文章目录 特斯拉称对不合理诉求不妥协

我国已建成5G基站超79万个

新华社评车顶维权

特斯拉称对不合理诉求不妥协

昨日晚间，针对女车主车展闹事一事，特斯拉方面再次回应称，始终愿意全力配合国家级的第三方权威机构的全方位检测，然而，这一愿望至今没有实现。主要原因是我们与用户的沟通方式可能存在着一定的问题，次要原因则是我们确实无法替客户决定用哪种方式解决问题。

同时，特斯拉强调，对不合理诉求不妥协，如果是特斯拉产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚。

据悉，3月9日，河南郑州的张女士称自己的车春节期间刹车失灵，引发严重交通事故。

3月11日，特斯拉官方表示，该车辆在踩下制动踏板前的车速为118.5km/h，制动期间ABS正常工作，未见车辆制动系统异常。在签署了调解书之后，张女士不会接受、不会认可任何第三方检测结果。

在4月19日的上海车展上，一位特斯拉女车主站车顶维权，该女子身穿“刹车失灵”白色T恤，同时大喊“特斯拉刹车失灵”。

随后，特斯拉官方回应称，当事人为此前2月发生的河南安阳超速违章事故车主。该车主此前曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车。

我国已建成5G基站超79万个

在昨日的国务院新闻办举行网络提速降费政策有关情况政策例行吹风会上，工信部表示，“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络。光纤宽带用户占比从2015年底的56%提升至现在的94%，千兆光网覆盖家庭超过了1.2亿户，4G基站规模占到了全球总量的一半以上，开通5G基站79.2万个，5G手机终端连接数达2.6亿。

此外，工信部推动基础电信企业推出多种优惠资费方案。消了手机国内长途漫游费、流量“漫游”费，推出了“流量当月不清零”、“提速不提价”等举措。五年来，固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过了95%。企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过了70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。

新华社评车顶维权

昨日晚间，针对特斯拉女车主在上海车展维权一事，新华社评论称，站上车顶维权既不安全也不体面，于公共秩序更无益。于上海车展而言，出现这样的事情，有关方面应当依法依规，该调查的调查，该处理的处理。

作为汽车行业的“明星”品牌，特斯拉对质量的自我要求、对用户的承诺需要与市场期待相匹配，这才能获得更多消费者的信任和青睐。

据悉，因扰乱公共秩序，闹事女车主目前被警方处以行政拘留五日处罚。