双12卖爆1亿颗栗子，粒上皇的“天时地利人和”到底是什么？

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双12卖爆1亿颗栗子，粒上皇的“天时地利人和”到底是什么？

2020-12-25 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:12月25日，国内现炒板栗的龙头企业粒上皇宣布，仅在22天，提前完成“一个亿”栗子的小目标，创下了板栗界最高纪录。有意思的是，这家主要遍布于广深的连锁店，却意外在合肥门店交出来一张亮眼的业绩单，创造了单店销售业绩全国第一的吃板栗记录，约占据整体的10%。

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据了解，今年是我国板栗三年来首次迎来大丰产之年，但因疫情原因，内外销量受阻，上半年我国出口板栗金额同比下降近20%。出口受阻，内销来助。今年12月初，粒上皇喊出卖一亿颗板栗助农的小目标，仅一周时间便完成了三分之一。如今，它在短短22天就完成1亿小目标，还要去申请吉尼斯世界纪录。

如此逆天的业绩背后，粒上皇的“天时地利人和”到底是什么?

天时地利:双12是年终冲刺的最佳机会

1999年，粒上皇起源于广州，21年间，已经发展成为超过400家门店，员工2700多人的连锁企业，曾被李佳琦称为“板栗届爱马仕”。

对于连锁企业，门店客流量就意味着销量，但随着传统拉新渠道越来越难突破，用户选择空间越来越大，复购率无法有效提升，也成了粒上皇长远发展过程中，无法回避的困扰。

再加之今年疫情期间，粒上皇曾一度关闭门店，业绩受到影响。而种种原因，只起到一个作用，不是击垮，而是数字化转型。

疫情之前，很多企业对于线上只是“占个坑位”，没有太花心思。但现在，2019年就上线的小程序，成为粒上皇拉新、复购的重要“武器”。

所谓“天时”，即为双12年终大促活动的到来，而“地理”则是疫情期间，消费者早已熟知的消费券，在配合粒上皇本身的活满减券等福利，为销量暴涨，提供了有利条件。

具体而言，12月1日，支付宝推出了全月发券，10减2，50减8以及各种组队瓜分优惠券活动齐发，大规模助力全国商家年底强势促销。粒上皇在此基础上，又通过小程序向用户推出了满20减10等满减券、全场10-3支付有礼券等叠加活动。

依托消费券的强大诱惑力，当用户到店在线下完成支付动作后，紧接着，粒上皇又会弹出全场满减的叠加券，把原本流动的顾客又做了一轮深度的粘性嫁接，也进一步拉升了用户的复购率，许多用户在完成首笔交易后，领取到全场满减券，又复购了部分周边实惠产品。

最终通过一张小小的消费券和福利设计，粒上皇在双12活动期间，实现小程序用户环比提升542%，其中支付有礼券核销超20%，还带动周边的产品，烤红薯、山楂、瓜子同比销售额上涨60%。

人和:线上线下齐动员，会员复购蹭蹭涨

一直以来，通过店员卖力推广注册会员，似乎并不能将流动性太大的顾客及时锁住，再加上每家门店店员素质不一样，口播表述和服务态度也很难做出一个统一的考核标准，会员拉新、促活要改!

如何能在低成本内加强会员注册和复购率，又能让顾客及时知晓店内优惠?粒上皇有妙招。

“我们通过入会即获得5元全场券，和日常会员福利效果不错”粒上皇运营主管陈贤凤称。自粒上皇上线支付宝小程序后，会员就成了主打功能。一方面通过线上优惠引流线下消费，凡新会员通过小程序注册，就能获得5元全场券，顾客线下购物时，当笔消费领券即刻满减。除此之外，会员还能享受更多优惠福利。

线下做活动，再配合线下店员推广、以及物料推广，短短1年时间，粒上皇会员就达到数十万，这是以往纯线下所不能相比的。

在品牌年轻化的浪潮中，粒上皇也可说得上打了漂亮一仗。无论是把传统文化与现代科技结合，短短3天打卡人数就破50万的“栗史博物馆”，还是火出了圈的年薪百万的“首席卖栗师”招聘启事，这些线上的事件，也都给粒上皇赚足了眼球，板栗届“爱马仕”的形象更加深入人心。

另一方面支付宝上提供的各种生活服务，也为粒上皇提供了一个强大的流量入口。同时支付宝公益林、生活号、会员等产品，多渠道发力，帮助粒上皇形成私域流量闭环营销，各种优惠活动依托支付宝渠道不断精准触达用户，刺激复购，进而拉升业绩。

如此亮眼表现下，接下来，粒上皇仍将依托支付宝，不断优化小程序服务功能提升销售业绩。显然，在数字化运营领域，粒上皇已经找到了新的发展突破口，如此迅猛发展趋势下，更引发外界猜想，粒上皇下一次销售业绩巅峰又将创造怎样的记录呢?让我们拭目以待!

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