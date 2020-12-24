英特尔11代处理器i7-11370H和i5-11300H曝光，均采用4核心设计

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英特尔11代处理器i7-11370H和i5-11300H曝光，均采用4核心设计

2020-12-24 09:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:英特尔的第11代酷睿系列处理即将在CES2021大会上面世。首批Tiger Lake-H35处理器将进入到移动游戏市场，这些处理器将会与GeForce RTX30系列移动显卡一起发布。不过英特尔似乎还未做好与AMD新一代Ryzen5000H处理器展开竞争，预计新的标压处理器要等到明年第二季度才会发布。而最近曝光的是其低功耗版本的处理器型号。

英特尔

最近在Geekbench上出现了两个新的11代酷睿处理器，其中一款为i7-11370H，似乎拥有3.3GHz的基本频率以及4.8GHz的加强频率，CPU单核测试得分为1572分，多核成绩为5065分，如果仅从单核成绩来看甚至比AMD最新的Ryzen95900HX成绩还要高。

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另一款四核PCU是酷睿i5-11300H，与上面的i7-11370H相比基本频率低了200MHz，加强频率低了300-400MHz，整体的成绩比i7-11370H低了百分之几。

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以上两款处理器都是四核设计，TDP为35W，预计会使用在超级本或者是轻薄本上。而面向游戏性能笔记本的处理器，预计要等到2021年第二季度才会发布，届时也会有很多笔记本厂商推出搭载这些处理器的笔记本产品。

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