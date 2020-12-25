M1 Mac可以运行win10了！微软高管盛赞：性能和续航表现出色

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M1 Mac可以运行win10了！微软高管盛赞：性能和续航表现出色

2020-12-25 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:搭载M1处理器的Mac可以运行win10系统了!近日，微软高管Omar Shahine 近日在推特上发文盛赞，称适用于M1芯片的Parallels Desktop16最新技术预览版在电池寿命上表现出色。

Parallels工程团队表示:“为了在采用苹果M1芯片的新Mac电脑上运行虚拟机，Parallels工程团队创建了一个新的虚拟化引擎，使用苹果M1芯片硬件辅助虚拟化，并可以在虚拟机中运行基于ARM的操作系统。由于x86和ARM架构之间的显著差异，既不能运行在使用Intel处理器的Mac电脑上创建的现有虚拟机，也不能使用基于x86的操作系统创建新的虚拟机”。

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今年双十一，苹果正式发布了自研芯片M1，该芯片基于5nm工艺打造，是苹果迄今打造的最快的中央处理器，具有高能效、体积小、高带宽、低延时等特点。

为了很好地匹配M1处理器，微软在优化上下了不少功夫。目前，Word、PPT、Excel、OneNote等核心应用程序都可在13英寸M1MacBook Air/Pro、Mac mini上提供原生支持。

与通过Rosetta2进行转译后才能运行的产品相比，这些软件不仅能够充分发挥M1的芯片性能，还有助于改善设备的电池续航表现。

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