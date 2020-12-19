湖畔大学辟谣：湖畔云南分校各项筹备工作仍在正常推进中

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湖畔大学辟谣：湖畔云南分校各项筹备工作仍在正常推进中

2020-12-19 22:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月19日 消息:昨日晚间，针对“湖畔云南分校被叫停”一事，湖畔大学回应称，网传消息不实，近期昆明有关部门发布“西山区白鱼口片区控制性详细规划项目终止公告”该项目并非筹备中的湖畔云南分校项目，目前湖畔云南分校各项筹备工作仍在正常推进中。

同时，湖畔大学还表示，浙江湖畔大学创业研究中心作为民办非营利机构，是纯公益事业。2020年8月25日，浙江湖畔大学创业研究中心与昆明市政府签署意向性框架协议，计划设立湖畔云南分校，用地350亩左右。网传“湖畔云南分校项目规划占地近2万亩”不实。湖畔经过五年发展，积累了一定的企业家培训经验，希望投入更多力量用于支持西南地区的企业家成长。在云南省委省政府的支持下，湖畔筹备设立云南分校，致力于培养服务西南地区以及南亚和东南亚经济发展的优秀人才。

以下为湖畔大学回应全文:

近日，我们关注到网上关于湖畔云南分校项目的一些不实传闻，现将有关情况澄清说明如下:

1.西南地区的经济发展需要更多立足当地、创新务实的优秀企业家。湖畔经过五年发展，积累了一定的企业家培训经验，希望投入更多力量用于支持西南地区的企业家成长。在云南省委省政府的支持下，湖畔筹备设立云南分校，致力于培养服务西南地区以及南亚和东南亚经济发展的优秀人才。

2浙江湖畔大学创业研究中心作为民办非营利机构，是纯公益事业。2020年8月25日，浙江湖畔大学创业研究中心与昆明市政府签署意向性框架协议，计划设立湖畔云南分校，用地350亩左右。网传“湖畔云南分校项目规划占地近2万亩”不实。

3.近日，昆明市有关部门发布“西山区白鱼口片区控制性详细规划项目终止公告”，该项目并非筹备中的湖畔云南分校项目，目前湖畔云南分校各项筹备工作仍在正常推进中，网传“湖畔云南分校被叫停”不实。

4.我们将继续在政府部门指导下，合法合规、透明公开地推进湖畔云南分校项目相关工作，做好企业家培训这项公益事业，努力为西南地区经济建设贡献力量。

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