前泄露消息表明，新款‌iPad Pro‌型号的相机镜头将伸出得更少，并且相机模块的尺寸会有一些细微的变化。设计图表明，相机模块的尺寸为27.67mm x27.67mm，比之前的27mm x27mm相机模块略大。

至于11英寸的 iPad Pro，尺寸将保持基本相同，包括厚度，其尺寸为247.6毫米×178.5毫米×5.9毫米。

与12.9英寸型号相比，11英寸的 iPad Pro相机模块尺寸可能会有更大的变化。当前的11英寸‌iPad Pro‌的摄像头模块尺寸为26.7mm x26.7mm，但是新版本的摄像头模块尺寸可能更小，为25.3mm x25.3mm。