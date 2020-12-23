字节跳动已成立大健康业务部门 由原百度副总裁吴海峰带队

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:互联网医疗已成为巨头争相抢夺的香饽饽，除了腾讯、阿里、京东等巨头在布局医疗健康行业，字节跳动今年以来在医疗业务方面也是动作频频。

据《晚点 LatePost 》报道，字节跳动 AI Lab位于北京、上海、美国加利福尼亚州mountain view三地的团队正在招揽AI Drug（AI 制药）领域人才。值得关注的是，字节跳动此前已成立了专门负责大健康业务的极光部门，由原百度副总裁吴海峰带队，向字节跳动全球 CEO 张一鸣汇报。该部门的业务对外统一品牌为 “小荷健康”。

去年5月，吴海锋和孙雯玉离开百度后共同创立幺零贰四科技有限公司，相关业务与医疗信息相关，随后两人加入字节跳动。

今年11月，就有报道称，字节跳动医疗健康业务品牌曝光，命名为小荷医疗。同时，字节跳动引入原百度副总裁吴海峰以及原百度执行总监孙雯玉负责医疗健康业务。

12月初，有报道称字节跳动完成了对医疗健康业务的首次品牌确认，推出了“小荷医疗”的独立品牌，并发布了“小荷”App和“小荷医生”App。不过当时字节跳动方面并未做出回应。

另外，今年8月，字节跳动宣布以数亿元完成对百科名医的全资收购，加码医疗科普业务。有消息称，实际上该业务操作就是由吴海锋主导，寄希望于通过收购百科名医网补全对字节医疗科普内容的不足。当时，字节跳动方面则回应表示，收购百科名医，主要是为了建设更完整的平台内容生态。