消息称苹果可能于明年发布搭载M1芯片的16英寸MacBook Pro

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:苹果已经发布了第一批采用自家芯片的Mac电脑，包括最新版MacBook Air、MacBook Pro（13英寸）和Mac Mini等产品都搭载M1芯片，而不是此前常用的英特尔芯片。

接下来让外界最关心的是，16英寸MacBook Pro什么时候才会正式采用苹果自主芯片。

在年度开发者大会（WWDC）上，苹果公司宣布，从英特尔完全到自家的芯片(Apple silicon)的过渡将需要大约两年的时间。

据悉，M1芯片具备5nm制程、160亿个晶体管，将中央处理器、图形处理器、神经网络引擎、各种连接功能，以及其他众多组件，集成在一块芯片上。在性能上不仅超过同一代的英特尔芯片，甚至还拥有者较长的续航的优点。

根据技术评论家的说法，在某些情况下，M1芯片的性能比配备英特尔顶级芯片的16英寸MacBook Pro笔记本电脑表现更好。然而，16寸MacBook Pro的优势是拥有一个专用的图形处理单元（GPU），而在M1上，所有的东西都内置在一块芯片中。

目前还不清楚苹果是否会设计一个类似于M1的芯片，将GPU构建到与硅芯片中，或者创建一个专用GPU。创建M1芯片时考虑了轻量级的用例，如web浏览、偶尔的视频编辑和其他非密集任务。

国外媒体ilounge报道称，苹果获取可能会为16英寸的MacBook Pro打造一个更大的单芯片，包括CPU、内存和GPU。当然，目前尚不能确定苹果的发展方向。另一种可能是苹果为16英寸MacBook Pro打造专用GPU，由于这样会更厚，这意味着有更多空间容纳更多组件。

值得一提的是，彭博社11月初就报道过，采用Apple Silicon的新款16英寸MacBook Pro正在开发中，但没有提供发布时间表，当时预计采用Apple Silicon的全新16英寸MacBook Pro和全新设计的MacBook Pro将在2021年第二季度末或第三季度推出。